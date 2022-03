Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoo HAAPALA-TV:n haastattelussa, että jos Venäjä kansallistaa suomalaisen Fortumin, ulkomaiset yhtiöt eivät investoi sen jälkeen maahan ”vuosikymmeniin”.

Suomalaisella Fortumilla on miljardien omaisuus Venäjällä, lähinnä voimaloita, ja yhtiö on panostanut maahan voimakkaasti. Nyt edessä on suuria alaskirjauksia.

Suomessa pelätään, että kun Venäjä aloittaa vastapakotteet ja pakotesota kiristyy, Venäjä voi vasta- ja kostotoimena kansallistaa Suomen valtion yli 50-prosenttisesti omistaman Fortumin Venäjän-toiminnot.

Elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk) on selvä näkemys, mitä siitä seuraa: ulkomaiset yhtiöt lopettavat investoinnit vuosikymmeniksi Venäjälle.

Lintilä ja kehitysyhteistyö ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) kommentoivat Fortumin asemaa HAAPALA-TV:ssä.