Presidentti Niinistö: ”Suomi on liikahtanut selvästi tiiviimpään yhteis­työhön Yhdys­valtojen kanssa”

Niinistön mukaan Naton ovi pysyy Suomelle auki.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi tiivistää turvallisuusyhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa.

– Suomi on liikahtanut selvästi tiiviimpään yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa, Niinistö kertoi suomalaismedialle Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin tavattuaan.

Niinistö ei täsmentänyt, mitä syvenevä yhteistyösuhde voisi tarkoittaa käytännössä.

– Puhuimme prosessin muotoisen jatkon tekemisestä, silloin otetaan asia lohkoittain.

Niinistön odotettiin etukäteen keskustelevan Bidenin kanssa Suomen Nato-suhteesta.

Niinistö tyytyi toteamaan, että Naton ovet pysyvät Suomelle auki.

– Naton avoimien ovien politiikka edelleen jatkuu, ja Yhdysvallat pitää sitä tärkeänä.

– Meidän keskeinen tavoite on turvata Suomi ja tämä on eräs tie siihen, kehittää yhteistoimintaa Yhdysvaltojen kanssa. Nato on sitten toinen kokonaisuus, Niinistö eritteli.

Niinistö kertoi uskovansa, että mahdollinen jäsenyysprosessi etenisi Naton piirissä ripeästi, jos Suomi päätyisi hakemaan jäsenyyttä.

Suomessa Nato-kysymystä voitaisiin käsitellä Niinistön mukaan eduskunnassa ”normaalitavan mukaan” valiokunnissa tai erillisen tehtävään nimitetyn ryhmän toimesta.

Presidentit keskustelivat myös Ukrainan sodasta.

Niinistön mukaan Venäjän hyökkäys on johtanut Euroopan yhdistymiseen, joka on Niinistön arvion mukaan yllättänyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

– Euroopan yhdentyminen ja Saksan selvä uusi linjaus puolustuspolitiikan puolella merkitsee, että Eurooppa on kokonaisuudessa vahvempi ja sitä kautta myöskin Suomi.

– Mitä tulee Putiniin, niin en ole ollut yhteyksissä, mietin kyllä mahdollisuuksia siihen.

Niinistö kertoi puhuneensa Putin-yhteydenpidosta jo Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

– On hyvä toimia siinä koordinoidusti.