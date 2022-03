Suomen Nato-jäsenyydestä ei nyt kysytty mitään.

Kansanedustajat saivat kysyä ministereiltä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta ja Suomen varautumisesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan toissa viikon torstaina on herättänyt paljon kysymyksiä.

Puolen tunnin ylimääräisen kyselytunnin aikana 12 kansanedustajaa ehti kysyä kysymyksensä. Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tällä kertaa kukaan ei suoraa kysynyt.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) kysyi tekeillä olevasta selonteosta.

– Selonteossa tullaan varmasti ottamaan moneen asiaan kantaa. Miten tämä on ajateltu juoksuttaa? Mitä sektoreita tämä tulee koskettamaan? Miten hallitus arvioi – mikä tämän selontekoprosessin keskeisin tavoite on, Ovaska tiedusteli.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva hallituksen, eduskunnan ja tasavallan presidentin kesken, ja vastata muuttuneeseen tilanteeseen.

– Ajatuksena on, että selonteko käsittäisi kaikki keskeiset ulottuvuudet, joihin tämä kriisi vaikuttaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan aivan keskeisesti, mutta myös taloudelliset vaikutukset, huoltovarmuuteen liittyvät vaikutukset ruuantuotantoon, energiantuotantoon, Marin luetteli.

– Tarkoitus on muodostaa yhteinen tilannekuva ja tästä tulemme antamaan selonteon eduskunnalle, ja tätä työtä eduskunnan kanssa matkan varrella tulemme tekemään, Marin jatkoi.

Muutama kansanedustaja kysyi siitä, miten Suomi pääsee irti Venäjältä tuodusta energiasta. Suomi on tuonut Venäjältä muun muassa niin sähköä, öljyä kuin maakaasua, ja Venäjä myy myös uraania.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan vaikein on korvata Venäjältä tuotua puuhaketta, mutta tämä onnistuu kotimaisella turpeella.

– Kaikki energiamuodot huomioiden vaikein on energiapuu, jonka me pystymme nopeiten korvaamaan turpeella. Muilta osin me tulemme olemaan maailmanmarkkinoiden armoilla hyvin pitkälti. Siinä öljyn hinnannousu näkyy valitettavan paljon tuolla letkujen päässä, kun autoja tankkaa, Lintilä sanoi.

Venäläisen uraanin korvaamisesta Lintilä kertoi, että Venäjältä uraani tulee vain Loviisan voimaloille ja Loviisassa on olemassa noin kahden vuoden uraanit.

Ministeri Lintilä myös sanoi, että vihreä siirtymä tulee nopeutumaan huomattavasti, ja ongelmana ovat hitaat lupakäytännöt.

Useissa kysymyksissä penättiin vastauksia mahdollisiin hybridioperaatioihin ja kyberhyökkäyksiin.

– Tällä hetkellä Suomen kokonaisvaltaisesta puolustautumisesta kyberympäristössä ei vastaa mikään taho yksiselitteisesti, vaan toimivalta jakautuu eri toimijoille. Miten parannamme kyberpuolustustamme, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok) kysyi.

Pääministeri Marin myönsi, että aukkoja kybermaailmassa aina on.

– Tämä on kokonaisuus, josta kannan itsekin huolta. Suomi on varautunut. Olemmeko varautuneet riittävän hyvin, sitä pitää nyt katsoa. Tätä työtä on toki aiemmin tehty.

– Meillä on varmasti yhteiskunnassa haavoittuvuuksia. aivan kuten kaikilla yhteiskunnilla. Täysin emme saa aukotonta järjestelmää, mutta mahdollisimman hyvin pitää olla varautunut, Marin sanoi.

Lue lisää: Sanna Marin Ruotsin pääministerin nihkeästä Nato-lausunnosta: ”Me emme tule siirtämään tätä keskustelua syrjään"

Lue lisää: Edus­kunnassa yli­määräinen kysely­tunti Ukrainan tilanteesta – IS seurasi

Lue lisää: Pääministeri Marin: Nato-jäsenyydestä keskustellaan kevään aikana – puolustus- ja energia­­menojen lisäämisessä kyse sadoista miljoonista