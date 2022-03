Sotilasasiantuntijat: Suomen puolustusmenoja tulisi kasvattaa tuntuvasti – näin rahaa pitäisi heidän mielestään käyttää

Asiantuntijat korostavat, että puolustuksen kehittämistä tulee suunnitella huolellisesti.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola esitti tiistaina Ilta-Sanomille, että Suomen puolustusmenoja tulisi lisätä reilusti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Suomelle, joka on tavallaan osa eturintamaa, luonnollinen puolustustaso on lähempänä 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sen nostaminen olisi järkevää Suomelle, Aaltola sanoi.

Tämä tarkoittaisi käytännössä nykyisten määrärahojen tuplaamista. Suomen puolustusmenot ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet alle 2 prosentin luokkaa bruttokansantuotteesta.

Tämän vuoden talousarviossa osuus bruttokansantuotteesta nousee lähelle kahta prosenttia hävittäjähankintojen ja merivoimien uusien alusten myötä.

Aaltolan mukaan puolustuksen omavaraisuuden tuottaminen on tärkeää, oltiin Natossa tai ei.

– Usein sodan häntä hakee pienimmän vastuksen reittiä. Ettei sen asian kanssa tarvitsisi jossitella, niin Suomen pitäminen vahvana on oleellisen tärkeää. Kun ollaan geopoliittisen altistuman edessä ja Venäjä-suhde on häiriintyneessä tilassa vuosikausia eteenpäin niin on päivänselvää, että Suomen pitää satsata tähän asiaan, hän sanoo.

Kenraalimajuri evp. Jukka Sonnisen mukaan puolustusbudjettia pitäisi nostaa tuntuvasti.

– Olemme aina käyttäneet hirvittävän vähän rahaa puolustusbudjettiin ottaen huomioon, että emme ole koskaan eläneet missään lintukodossa. Viime aikoina olemme olleet erityisesti vielä nousevan Venäjän rajanaapuri, joka osoitti oman käsityksensä siitä, mitä mieltä se on muiden maiden mielipiteistä ja turvallisuustarpeista, Sonninen sanoo.

Puolustuksen kehityskohteista Sonninen nostaa esiin erityisesti reserviläiskoulutuksen kehittämisen. Koulutusta leikattiin reserviläisten osalta 90-luvulla laman takia ja seurauksista kärsitään Sonnisen mukaan edelleen.

– Ottaen huomioon, että asevoimamme ja suorituskykymme perustuvat reserviläisiin, emme ole hirveästi laittaneet sinne paukkuja.

Varusmieskoulutus on Sonnisen mukaan hyvällä tasolla, mikä paikkaa osaltaan reserviläiskoulutusta. Reservin kertausharjoitusmääriä pitäisi hänen mukaansa kuitenkin nostaa huomattavasti.

– Jos vuodessa 20 000 reserviläistä käy kertaamassa keskimäärin 5,5, päivää vuodessa ja (sodan ajan) perustamistehtäväluettelossa on 280 000 sijoitettua, niin siitä voi laskea, että kierto on melko hidas.

Kenraalimajuri evp. Jukka Sonninen.

Myös koulutuksen painopisteissä olisi Sonnisen mukaan kehitettävää. Joukkojen harjoitusten lisäksi reserviläisille pitäisi järjestää yksilökoulutusta, sillä se on nyt pitkälti varusmiesajan varassa. Sonnisen mukaan on paljon tehtäviä, joihin reserviläisille ei ole ollenkaan koulutusta. Jotta koulutusta pystytään kehittämään, tulisi henkilöstöä lisätä.

– Sinne pitäisi selvästi kahmia rahaa, koska tässä on oikeasti vaara, että joudumme joskus käyttämäänkin näitä kyvykkyyksiä.

Lisäksi Sonninen nostaa esiin materiaalihankinnat. Hänen näkemyksensä mukaan Puolustusvoimien varustelutaso ei lopulta ole kovinkaan korkea. Sonnisen mukaan materiaalihankintojen osalta puolustusmenot pitäisi jopa kaksinkertaistaa.

– Olisi korkea aika tehdä puolustusbudjetin nosto nyt. Sen pitää olla melko reilu, koska puutteita on varsin runsaasti. Asiat eivät ole ihan niin hyvin, kuin joku saattaisi luulla katsoessaan katalogia.

Sonnisen mukaan esimeriksi ajoneuvoja, panssarintorjunta-aseita ja pimeätoimintalaitteita pitäisi hankkia lisää.

