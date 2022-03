Paavo Lipponen Ylelle: Niinistö saattaa hakea sotaan diplomaattista ratkaisua Washingtonissa – ”Voi olla siinä tärkeä rooli”

Entinen pääministeri Paavo Lipponen kommentoi Venäjän hyökkäystä ja Suomen turvallisuustilannetta Yle Uutisille.

Washingtoniin matkustava tasavallan presidentti Sauli Niinistö saattaa olla hakemassa diplomaattista ratkaisua Ukrainan sotaan, arvio entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) Yle Uutisille.

– Suomen presidentillä voi olla siinä tärkeä rooli, Lipponen sanoo viitaten rauhanomaisen ratkaisun löytymiseen.

Pika-aikataululla Yhdysvaltoihin lentävä Niinistö tapaa perjantaina muun muassa presidentti Joe Bidenin. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi aikaisemmin Ilta-Sanomille, että tapaamisessa tullaan puhumaan Suomen turvallisuudesta, ja että myös Suomen mahdollinen Nato-jäsenyyden hakeminen voi olla esillä.

Ylen haastattelussa Lipponen ei halunnut arvioida, tullaanko perjantaina keskustelemaan Yhdysvaltain ja Suomen puolustusyhteistyöstä tai Natosta. Ukrainan sodan Lipponen pelkää voivan laajentua edelleen.

Vuosina 1995–2003 Suomen pääministerinä toiminut Lipponen on myöhemmin konsultoinut Nord Stream 2 -kaasuputkiyhtiötä, jonka suurin omistaja on venäläinen kaasujätti Gazprom. Yhtiö hakeutui tällä viikolla konkurssiin ja koko kaasuputkihanke on laitettu jäihin Venäjän hyökkäyksen vuoksi.

Lipponen ei halua arvioida, onko kaasuputkihanke haudattu lopullisesti. Ylen mukaan Lipponen on edelleen sitä mieltä, että energia-ala on parasta kansainvälistä yhteistyötä.