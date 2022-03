”Dialogi Euroopan johtajien kanssa on ollut tiivistä viime viikkoina.”

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa keskiviikkona etäyhteyksillä. Etätapaamisessa olivat esillä Venäjän sotatoimet Ukrainassa, Euroopan turvallisuustilanne ja vallitsevan tilanteen vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

– Dialogi Euroopan johtajien kanssa on ollut tiivistä viime viikkoina. Me kaikki toivomme rauhaa. Samalla meidän on kylmäpäisesti ja analyyttisesti ajateltava, mikä on tässä uudessa tilanteessa parasta Suomelle ja suomalaisten turvallisuudelle, Niinistö totesi presidentin kanslian tiedotteessa.

Torstaina presidentti Niinistö tapaa eduskunnan puhemiehistöä, ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat sekä eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa.