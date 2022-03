Pekka Haavisto virolaisen rahtialuksen räjähdyksestä: ”Tämä tieto on järkyttävä”

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Euroopan unionilla on valmius neljännen pakotepaketin eteenpäin viemiseen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo olleensa Viron ulkoministeriin Eva-Maria Liimetsiin yhteydessä koskien virolaisen Helt-rahtialuksen räjähdystä Odessan lähellä.

– Siellä on ilmeisesti merimiehiä kuollut. Olemme ilmaisseet osanottomme Virolle. Tämä kuvaa sodan karmeutta, että aivan syyttömät siviilit voivat joutua tällaisten tapahtumien uhreiksi. Tämä tieto on järkyttävä, että Mustallamerellä on tällainen onnettomuus tapahtunut.

Reutersin mukaan kaksi miehistön jäsentä on pelastuslautalla. Neljä miehistön jäsentä on yhä kateissa.

Reutersin tavoittama, virolaisen Vista Shipping Agency -logistiikkayrityksen johtaja Igor Ilves arvioi laivan osuneen merimiinaan.

– Kaksi miehistön jäsentä ovat lautalla vedessä ja muut ovat kateissa. En tiedä, missä he ovat tällä hetkellä, Ilves sanoi Reutersille.

Haaviston mukaan Euroopan unionilla on valmius myös neljännen pakotepaketin eteenpäin viemiseen.

– Nyt huomio on kiinnittynyt Valko-Venäjän rooliin. Maa näyttää olevan nyt entistä aktiivisempi Ukrainaa vastaan kohdistuvassa operaatiossa.

Unioni on jo aikaisemmin asettanut Valko-Venäjää kohtaan pakotteita.

– Mutta pakotteet tulevat Valko-Venäjän ympärillä myös tiivistymään, Haavisto sanoi.

– Se, että EU on pystynyt toimimaan tässä tilanteessa niin nopeasti, tehnyt pakote­paketit ja koordinoinut apua Ukrainaan, on yllättänyt unionin itsensäkin.

Haavisto on lähdössä perjantaina Brysseliin Naton ulkoministerien sekä EU:n ulkoministerien kokoukseen.

Naton kokouksessa keskustellaan Ukrainan humanitaarisesta kriisistä sekä Euroopan turvallisuudesta.

– Suomi ja Ruotsi Naton kumppanimaina ovat mielellään tässä keskustelussa mukana, Haavisto sanoo. Suomi tekee yhteistyötä kumppanuuden puitteissa. Tällaisena aikana, kun Euroopassa on turvallisuusuhkatekijöitä, se kumppanuus on syvempää, eikä se ole vain harjoittelua, vaan siihen sisältyy esimerkiksi tiedonvaihtoa.

EU:n ulkoministerit käyvät poliittisen tilannekatsauksen, ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on myös keskustelussa vieraana.

Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä Haavisto ei kommentoinut ja kehotti asian suhteen rauhallisuuteen.

– Kun olemme tällaisen kriisin keskellä, niin mennään niillä järjestelyillä, jotka on hyväksytty edellisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Sitten katsotaan tämän kriisin jälkeen, mitä johtopäätöksiä voidaan vetää.

Haavisto pitää kiinni aikaisemmasta kannastaan, että Nato-jäsenyyttä koskevassa kansanäänestyksessä voisi olla omat ongelmansa.

– Se voi olla hankala, jos se tehdään tilanteessa, jossa hybridivaikuttaminen ja väärän tiedon levittäminen tai uhkailu on se ilmapiiri.

Sen sijaan hän kertoi huomanneensa, miten EU:ssa aikaisemmin suhteellisen teoreettisena pidettyä turvalauseketta on nyt alettu mainita yhä useammassa puheenvuoroissa.

– Usein sanotaan, että EU kehittyy kriisien kautta. Selvästi tämä tiivistyminen ja turvallisuusasioiden vankempi pohdinta on nyt EU:ssa meneillään.

Haavisto kommentoi myös viimeaikaisia Suomea koskevia uutisia.

Eilen keskiviikkona hämmennystä herätti myös Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfieldin puheet YK:n yleiskokouksessa. Hän sanoi, että presidentti Vladimir Putin uhkaa vallata Suomen ja Ruotsin.

– Tämä saattaa olla sellainen kiertävä uutinen, joka lähti liikkeelle Venäjän ulkoministeriön tiedottajan puheesta. Sitä on sitten monella tavalla tulkittu ja se on saanut tällaisia ekstriimejä tulkintamuotoja, Haavisto sanoi.

Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova totesi viime viikolla, että on selvää, että Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon olisi merkittäviä sotilaallis-poliittisia seurauksia.

– Hyvää on se, että maailmalla seurataan Suomen ja Ruotsin tilannetta, mutta kannattaa ehkä maltillisesti suhtautua näihin eri kommentteihin, Haavisto sanoi.

Ulkomaisissa medioissa ja somessa levisi myös torstaina väite, jonka mukaan Kreml on lähettänyt Suomelle ja Ruotsille kirjeet, joissa se vaatii mailta turvatakuita Venäjälle.

– Aamulla ensitöikseni kysyin, että missä kirje. Eikä kirjettä ei ollut. Eli epäilen, että tieto pohjaa näihin vanhoihin kommentteihin ja vanhaan kirjeenvaihtoon, Haavisto sanoo.