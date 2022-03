Marin ei ottanut politiikan toimittajien tilaisuudessa kantaa siihen, minkälaista apua artiklan 42.7 puitteissa voitaisiin antaa. Marinin mukaan avun määritteleminen jää jäsenmaille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson lähettivät Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille tiistaina kirjeen, jossa he vetosivat EU:n puolustus- ja turvallisuusyhteistyön puolesta.

Pääministerit viittaavat Venäjän perusteettomaan hyökkäykseen ja korostavat, että tässä tilanteessa on tärkeää nojautua EU:n kollektiiviseen voimaan.

– Mielestämme on sopivaa, että EU-johtajina tuomme julki sen, että pidämme EU-jäsenyyttä tärkeänä turvallisuutemme kannalta, sisältäen jäsenmaiden velvollisuuden toimittaa apua, kuten artiklassa 42.7 on määritelty, Marin ja Andersson kirjoittavat.

Marin ja Andersson painottavat, että torstaina ja perjantaina Versaillesissa Ranskassa pidettävästä EU:n epävirallisesta huippukokouksesta tulee lähettää ”vahva ja yhtenäinen viesti”. Marin edustaa Suomea kokouksessa.

Artiklan 42.7 mukaan muilla EU-jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa kaikin käytettävissään olevin keinoin apua aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle jäsenmaalle.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi helmikuun alussa, että artikla 42.7 on kirjoitettu aika velvoittavaan muotoon, mutta ”kantojen ilmaiseminen eri maissa, että mitä ollaan valmiita tekemään, jos jotakin tapahtuu, niin se on kyllä ollut aika ohutta”.

Marinilta kysyttiin keskiviikkona Politiikan toimittajat ry:n tilaisuudessa, mitä artikla pitää Suomen mielestä sisällään.

– Suomen ja Ruotsin mielestä olisi tärkeää, että muistutettaisiin tämänkin kokonaisuuden olemassaolosta, se ei tietenkään yksistään riitä vaan isot keskustelut tullaan käymään EU:n yhteisen puolustuksen tulevaisuudesta.

– On hyvä huomata, että Eurooppa on ollut äärimmäisen yhtenäinen ja vahva toimissaan suhteessa Venäjään. Jo edellisessä Eurooppa-neuvostossa nousi poikkeuksellisen paljon puheenvuoroja nimenomaisesti EU:n yhteisestä puolustuksesta, usea maa nosti esiin nimenomaisesti eurooppalaisen puolustuksen. Tämä ei ole tietenkään vastakkaista Naton toiminnalle, päinvastoin näkisin, että se tukee sitä. Suomi on tiivistänyt yhteistyötään Naton kanssa, MSI:n aktivointi (tehostettu tiedonvaihto) on yksi osa siitä, nyt olemme keskusteluissa ja tietojenvaihdossa mukana, Marin vastasi.

IS tiedusteli Marinilta, onko hänelle kristallisoitunut, mitä EU:n turvatakuut konkreettisesti pitävät sisällään.

– Kun puhumme ylipäänsä turvatakuista, niin ehkä olisin tässä aika varovainen, mutta tämä kokonaisuus on kirjattu artiklaan, siinä emme puhu yhteisestä vaan EU:n jäsenmaiden kansallisista päätöksistä tämän kaltaista apua ja turvaa antaa, Marin sanoi.

Huomautusta siitä, että avun tarkka sisältö jää mitä ilmeisimmin auki, Marin ei kommentoinut.

Artikla 42.7. on aktivoitu tähän mennessä kerran, vuonna 2015 Pariisin terrori-iskujen jälkeen.

Suomi lupautui tuolloin tukemaan Ranskaa lähettämällä sotilaita Libanoniin YK-operaatioon, mikä auttoi Ranskaa vapauttamaan joukkoja muihin tehtäviin.