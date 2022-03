HS:n kysely: Lähes puolet suomalaisista Nato-jäsenyyden kannalla

48 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kysely.

Lähes puolet suomalaisista on puolustusliitto Natoon liittymisen kannalla, kertoo Helsingin Sanomien teettämä mielipidemittaus. Perjantaina julkaistun kyselyn perusteella 48 prosenttia suomalaisista on Natoon liittymisen kannalla. Määrä on 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin tammikuun alussa teetetyssä kyselyssä.

Natoon liittymistä vastaan on kyselyn perusteella 27 prosenttia ja epätietoisia 26 prosenttia suomalaisista. Vielä tammikuussa jäsenyyttä vastustavien määrä oli 42 prosenttia.

Nato-jäsenyyden kannattamisen rajun nousun taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Nousu näkyy myös Ylen maanantaina julkaisemassa mielipidemittauksessa, jossa 53 prosenttia kannatti Natoon liittymistä.