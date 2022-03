Heinosen mukaan nykyinen lainsäädäntö voi olla turvallisuusriski sekä Suomelle että maassa asuville kaksoiskansalaisille.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Jukka Kopra esittävät kaksois­kansalaisuus­lainsäädännön uudistamista.

Heinonen ja Kopra haluavat, että kaksois­kansalaisuus olisi mahdollista jatkossa vain vastavuoroisuus­periaatteella.

– Kaksoiskansalaisuus­lainsäädäntömme tulee uudistaa niin, että kaksois­kansalaisuus voidaan myöntää vain niissä tapauksissa, joissa myös toisena osapuolena oleva valtio myöntää kaksois­kansalaisuuden.

Heinonen sanoo IS:lle, että nykyinen lainsäädäntö voi olla turvallisuusriski sekä Suomelle että henkilöille itselleen.

– Jos nyt puhutaan Venäjästä, niin Venäjä asennoituu omiin kansalaisiinsa niin, että he ovat vain venäläisiä. Silloin saattaisi syntyä tilanne, missä henkilö joutuisi painostetuksi. Toinen näkökulma on turvallisuuteen liittyvä puoli, missä se saattaisi kohdistua Suomeen. Kannattaa huomata, millä tapaa Venäjä muutti doktriiniaan, heillä on oikeus ja velvollisuus puolustaa venäläisiä myös Venäjän rajojen ulkopuolella.

Heinosen ja Kopran mukaan ongelmia aiheutuu myös asepalveluksen suhteen.

– Nythän Suomen ja Venäjän kaksois­kansalainen valitsee kummassa maassa asepalveluksen suorittaa. Laki yleisestä asevelvollisuudesta koskee kuitenkin myös kaksoiskansalaisia. Jos tilanne tällaisten maiden välillä eskaloituisi sodaksi, niin tilanne olisi eriskummallinen, Kopra kommentoi ja lisää, että esimerkiksi "Venäjän kansalainen voi olla Venäjän lain mukaan vain Venäjän kansalainen ja piste”.

Suomessa asuu vakituisesti noin 35 000 henkilöä, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansallisuus.

Heinosen ja Kopran ajatuksena siis on, että esimerkiksi Suomessa asuville venäläisille ei myönnettäisi Suomen kansalaisuutta, jos Venäjällä asuville suomalaisille ei olisi mahdollista myöntää Venäjän kansallisuutta.

– Se tietysti koskee kaikkia, otettaisiin sama, joka on aika monella muulla valtiolla käytössä eli vasta­vuoroisuus­periaate. Tämä on ollut Suomessa vaikea paikka osalle ja se on jäänyt meillä käsittelemättä, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan jo myönnettyihin kansallisuuksiin ei puututtaisi.

– Näin se varmaan meidän lainsäädännössä tulisi tapahtumaan, että jo myönnettyjä ei otettaisi pois, mutta jossain vaiheessa on hyvä myöntää mahdolliset virheet että ei ainakaan pahenneta tilannetta.

Heinonen alleviivaa, ettei aiheetonta vastakkainasettelua pidä aiheuttaa.

– Valtaosa näistä henkilöistä (Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisista) ei varmaankaan aiheuta turvallisuusriskiä, mutta tässä vaiheessa ei kannata olla liian sinisilmäinen, siihen joukkoon saattaa mahtua myös muita.

Kaksoiskansalaisuuteen puututtiin jo 2018 Puolustusvoimien virkojen osalta.

Puolustusvoimista annettua lakia muutettiin siten, että sotilasvirkaan voidaan nimittää vain henkilö, jolla ei ole ”sellaista toisen valtion kansalaisuutta tai muuta turvallisuusselvityslaissa tarkoitettua ulkomaansidonnaisuutta, joka voi vaarantaa valtion turvallisuutta, yleistä turvallisuutta, maanpuolustusta tai Suomen kansainvälisiä suhteita tai palvelusturvallisuutta Puolustusvoimissa”.