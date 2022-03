Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijat arvioivat IS:lle, mitä Yhdysvalloissa tapahtui ja mitä etua Nato-jäsenyydestä olisi Suomelle.

tasavallan presidentti Sauli Niinistö matkusti perjantaina lyhyellä varoitusajalla Yhdysvaltoihin pikavisiitille, jonka aikana hän tapasi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin.

IS kysyi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoilta, mikä muuttui presidenttien tapaamisen myötä. Kysymyksiin vastasivat Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen, kokoomuksen EU- ja ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ja Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak.

1. Niinistön ja Bidenin tapaamisen jälkeen useat kansanedustajat twiittasivat, että polku puolustusliitto Natoon on nyt auki. Miksi tällainen johtopäätös tehtiin juuri Niinistön ja Bidenin tapaamisen jälkeen?

Pete Piirainen: Itse kiinnitin huomiota siihen, miten kielenkäyttö Natosta muuttui. Tiedotustilaisuudessa presidentti (Niinistö) ei puhunut enää Nato-optiosta, vaan hän puhui siitä, että Naton ovi on auki, kriteerit täyttävä maa pääsee Natoon, Suomi täyttää kriteerit ja länsi on yhtenäinen, mikä varmaan auttaisi, jos Suomi päättää hakea. Mikäli Suomi päättää hakea, se on aikaavievä prosessi ja turvatakuut eivät ole voimassa. Varmaan moni ajatteli, että kun kahdenvälistä yhteistyötä syvennetään, siitä olisi lisäturvaa hakemisprosessin aikana.

Henri Vanhanen: Suomessa vallitsee nyt selkeä yhteisymmärrys siitä, että turvallisuusympäristö on muuttunut peruuttamattomalla tavalla ja meidänkin turvallisuuspolitiikkamme monet perusteet on arvioitava uudelleen. Näkisin, että polku viittaa nyt siihen, että Suomessa kartoitetaan sitäkin vaihtoehtoa. Oletettavasti Suomen Nato-jäsenyys nousi esille myös presidenttien tapaamisessa.

Charly Salonius-Pasternak: En itse havainnut niinkään tuota. Presidentti Niinistö totesi keskusteluissa tulleen esille, että Naton ovi on ja pysyy auki.

Suomen presidentti Sauli Niinistö kertoi tavattuaan presidentti Joe Bidenin, että Yhdysvallat lähtee ”selvään prosessiin” puolustus- ja turvallisuusyhteistyön lisäämiseksi Suomen ja pohjoismaisten kumppanien kanssa.

2. Hakiko Suomi Yhdysvalloilta turvaa juuri Nato-prosessin ajaksi?

Piirainen: Sitä on mahdoton arvioida. Se tiedetään, että presidentti sanoi, että yhteistyötä syvennetään ja ensi viikolla puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) matkustaa myöskin Washingtoniin. Presidentti kertoi, että matkaa on valmisteltu maanantaista, joten ei silloin konkreettista pakettia voi olla perjantaina.

Vanhanen: Esillä ovat varmastikin olleet erilaiset keinot Suomen ja samalla Pohjois-Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi.

Salonius-Pasternak: En tietenkään tiedä, mitä presidentti Niinistö haki. Jos presidentit keskustelivat Natosta ja Suomen suhteesta siihen, niin on mahdollista, että presidentit vaihtoivat näkemyksiään tästä.

3. Julkisuudessa on ollut esillä, että Suomi hakisi Yhdysvalloilta major non-Nato ally, MNNA (merkittävä ei-Nato-liittolainen) -asemaa. Haettiinko tällaista ja saatiinko sellainen?

Piirainen: Presidentti ei puhunut tällaisesta mitään eikä pääministeri (Sanna Marin), kun häneltä suoraan siitä tiedotustilaisuudessa kysyttiin. MNNA on ennen kaikkea tarkoitettu Euroopan ulkopuolisille maille, sillä eurooppalaisille valtioille on suunniteltu Nato. Tällaiseen tarvitaan eduskunta mukaan. Eihän tämä mikään salainen järjestely ole myöskään Yhdysvaltain päässä.

Vanhanen: Ainakaan suoraan ei ole ilmaistu, että tällaiseen järjestelyyn on päädytty. Puhuttiin enemmän prosessista. Nythän Kaikkonen matkustaa Yhdysvaltoihin tapaamaan vastinpariaan. Nähdäkseni tarkoitus on kartoittaa erilaisia keinoja, joilla Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyötä voidaan syventää. Se, mitä Niinistön matkalta välittömänä asiana saatiin, oli ennen kaikkea signaali ulospäin siitä, että Yhdysvallat ja Suomi sekä Pohjoismaat tekevät nyt läheisempää puolustusyhteistyötä muuttuneessa tilanteessa. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomea valmistaudutaan tukemaan vähintäänkin huoltovarmuuden eli aseellisen avun merkeissä.

Salonius-Pasternak: En tiedä, keskusteltiinko siitä. Itse olin spekuloinut, että tämä on yksi mahdollisuus, josta voitaisiin keskustella. Kuvittelisin kuitenkin, että kyseessä olisi niin selvä julkinen lisä yhteistyöhön, että olisi tarpeellista, että presidentti keskustelisi asiasta hallituksen kanssa tp-utvassa ja puoluejohtajien kanssa.

– Ainoastaan Nato-jäsenyys takaa sen, että kriisitilanteessa pystytään puolustautumaan yhteistyössä muiden kanssa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen.

