Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen julisti maanpuolustuskurssien avajaisissa kolme asiaa, mitä Suomen maanpuolustus nyt kaipaa. Maamiinat eivät komentajan mukaan kuulu niihin, kirjoittaa politiikan toimittaja Timo Haapala.

Suomeen ei kohdistu välitöntä uhkaa, linjasi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen avatessaan valtakunnalliset maanpuolustuskurssit Säätytalolla maanantaiaamuna.

Maanpuolustuskursseja on järjestetty 60-luvulta saakka, nyt aloittanut kurssi on järjestyssijalla 239.

Mutta koskaan ennen kursseja ei ole järjestetty tällaisessa tilanteessa kuin nyt. Kurssien potentiaaliset harjoitukset ovat muuttuneet todeksi.

Kriisiä Euroopassa ei tarvitse nyt keksiä, eikä käydä läpi keinotekoisessa maailmantilanteessa. Harjoitusmateriaali löytyy todellisuudesta ja eskaloituu reaalimaailmassa, kuten kurssien harjoituksissakin.

Siksi puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinenkin vakuutti ensitöikseen, että Suomen rajoilla vallitsee rauha.

– Suomen välittömässä läheisyydessä ei ole tällä hetkellä sellaista sotilaallista toimintaa, josta muodostuisi meillä välitöntä sotilaallista uhkaa. Venäjä on siirtänyt merkittävän määrän lähialueen joukoista Ukrainan suunnalle.

Mutta voipa niinkin joskus käydä, siksi tulee varautua. Puolustusvoimat säätelee toimintaansa tarpeen mukaan.

– Ukrainan sota on muistutus siitä, että sotilaallinen potentiaali voi muuttua nopeasti uhaksi, kun poliittinen tahto muuttuu. Venäjä on osoittanut kykynsä nopeisiin strategisiin päätöksiin sekä valmiutensa käyttää sotilaallista voimaa ja laaja-alaisia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Tässä pääviesti, jonka Kivinen lähetti avatessaan maanpuolustuskurssit.

Mielenkiintoisin yksityiskohta liittyy siihen, että puolustusvoimain komentaja ei kaipaa maamiinoja, jotka poistuivat Suomen keinovalikoimasta Ottawan sopimuksen myötä 2011.

Ajoitus kannattaa panna merkille, sillä ensimmäinen aloite Ottawan sopimuksesta luopumiseksi sai eilen 50 000 allekirjoittajaa ja tulee näin ollen eduskunnan käsittelyyn.

Tässä komentajan näkemys maamiinoista ja niiden tarpeesta – sotilaskielellä puhutaan ”sulutuskyvystä”:

– Tähän totean, että Suomi on edelleen suluttamisen eurooppalainen suurvalta. Suluttamisella tarkoitetaan miinoitteista ja esteistä koostuvaa kokonaisuutta. Valmiusvarastoissamme on useita satoja tuhansia panssarimiinoja ja merkittävä määrä niin viuhka- kuin kylkipanoksia.

– Jalkaväkimiinoista luopumisen yhteydessä menetettyä suorituskykyä on korvattu varsin monipuolisesti. Myös panssarimiinojen suorituskykyä on parannettu ja niiden raivaaminen on vastustajalle entistä vaikeampaa.

– Myös raskailla raketinheittimillä on ampumatarvikkeita, joita voidaan käyttää niin sanottuun kaukomiinoittamiseen. Suluttamisen toimintatavat ja meidän operointikonseptit ovat siis muuttuneet, joten jalkaväkimiinat eivät ole meille ajankohtainen asia.

Eli puolustusvoimat on puhunut.

Kivisen miinapuheen kannalta mielenkiintoinen seikka on, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan, puolustusvoimain ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, tosin kryptisesti, että maamiinojakin olisi hyvä olla varastossa.

Siihen yhtyi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), ja moni muu poliitikko.

Mutta liekö maamiinoja varastoissa kuitenkin? Onko kaikki tuhottu?

Lisäksi maamiinoja voidaan tarvittaessa valmistaa nopeasti. Niinistön taannoin kehuma, maamiinojen korvaajaksi kaavailtu ”hyppykaveri” on yhä prototyyppiasteella.

Toisaalta tämän kirjoittaja ei ole vielä törmännyt upseeriin, joka kannattaisi presidentti Tarja Halosen kaudella hyväksyttyä Ottawan sopumusta Suomen osalta.

Muilta osin puolustusvoiman komentaja hahmotti kolme kysymystä, jotka ovat nyt muita tärkeämpiä:

1. Kansallisen puolustuskyvyn vahvistaminen eli materiaalia, henkilökuntaa, kertausharjoituksia – suomeksi sanottuna rahaa. Määrärahoja puolustusvoimat on jo saamassa, lisätaloarvioesitys on tulossa.

2. Yhteistyö Suomen sisällä. Hallinnonalojen yhteistyö on turvallisuusajattelumme perusta, sanoi Kivinen.

3. Puolustusyhteistyön tiivistäminen, siis kansainvälisen. Kivinen nosti erikseen esille Ruotsin, Yhdysvallat ja Norjan.

Politiikkaan komentaja ei puutu, se tuli selväksi.

Hävittäjähankintojen ja merivoimien osalta kallista kalustotäydennystä on tulossa miljardikaupoilla.

Viime viikolla selvisi myös, että Suomi hankkii kauas ja korkealle ulottuvan ilmatorjuntaohjusjärjestelmän Israelista.

Sekin on kallis, mutta kannattaa nykyoloissa taatusti hankkia.