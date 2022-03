Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä arvioi, että presidentit keskustelevat perjantaina Valkoisessa talossa siitä, miten Suomen Nato-jäsenyys käytännössä ratkaistaisiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin perjantaina Washingtonissa.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan presidentit keskustelevat Valkoisessa talossa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuus­järjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Ajatuspaja Nordic West Officen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ennakoi Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden nousevan vierailulla esille.

– Veikkaisin, että vierailulla keskustellaan siitä, miten Nato-jäsenyys käytännössä ratkaistaisiin, jos Suomi sitä päätyisi hakemaan – miten hoidettaisiin väliaika ennen kuin on saatu hyväksyntä Naton kolmenkymmenen jäsenvaltion parlamenteilta.

– Avain siihen on Yhdysvaltojen turvatakuut eli lupaus siitä, että Suomea kohdellaan kuin Nato-maata siitä hetkestä eteenpäin, kun Suomi ilmoittaa hakevansa Nato-jäsenyyttä. Veikkaan, että Britannialta, Ranskalta ja Saksalta tulee samanlainen toteamus, jos käy niin, että Suomi päätyy hakemaan jäsenyyttä niin kuin nyt vahvasti näyttää.

Eikö olisi aikamoinen pommi, jos Biden tarjoaisi Niinistölle Washingtonissa Nato-korttia?

– Tämä on täsmälleen se skenaario, jonka esitin joulukuun 9. päivä. Kuvasin sen silloin niin, että tulee pakotteita, vastapakotteita ja lännen tulee lähettää viesti Venäjälle siitä, että ei senttiäkään pidemmälle Ukrainasta. Naton rintaman vahvistaminen kautta Euroopan on luonnollinen tapa mennä eteenpäin. Se palvelisi sekä Naton että Suomen etua.

– Olen viimeksi eilen sanonut, että ellei Nato-ratkaisua valmistella suoraan Yhdysvaltojen johdon kanssa, niin ulkopoliittinen johto ei ole ajan tasalla. Nyt näyttää siltä, että on ajan tasalla.

Penttilä sanoi joulukuun 9. päivä Ylelle, että Suomen on varauduttava päättämään Nato-jäsenyydestä jo seuraavien kuukausien aikana.

– Pakotteet eivät tule riittämään, mutta sotaan Nato ei lähde. Sotilasliiton on jollain tavalla osoitettava vahvuutensa ja yhtenäisyytensä. Suomelle tullaan esittämään kysymys, olemmeko mukana vai emme, Penttilä ennakoi tuolloin.

Suomessa Nato-keskustelu on lähtemässä vasta käyntiin. Voivatko käänteet olla niin nopeita?

– Nopeat käänteet ovat mahdollisia, jopa todennäköisiä. Käynnissä on kaksi kehityskulkua: mielipiteiden muuttuminen Suomessa on hämmentävän suurta ja nopeaa, ja Vladimir Putin vetää rautaesirippua Euroopan halki, tämä etenee koko ajan. Ajatukset siitä, että päätöksiä voisi tehdä ehkä kesäkuun puoluekokouksessa, ovat toiveajattelua.

Presidentti Niinistö tapasi Joe Bidenin Münchenin turvallisuuskonferenssissa helmikuussa 2018. Perjantaina Niinistö tapaa Bidenin ensimmäistä kertaa Valkoisessa talossa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on todennut puolueen muotoilevan Nato-kantansa kesäkuun puoluekokouksessa Lappeenrannassa.

Penttilän mukaan Naton intressissä on varmistaa, ”ettei Putinilla ole minkäänlaisia haavekuvia siitä, että mikään eurooppalainen maa olisi seuraavaksi hyökkäyksen kohteena”.

– Nato haluaa varmistaa sen yhtä paljon kuin Suomi. Tulee eteen yksityiskohtia, jotka liittyvät Baltian maiden puolustamiseen ja sen helpottamiseen.

Minkälaisia reaktioita Venäjältä olisi odotettavissa, jos Suomi päättäisi hakea Naton jäsenyyttä?

– Taloudellisia, jotka jäävät vähämerkityksellisiksi, koska taloussuhteet Venäjään ovat käytännössä loppuneet. Diplomaattisia reaktioita tulee paljon, mutta niiden kanssa voidaan elää. Sitten tulee muita aggressiivisia reaktioita, uskoisin että ne rajoittuvat kyberhyökkäyksiin, ne ovat varmasti demonstraation omaisia. Ja voimakasta retoriikkaa on odotettavissa.

– Tällä hetkellä 70 prosenttia Venäjän sotilaallisesta voimasta on keskittynyt Ukrainaan, en usko, että minkäänlaisia sotilaallisia toimia Suomea vastaan tulisi.

Penttilä on tunnettu Naton kannattaja, jolla on puoluetaustaa kokoomuksessa ja nuorsuomalaisissa. Koulutukseltaan Penttilä on filosofian tohtori.