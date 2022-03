”Toivoisin, että liittyisitte” – IS:n haastattelemat virolaiset ovat yhtä mieltä Suomen Nato-jäsenyydestä

Ilta-Sanomien haastattelemat tallinnalaiset tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että Suomi on suhtautunut Venäjään naiivisti ja että Suomen tulisi liittyä pikimmiten puolustusliitto Natoon.

Tallinnalainen Sirle Kivihall löytää suomalaiskirjailija Tove Janssonin kirjasta Muumipeikko ja pyrstötähti sitaatin, joka kuvaa hänen mielestään erityisen hyvin Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja tämän maailmalla herättämiä tunteita tällä hetkellä.

Ajatella, miten yksinäinen sellainen on, jota kaikki pelkäävät.

Tämä yksinäisyys tekee Putinista Kivihallin mukaan arvaamattoman ja vaarallisen. Ja hänen mielestään Suomen jos jonkun pitäisi ymmärtää tämä nykyistä paremmin.

Suomalaisilla olisikin Kivihallin mielestä syytä olla itänaapurinsa suhteen enemmän varuillaan.

– Olen hieman yllättynyt, ettei Suomi ole ymmärtänyt, millainen uhka Venäjältä voisi olla tulossa, Kivihall myöntää. Hänen mukaansa voisi olettaa, että Suomen historia Venäjän käsissä olisi opettanut meille maasta enemmän.

Kahdesta astiasta Ilta-Sanomien haastattelemat tallinnalaiset tuntuvat olevan yhtä mieltä, eikä heidän tarvitse miettiä vastauksia sekuntiakaan kauempaa.

Suomi on suhtautunut Venäjään viime vuosina hieman naiivillakin sinisilmäisyydellä. Ja Suomen tulisi liittyä pikimmiten puolustusliitto Natoon.

Viro on ollut Naton jäsen vuodesta 2004 lähtien. Myös maan pääministeri Kaja Kallas on todennut useaan otteeseen, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys parantaisi koko Itämeren turvallisuustilannetta ja että Viro ratifioisi Suomen jäsenhakemuksen salamannopeasti.

Kivihall kuitenkin ymmärtää, että liittyminen vaatisi poliittisia päätöksiä, jota vievät myös aikaa. Hänen mielestään Suomen tulisi kaikesta huolimatta kuitenkin harkita asiaa vakavasti.

– Uskon, että Suomelle olisi paljon turvallisempaa, jossa olisitte Naton jäsen.

Tallinnassa niin ikään asuvan Marko Toomastin mielestä oikea hetki liittyä puolustusliittoon olisi Suomelle juuri nyt. Hän uskoo, että Suomen liittyminen puolustusliittoon lisäisi myös koko Baltian turvallisuutta.

– Ajattelen, että sekä Suomi että Ruotsi ovat olleet hieman naiiveja, kun on kyse Putinista ja Venäjän aggressiosta. Sekä Suomen että Ruotsin pitäisi liittyä Natoon. Se on hyvä tae turvallisuudesta Pohjoismaille ja Baltian maille.

– Tiedämme, että tilanne Euroopassa ja koko maailmassa on nyt hyvin vaarallinen. Minun mielestäni ette kiirehdi tämän asian kanssa, Toomast sanoo.

Mailis Ostra uskoo, että Nato-jäsenyys olisi tärkeä askel Suomelle.

Mailis Ostra toteaa, ettei tahdo tuomita Suomea ja suomalaisia, mutta hänelläkin on muiden Ilta-Sanomien haastattelemien paikallisten tavoin Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä selkeä mielipide.

– Kyllä minulla on mielipide ja toivoisin, että liittyisitte. Uskon, että se on välttämätöntä. Voisimme auttaa toisiamme ja olla hyviä naapureita. Uskon, että se on Suomelle tärkeä askel otettavaksi, Ostra sanoo.

Marju Pendin mukaan Suomen tulisi liittyä Natoon. Hänen mukaansa Suomi on suhtautunut itäiseen naapuriinsa hieman sinisilmäisesti, vaikka Venäjä onkin hänen mukaansa kohdellut historian saatossa Suomea Viroa paremmin.

Ilya Karyagin puolestaan painottaa, että Natoon liittyminen on Suomen oma valinta.