Puhemies Matti Vanhanen teki hallitukselle aloitteen Nato-jäsenyydestä linjaavasta selonteosta: ”Eduskunnassa on syytä käydä tämä keskustelu”

Puhemies Matti Vanhanen toivoo, että selonteko annettaisiin eduskunnalle lähiviikkojen aikana ja se käsiteltäisiin kevätistuntokaudella.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) kertoo pyytäneensä, että hallitus antaisi eduskunnalle selonteon, jonka yhteydessä eduskunta pääsisi linjaamaan Suomen Nato-kannasta.

– Tein aloitteen omissa nimissäni noin viikko sitten, kun tämä keskustelutarve on ilmeinen. Tein ehdotuksen siitä, että hallitus toisi selonteon, jota eduskunta ryhtyy käsittelemään, ja se antaa mahdollisuuden kevätkuukausien aikana tämän kysymyksen tarkastelemiseen seuraten samalla reaaliajassa, mitä sodassa ja sen lopettamiseksi tapahtuu, Vanhanen sanoo IS:lle.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina Viron pääministerin Kaja Kallaksen kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että valtioneuvosto tulee todennäköisesti antamaan eduskunnalle muuttuneen tilanteen vuoksi selonteon, joka käsittelee lukuisia eri kokonaisuuksia, mukaan lukien Natoa.

Vanhanen toteaa, että kaikki tietävät, että Suomessa tarvitaan perusteellinen keskustelu Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta.

– Tällä tarjotaan eduskunnalle mahdollisuus käydä aito keskustelu ilman ennakkositoutumista siihen, mikä lopputulos on.

Vanhasen mukaan eduskunnalla on tarve saada tietoa ajankohtaisesta tilanteesta Ukrainan sotaan liittyen ja mitä riskejä siihen Suomen kannalta sisältyy, mihin on syytä varautua. Vanhasen mukaan hallituksessa on jo käynnissä valmistelu liittyen kaikenlaiseen huoltovarmuuteen, energiaan, ukrainalaisten vastaanottamiseen ja hybridioperaatioihin.

– Toivottavasti tästä saadaan kokonaisselonteko, joka kattaa koko tilanteen. Turvallisuuspolitiikan puolella on tapahtumassa tuoreeltaan aika paljon Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. On hyvä, että siitäkin tulee eduskunnalle selkokielinen selvitys. Tämä kaikki antaa mahdollisuuden käydä myös Nato-keskustelua läpi.

Määritelläänkö selonteon yhteydessä, hakeeko Suomi Naton jäsenyyttä?

– Ainakin on luontevaa, että sodanoloissa ja sodan seurauksena käydään läpi se, pidetäänkö vanha kanta, muutetaanko sitä, haetaanko jäsenyyttä. On hyvä, että Suomen kanta tulee ajanmukaisesti päivitettyä, Vanhanen sanoo.

Hän ei usko, että hallituksen selonteossa olisi valmiina esitystä Suomen Nato-kannaksi.

– Erityisesti on haluttu korostaa sitä, että eduskunnassa on syytä käydä tämä keskustelu.

Aiemmin turvallisuuspolitiikkaan liittyviä selontekoja on käsitelty eduskunnan valiokunnissa ja niiden rinnalla on ollut puolueiden edustajista koostuva parlamentaarinen työryhmä.

– Varmasti samantyyppinen sovellus on nyt järkevää laittaa tähän.

Vanhasen mukaan prosessi antaa mahdollisuuden Nato-jäsenyyden järjestelmälliseen käsittelyyn ja arviointiin.

– Jos se päätyy johonkin selkeään johtopäätökseen, niin sen eduskunta myös kertoo.

Vanhasen mukaan selonteolla ei ole vielä nimeä, mutta se käsittelee ajankohtaista tilannetta ja Suomen varautumista.

– Hallitus nimeää sen ja lopulta määrittää, mitä kaikkea siinä on.

Vanhanen näkee, että selonteko annettaisiin eduskunnalle lähiviikkojen aikana.

– Oma toiveeni on, että se tulisi joidenkin viikkojen sisällä eduskuntaan eli selvästi ennen pääsiäistä.

Vanhasen mukaan prosessi antaa mahdollisuuden toimia nopeasti tai käyttää aikaa enemmän, mutta hänen arvionsa mukaan eduskunnassa yleinen tahto on, että selonteko käsiteltäisiin muutaman kuukauden aikana.

– Kyllä se kevätkauden asia ehdottomasti olisi.