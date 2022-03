SDP:n Antti Lindtman: Puhemies Vanhasen ehdotus Nato-kannasta linjaavasta selonteosta saanut myönteisen vastaanoton

SDP:n ryhmäjohtajan Antti Lindtmanin mielestä on ehdottoman tärkeää, että eduskunta on Nato-kysymyksestä tiiviissä vuorovaikutuksessa ulkopoliittisen johdon kanssa.

Suurimman eduskuntapuolueen, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoo, että eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk) ehdottama tapa muodostaa Suomen kanta Nato-jäsenyyteen, on ollut esillä eduskuntaryhmien kokoontumisissa viime viikolla.

– Eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan rakenne, jossa pohdinta huoltovarmuus- ja energiakysymyksistä, pakolaistilanteesta ja turvallisuusympäristön muutoksesta, voidaan käydä, Lindtman sanoo IS:lle.

Vanhanen kertoi IS:lle tehneensä aloitteen, että hallitus antaisi eduskunnalle varautumisesta selonteon, jonka yhteydessä eduskunta pääsisi linjaamaan Suomen Nato-kannasta.

– Selontekoajatus, jonka puhemies on esittänyt ja joka tarjoaisi raamit keskustelulle eduskunnassa, on saanut myönteisen vastaanoton. Lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta asia on esillä tälläkin viikolla erilaisissa kokoontumisissa, Lindtman kertoo.

Muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa eduskunnan puhemiehistöä, ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntien puheenjohtajat sekä eduskuntaan valittujen puolueiden johtoa torstaina.

Lindtmanin mukaan selonteko tarjoaisi raamit pohdinnalle, mitä puolustusympäristön muutos tarkoittaa Suomen turvallisuuspolitiikalle.

– Mukaan lukien pohdinta Suomen nykyisestä linjasta tai sotilaallisesti liittoutumisesta, joka presidenttiä mukaillen on syytä käydä harkiten mutta viivyttelemättä.

Lindtman, kuten Vanhanenkin, näkee, että hallituksen selonteko ei vielä sisältäisi johtopäätöksiä turvallisuusympäristön muutoksesta, vaan pohdinta johtopäätöksistä tehtäisiin eduskunnassa.

Jos hallitus antaisi selonteon ja siinä Nato-kysymys olisi auki, miten valtiojohdon kanta asiaan saataisiin?

– Valtionjohdolla on aina mahdollisuus tuoda kantansa esiin prosessin aikanakin. Pidän ehdottoman tärkeänä, että eduskunta on erittäin tiiviissä vuorovaikutuksessa ulkopoliittisen johdon, tasavallan presidentin ja hallituksen, kanssa. Olen myös tästä keskustellut Vanhasen kanssa. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää tukea valtionjohtoa ja kuulla heidän arvionsa jatkuvasti. Sitten kun prosessi ja keskustelu lähtevät liikkeelle, siinä on käytettävissä valtiojohdon tilannearvio reaaliaikaisesti.

Lindtmanin mukaan vielä ei ole sovittu siitä, miten Nato-kanta ryhmien välillä käytännössä muodostettaisiin. Yksi vaihtoehto olisi parlamentaarinen työryhmä.

– Yksityiskohdista ei ole vielä lopullisia päätöksiä. Näitä vielä pohditaan ryhmien ja puhemiesneuvoston kesken.

Hallitus päättää lopulta, mitä niin sanottu varautumisselonteko pitäisi sisällään ja milloin se annettaisiin eduskunnalle.

– Hallituksella on mahdollisuus antaa se esimerkiksi huhtikuun alussa. Mitä tulee selonteon käsittelyyn, se on eduskunnan käsissä, kun prosessi lähtee liikkeelle, Lindtman toteaa.

Vanhasen mukaan selonteko tulisi käsitellä eduskunnassa kevätistuntokauden aikana.

– Kuten Vanhanen totesi, prosessi antaa mahdollisuuden toimia nopeasti tai käyttää aikaa enemmän, joten minusta Vanhasen kuvaus aikataulusta on ihan looginen. Kaikkein keskeisin aikatauluun vaikuttava tekijä Suomenkin pohdinnoissa on, miten sota Ukrainassa kehittyy ja miten turvallisuusympäristö muuttuu, Lindtman sanoo.