Presidenttien tapaamisen antia on perattu innokkaasti sosiaalisessa mediassa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tapaamisen antia on perattu innokkaasti sosiaalisessa mediassa.

Useat kommentoijat katsovat tapaamisen olleen selvästikin onnistunut.

– Käytännössä Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyö tiivistyy uudelle tasolle, näissä olosuhteissa erittäin tärkeä signaali. Polku Nato-jäsenyydelle on nyt auki, kokoomuksen EU- ja ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen twiittasi.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen toteaa, että Washingtonissa keskustellaan etenkin Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyöstä, kun taas Natosta on keskusteltava 30 pääkaupungin kanssa.

– Merkillepantavaa on kuitenkin kuinka kieli on muuttunut: option sijaan korostui Naton avoin ovi, jäsenkriteerit, Suomen jäsenkelpoisuus ja läntinen yhtenäisyys, Piirainen kirjoittaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo katsoo, että nyt otetaan konkreettisia askeleita. Ovi Natoon on auki, ja Suomi täyttää kriteerit.

– Tämä on hyvä viesti kansalliselle päätöksenteolle. Reitti Nato-jäsenyyteen haetaan yhdessä. Harkitusti, mutta viivyttelemättä, Orpo toteaa.

Myös keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska näkee, että ”Suomi ottaa nyt askeleen Nato-polulle”.

Eduskunnan entinen puhemies, keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen on listannut ajatuksensa lauantaiaamuna. Hänen mukaansa Suomi on todellisesti osa länttä, prosessi tiiviimmästä yhteistyöstö Yhdysvaltojen kanssa on sinetöity, Suomen ja Ruotsin tie on yhteinen ja Nato-ovi on auki.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mielestä Niinistö vaikuttaa olevan nyt valoisampi ja optimistisempi.

– Keskustelu presidentti Bidenin kanssa lienee siis ollut onnistunut eikä lainkaan pelkkää transatlanttista small talkia, Purra kommentoi.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Elina Valtosen mukaan Suomen ja Ruotsin syvä puolustusyhteistyö ja sen toteuttaminen tulevaisuudessa yhä vahvemmin Yhdysvaltojen kanssa on täysin ratkaisevaa Itämeren alueen ja koko Euroopan turvallisuuden kannalta.

– Polku on nyt auki; askel ei horju, Valtonen kirjoittaa.