Saako turve lisäaikaa? Näin pääministeri Sanna Marin vastasi

Pääministerin mukaan Huoltovarmuuskeskus täyttää varastonsa turpeella.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan loikka uusiutuvaan energiaan pitää tehdä Euroopassa nyt ennätysnopeasti, mutta samaan aikaan pitää turvata energiahuoltovarmuus.

– Suomessakin se tulee tarkoittamaan esimerkiksi varmuusvarastojen täydentämisestä kaikin puolin vaikkapa turpeen osalta, koska meidän pitää varmistaa se, että kodit Suomessa lämpiävät, Marin sanoi Politiikan toimittajat ry:n tapaamisessa.

Samaan aikaan Marinin mukaan täytyy tehdä investointeja uusiutuvaan energiaan ja verkkoinvestointeja.

Marinilta kysyttiin, onko mahdollista, että turve saa lisäaikaa.

– Kyllä sanoisin näin, että meillä on yksi huoltovarmuuspolttoaine turve ja kun me olemme tuoneet Venäjältä paljon haketta, niin kyllä meidän pitää varautua siihen, että meillä on polttoainetta kaikissa tilanteissa ja turve on kotimainen huoltovarmuuspolttoaine, Marin vastasi.

Hän lisäsi, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Suomi luopuisi energiaturpeen käytöstä ja hänen mukaansa kaikki ilmastotavoitteet ovat edelleen olemassa.

– Nyt lyhyellä aikavälillä, puhumme siis tästä vuodesta, kyllä meidän on tarpeen täyttää kaikki varastot esimerkiksi kotimaisesta polttoaineesta, mitä meillä on.

Marinin mukaan käytännössä tämä toteutetaan siten, että Huoltovarmuuskeskus täyttää varastonsa turpeella.

Hallitus on sitoutunut turpeen energiakäytön puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on toteutunut jo yhdeksän vuotta etuajassa.