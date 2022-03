Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaiset on valmis vastaamaan ripeästi hallituksen turvallisuuspoliittisen selonteon päivitykseen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo perussuomalaisten käyvän tiivistä keskustelua turvallisuuspolitiikasta puolueen eri tasoilla.

– Tällä viikolla perussuomalaisten eri elimissä on käynnistynyt välitön ja vakava keskustelu muuttuneen turvallisuusympäristön vaikutuksesta Suomen omiin linjoihin, turvallisuuspoliittiseen asemaan ja puolueen kantaan. Mukana on luonnollisesti mahdollisuus hakeutua puolustusliitto Naton jäseneksi, Purra sanoo tiedotteessa.

Purra on jo ennen kriisin kärjistymistä kertonut, että puolue on laatimassa uutta ulko- ja turvallisuuspoliittista ohjelmaa. Voimassa oleva ohjelma on vuodelta 2015, ja sen jälkeen moni asia on muuttunut.

– Puolueohjelman laatiminen on pidempi prosessi, mutta mikäli ja kun Suomen turvallisuuspolitiikka vaatii päivitystä ja kannanottoa eduskunnassa hallituksen selonteon päivitykseen liittyen, perussuomalaiset on valmis ripeään vastaukseen, Purra sanoo.

Purra täsmentää, että sekä eduskuntaryhmässä että puoluehallituksessa on jo keskusteltu asiasta. Puolueen muista elimistä kevään aikana kokoontuvat normaalisti puoluevaltuusto ja puolueneuvosto. Myös puolueen jäseniä kuullaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja kiittää valtiojohtoa siitä, että oppositiopuolueet on pidetty tiiviisti mukana tilannekuvan analyysissa ja keskusteluissa. Eduskunnan rooli prosessissa on tärkeä.