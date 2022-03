Hallitus on pääministeri Sanna Marinin mukaan valmis nostamaan puolustusmenojaan jo tämän vuoden osalta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi, että hallitus tulee käyttämään tänä ja tulevina vuosina satoja miljoonia euroja puolustusmenojensa kasvattamiseen, sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen, energiahintojen kompensointiin sekä huoltovarmuuden vahvistamiseen.

Kaiken takana on Ukrainan sodan aiheuttama turvallisuuspoliittisen ympäristön muutos.

– Tässä kohtaa ennakoisin, että enemmän menee kuin kymmeniä miljoonia. Puhumme mittaluokasta sadat miljoonat. Toivottavasti jäämme mittaluokassa kuitenkin pienemmälle kuin koronapandemian osalta, Marin sanoi.

Suuret investoinnit puolustukseen, turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen eivät hänen mukaansa mahdu kehysten sisälle.

– Elämme tilanteessa, että kehyksemme eivät tähän tilanteeseen sovellu.

– Se ei tarkoita, että kehys avattaisiin ja kaikkia menoja kasvatettaisiin, vaan meidän on tarkoitus tehdä nämä toimet, joista on aikaisemmin sovittu eri hallinnonaloille ja samanaikaisesti katsoa akuutteja investointitarpeita, mitä meillä on.

Hallitus sopi viime keväänä, että kehysmenoja alennetaan pysyvästi 370 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen. Tästä pidetään Marinin mukaan kuitenkin edelleen kiinni.

– Meillä on sopimus olemassa siitä, että tulemme näitä pysyviä menoja karsimaan 370 miljoonalla. Tähän työhön suhtaudumme vakavasti, Marin vakuutti.

– Pidämme kehyksistä kiinni, emmekä kasvata mitään muita määrärahoja ohi tämän kriisin. Siten haluamme pitää uskottavasta talouspolitiikasta kiinni. Tämän kriisin varjolla emme tule tekemään mitään menojen kasvattamista. Mutta kriisi on niin mittava, että ne eivät kehyksen sisään tule mahtumaan. Ja meidän on tarpeen tehdä näitä päätöksiä kehyksistä huolimatta.

Marinin mukaan hallitus ei suunnittele esimerkiksi veronkiristyksistä.

– Tämänkaltainen maailmanaika ei ole paras mahdollinen aika tehdä sen kaltaista finanssipolitiikkaa. Pyrimme reagoimaan tilanteeseen sen edellyttämällä tavalla.

Hallitus on Marinin mukaan valmis nostamaan puolustusmenojaan jo tämän vuoden osalta.

– Todennäköisesti jo tänä keväänä tulemme tekemään päätöksiä. Lisätalousarvion kautta tulemme ohjaamaan akuutteihin tarpeisiin puolustukselle lisää rahaa tälle vuodelle, Marin sanoi.

Kehysriihessä tullaan hänen mukaansa katsomaan myös seuraavien vuosien tilannetta.

Ukrainan sota, Venäjään kohdistetut pakotteet sekä Venäjän vastapakotteet nostavat myös energian, polttoaineiden sekä elintarvikkeiden hintoja.

Miten kansalaisia tässä tuetaan?

Marin ei itse halua sulkea mitään keinoja pois.

– Meidän pitää tämä kokonaisuus laajasti katsoa. En sulkisi mitään palikoita tässä vaiheessa ulos pöydältä, Marin vastasi. Meidän pitää pystyä katsomaan, miten tuemme maataloutta, alkutuotantoa, miten kompensoimme kuluttajille mahdollisia hinnannousuja, millä tavalla energian kallista hintaa voidaan kompensoida. Tämä on nyt meidän pöydällämme, Marin sanoi.

– Suhtautuisin välineisiin ennakkoluulottomasti, mitä meidän pitää mahdollisesti käyttää.