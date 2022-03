Kommentti: Haluaako Halla-aho ”kolmatta maailmansotaa” ? – kohulausunto herätti keskustelun kuka saa sanoa ja mitä Ukrainan tilanteesta

Jussi Halla-ahon vaatimukset, joiden mukaan EU:n, Naton ja YK:n pitäisi pysäyttää ”venäläiset laumat” ennen kuin keskellä Eurooppaa on uusi Aleppo, herättivät poliittisen myrskyn. Samalla alkoi keskustelu siitä, kuka saa sanoa ja mitä herkässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa – ja herkin asia on Nato-jäsenyys, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Kauan ei perussuomalaisten Jussi Halla-aho ehtinyt eduskunnan ulkoasianvaliokuntaa johtaa Mika Niikon (ps) jälkeen, kun hänenkin puheistaan repesi myrsky.

Jälleen ulkoasianvaliokunnan muut jäsenet irtisanoutuvat joukolla valiokuntansa puheenjohtajan puheista.

Kyse on siitä, että Halla-aho jakoi tiistaina Natolle, YK:lle ja EU:lle osoittamansa englanninkielisen twiitin, että ”Venäjän laumat” on pysäytettävä ennen kuin keskellä Eurooppaa on uusi Grozny ja Aleppo.

Kaiken päälle hän vahvisti viestinsä Helsingin Sanomille. Hän sanoi uskovansa, että lännen sotilaallinen väliintulo on ennen pitkää vääjäämätön, joten se olisi parempi tehdä ennemmin kuin myöhemmin.

Myrsky oli valmis.

” Yön yli nukuttuaan myös eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk) puuttui peliin.

Esimerkiksi valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd) epäili, että Venäjän ja Naton yhteenottoa toivova Halla-aho haluaa ”kolmatta maailmansotaa”. Samaa viestiä kuultiin muualtakin.

Hän antoi STT:lle keskiviikkona tekstiviestilausunnon, jossa varoitti synnyttämästä väärinkäsityksiä Suomen virallisesta kannasta Ukrainan sotaan:

– Ulkopolitiikan linjaukset Suomen osalta kuuluvat presidentin ja valtioneuvoston toimivaltaan ja meidän kaikkien on hyvä huolehtia siitä, että Suomen ulkopuolella ei synny väärinkäsityksiä siitä, mikä on maamme virallinen kanta, hän kirjoitti.

Viestin kohteesta ei ollut epäselvyyttä: Halla-aho.

Vanhanen sanoo pitävänsä välttämättömänä, että kansanedustajat kannanottoja esittäessään korostavat, missä roolissa kulloinkin esiintyvät.

Tahtoen tai tahtomattaan Halla-aho tuli osoittaneeksi, miten äärimmäisen vaikea asia Venäjän hyökkäys seurauksineen Ukrainaan on Suomen ulkopoliittiselle johdolle, kun sitä päästään tarkemmin analysoimaan.

Kuten onkin.

Sitä joutaisi Halla-ahokin miettiä tarkemmin nykyisestä asemastaan.

Eilen neljän suurimman puolueen vakavailmeiset puheenjohtajat puivat uutta turvallisuuspoliittista asetelmaa Ylen A-Studiossa sen jälkeen, kun eduskuntapuolueet olivat pohtineet tilannekuvaa kokouksessaan eduskunnan auditoriossa.

Venäjän toimet ja Vladimir Putinin täysin rikollinen hyökkäys Ukrainaa kohtaan on tuomittu. Historiallisesti Suomi seuraa Saksaa ja lähettää myös aseita Ukrainaan.

Puolueiden tilannekuva on yleisesti ottaen harvinaisen yhtenäinen. Yhteys Venäjään ei palaa ennalleen, puolustusmäärärahojen nopeasta lisäämisestä vallitsee yksimielisyys, samoin kaikki ovat pakoterintamassa.

Kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat myös Ottawan sopimuksen purkamista ja maamiinat takaisin, keskusta ja Sdp empivät. Presidentti Sauli Niinistökin antoi ymmärtää, että niitä olisi hyvä olla varastossa.

Mutta kaiken päälle tuli vielä Ylen maanantainen kysely, jossa kansan enemmistö ensimmäistä kertaa ilmoitti tukevansa Nato-jäsenyyden hakemista. Kansalaisista 53 prosenttia on jäsenyyden kannalla.

Muutos tapahtui vajaassa viikossa.

Sitä Suomen poliittisen johdon onkin vaikeampi sulatella.

” Historia vilisee silmissä, ja Suomen on vaikea seurata nopeita mannerlaattojen liikahduksia.

Keskustelua jäsenyydestä ja sen hakemisesta ei voi enää välttää, vaikka se on tukalaa.

Nyt kaikki tapahtuu yksinkertaisesti liian äkkiä, eikä se sovi suomalaiseen tyyliin, jossa nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hiotaan kuin tyylihuonekalua, pitkään ja hartaasti.

Nyt poliitikot tuntuvat hetken mietittyään heräävän, että ainakaan liittoutumisesta ei päätetä gallupeissa, toreilla tai sosiaalisessa mediassa, kun kriisi on päällä.

Siihen Vanhasen varoituskin liittyy: ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

Lopulliset päätökset tekee eduskunta.

Vääriä signaaleja Suomesta ei haluta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tiivisti peruskysymyksen ääneen eilisillan Ylen A-Studiossa

– Jos Venäjä tulisi rajan yli, olisimmeko tuossa tilanteessa yksin?

Presidentti Sauli Niinistö oli samaisessa A-Studiossa maanantaina silmiin pistävän varovainen – varsinkin Nato-kannoissaan.

Ikään kuin Ylen gallup olisi tullut epämieluisana yllätyksenä.

Kokoomuksen johto Petteri Orpoa myöten on puhunut asiasta Niinistön äänenpainoin, vaikka kokoomus Natoa kannattaakin. Nato-myönteisen kokoomuksen riveistä presidentti on saanut myös kovinta arvostelua esiintymisestään.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vetosi myös eilen Niinistön rooliin ulkopolitiikan johtajana ja muistutti parlamentaarisesta marssijärjestyksestä, jos liittoutuminen eteen.

Niin ikään maailman mediasta kotimaiseen julkisuuteen vierailun tehnyt ex-ulko- ja pääministeri, professori Alexander Stubb (kok) korostaa maltin merkitystä. Hän kertoi Ylellä, että äkkinäisiä toimia tulee välttää, ja että hän luottaa Suomen ulkopoliittiseen johtoon.

Nato-hakemustakaan ei pidä jättää hätiköinnin keskellä.

” Kyse on kuitenkin siitä, että historia saattaa muuttua nyt niin nopeaan tahtiin, ettei se seuraa keskustan puoluekokousaikatauluja paremmin kuin muidenkaan.

Saarikon mukaan keskusta muotoilee kantansa kesäkuun puoluekokouksessa Lappeenrannassa.

Kyse on kuitenkin siitä, että historia muuttuu nyt niin nopeasti, ettei se seuraa tai odota keskustan puoluekokousaikatauluja paremmin kuin muidenkaan.