– Myös ampumatarvikkeet ovat hyvä esimerkki, sillä niitä ei ole koskaan liikaa. Nimenomaan tiettyjä ampumatarviketyypeistä, kuten ohjuksista on aina pula.

Hän puhuu myös kotimaisen tuotannon kehittämisen puolesta, esimerkiksi juuri ampumatarvikkeiden suhteen. Jos linjasto on jo käynnissä, käy volyymin lisääminenkin tarvittaessa nopeammin.

Sonnisen mukaan menolisäyksiä materiaalihankintoihin pitäisi tehdä heti, koska kaluston ja materiaalin kehittäminen ja uudistaminen on hidas prosessi. Materiaalia ei ole kuin kaupan hyllyllä, ja moni muukin maa täydentää varastojaan.

– On todella hidasta saada kalustoa hankittua ja otettua käyttöön. Ei vain riitä, että ne laitetaan hyllyyn, vaan niiden käyttö pitää myös kouluttaa ja niin pois päin.

Hän viittaa Saksan hiljattaiseen päätökseen kasvattaa puolustusbudjettiaan sadalla miljardilla eurolla.

– Se on rahasummana niin valtava, että sen käyttäminen yhdessä vuodessa on täysin mahdotonta.

Myös Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mielestä puolustusmenoja tulee kasvattaa. Hän toteaa, että Suomella on tärkeää olla uskottava puolustuskynnys, jota hyökkääjä ei uskalla lähteä ylittämään.

– Puolustusmenojen kasvattaminen nostaisi tätä kynnystä merkittävästi. Uskottavan puolustuksen kynnystä kannattaa nostaa vielä vähän ylemmäksi, koska kuten näemme niin Venäjä on valmis arvaamattomiin liikkeisiin.

Toveri sanoo, että omaa itsenäistä puolustuskykyä tulee kasvattaa varsinkin, jos Suomi ei ole liittoutumassa Natoon nopealla aikataululla. Aaltolan esittämä menojen nostaminen 3–4 prosenttiin bruttokansantuotteesta olisi merkittävä lisäys.

– Puolustuksemme on tänäkin päivänä kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta totta kai pitää olla varuillaan. Siellä on paljon kehittämiskohteita edelleenkin, esimerkiksi materiaalipuutteita korvattavana ja riskiä on ollut pakko ottaa tietyissä suorituskyvyissä.

Hän ei kuitenkaan lähde erittelemään kehityskohteita tarkemmin.

– Sehän kiinnostaa tuolla rajan takana aivan äärettömästi, että miten sotilaat näkevät, missä ovat suurimmat suorituskykypuutteet, hän perustelee.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Menolisäysten tulisi Toverin mukaan tapahtua tasaisesti, eikä yhtenä suurena hyppäyksenä.

– Tosiasia on se, että rahan kuluttamiseen tarvitaan henkilöstöä. Esimerkiksi materiaalihankinnoissa on tietty prosessi miten ne tehdään ja sen toteuttamiseksi tarvitaan ihmisiä.

Henkilöstöä tarvitaan hankintojen tekemisen lisäksi kaluston ylläpitämiseen ja kouluttamiseen. Lisäksi Toveri nostaa esiin kaluston ja materiaalivarastojen päivittämisen sekä reservin kertausharjoitusten lisäämisen.

Toveri korostaa suunnitelmallisuutta ja harkintaa siinä, miten puolustusta kasvatetaan, ettei tehdä järjestelmää, jonka ylläpitäminen on pidemmän päälle vaikeaa.

– Voi kuulostaa helpolta, että ostetaan esimerkiksi ampumatarvikkeita varastoon satoja tonneja, mutta sitten tulee kysymys minne ne varastoidaan. Täytyy rakentaa varastot, mikä on kallis projekti. Ja jos ampumatarvikkeissa on vähänkään älyä, niitä pitää ylläpitää. Nämä ovat monimutkaisia ketjuja, Toveri sanoo.

Toverin arvion mukaan menojen kasvattaminen voisi alkaa näkyä Suomen puolustuskyvyssä nopeastikin.

– Kun saadaan rahaa, niin kyllä se alkaa näkymään. Olipa kyse sitten uuden materiaalin ostamisesta, materiaalivaraston täydentämisestä tai henkilöstön palkkaamisesta. Kaikki tämä tehostaa puolustusta hyvinkin nopeasti.