4. Pitäisikö Suomen hakea vielä Nato-jäsenyyttä? Mitä lisää jäsenyys toisi Suomelle?

Piirainen: Esimerkiksi MNNA:han ei liity mitään turvatakuita. Se on enemmänkin materiaaliyhteistyötä. Nato-jäsenyys on ainoa järjestely, jonka kautta kollektiivisesta puolustuksesta pystytään sopimaan. Muut järjestelyt näen itse enemmänkin askeleina tällä polulla. Ainoastaan Nato-jäsenyys takaa sen, että kriisitilanteessa pystytään puolustautumaan yhteistyössä muiden kanssa.

Vanhanen: Naton jäsenenä Suomi saisi puolustusliiton turvatakuut ja pääsisi ydinasepelotteen alaisuuteen. Näin ajatellen Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja kansallista puolustustamme, sillä se todennäköisesti ehkäisisi meihin kohdistuvia sotilaallisia uhkia.

Salonius-Pasternak: En vastaa kysymykseen.

5. Eduskuntapuolueiden kesken on käynnistymässä prosessi, jossa arvioidaan Nato-jäsenyyden riskejä ja etuja. Näetkö, että prosessi voisi päätyä mihinkään muuhun kuin Nato-jäsenyyden hakemiseen?

Piirainen: En halua vastata kyllä tai ei. Venäjän hyökkäys Ukrainaan romutti turvallisuusjärjestyksen, johon Nato-optio oli räätälöity. Itse näen tärkeänä, että Suomi syventää ja laajentaa entisestään puolustusyhteistyöverkostoaan. Yksi opetus Ukrainasta on ollut se, että Ukraina on saanut paljon materiaalista apua, mutta se, että valtiot suostuvat puolustautumaan yhdessä, vaatii sopimusvelvoitteet.

Vanhanen: Suomen turvallisuuden perusteet muuttuivat Venäjän hyökkäyksen seurauksena perustavanlaatuisesti. On äärimmäisen tärkeää, että tämä lähtökohta tunnustetaan eduskuntapuolueissa ja että yhteisen tilannekuvan ja parlamentaarisen prosessin pohjalta kartoitetaan välttämättömät turvallisuuspoliittiset ratkaisut.

Salonius-Pasternak: En ollut kuullut prosessin alkamisesta. Toki olen kuullut, että jotkut ovat tätä vaatineet.

– Naton jäsenenä Suomi saisi puolustusliiton turvatakuut ja pääsisi ydinasepelotteen alaisuuteen, sanoo kokoomuksen EU- ja ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

6. Miksi Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja puolustusministeri Peter Hultqvist tulivat heti Niinistön ja Bidenin tapaamisen jälkeen Suomeen lauantaina?

Piirainen: Suomen päätökset vaikuttavat suoraan Ruotsiin ja Ruotsin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan Suomeen. On äärimmäisen tärkeää, että molemmat maat pystyvät tekemään päätöksiä tietäen, mitä toinen ajattelee ja tekee. Yhteydenpitohan ei tarkoita sitä, että toisella maalla olisi veto-oikeus toisen päätöksiin. Molemmat tekevät edelleen itsenäisesti päätöksensä, mutta molempien intressissä on tietää, miten toinen tulee toimimaan.

Vanhanen: Ruotsi on Pohjois-Euroopassa meidän läheisin kahdenvälinen kumppanimme. On kaikin puolin luontevaa, että koordinoimme asioita keskenämme. Me pidämme toisemme tietoisena sen osalta, mitä lähialueidemme turvallisuustilanteessa tapahtuu ja miten me reagoimme muutoksiin.

Salonius-Pasternak: Se kertoo hyvin paljon Suomen ja Ruotsin puolustus- ja turvallisuuspolitiikan kehittymisestä ja yhteistyöstä, että koetaan tärkeäksi, että keskeiset ministerit ovat mukana ja saavat kuulla suoraan presidentti Niinistöltä keskusteluista.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Charly Salonius-Pasternakin mukaan ei ole poliittista syytä, miksi Suomen ja Ruotsin pitäisi tehdä samansuuntainen päätös Nato-jäsenyydestä.

7. Tekevätkö Suomi ja Ruotsi Nato-jäsenyydestä samansuuntaiset päätökset?

Piirainen: Molemmat tekevät itsenäisesti omat päätöksensä, mutta esimerkiksi Nato-selvityksessä vuonna 2017 suositeltiin, että edettäisiin käsi kädessä. Itsekin olen sitä mieltä, että olisi parasta, jos Suomi ja Ruotsi etenisivät yhdessä, mutta jos se ei ole mahdollista, sitten on edettävä eri tahtia.

Vanhanen: Mikäli Suomi päätyy hakemaan Nato-jäsenyyttä, olisi luonnollista ja toivottavaakin, että Suomi ja Ruotsi tekevät päätöksiä yhdessä. Pitkään ajateltiin, että aloite Nato-kysymyksessä voisi tulla Ruotsin suunnasta, mutta nythän näyttää siltä, että Suomessa aihe on noussut esille voimakkaammin. Tätä muutosta kuvastaa sekin, miten suomalaisten enemmistö on lyhyessä ajassa tullut Nato-jäsenyyden taakse nopeammin kuin Ruotsissa.

Salonius-Pasternak: Suomalaiset ministerit ovat sanoneet, että halutaan syventää yhteistyötä eikä yllättää toisiamme. Tämä indikoisi (merkitsisi), että Suomi ja Ruotsi kertoisivat toisilleen, kun ovat tehneet kansallisen päätöksen hakea Nato-jäsenyyttä. Mutta vaikka Suomi tekisi tämän päätöksen, Ruotsihan voi ilmoittaa, että ollaan tai ei olla mukana. Ei ole poliittista syytä, miksi Suomen ja Ruotsin pitäisi tehdä samansuuntainen päätös.