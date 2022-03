Oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset, kristilliset ja Liike nyt ovat kaikki sitä mieltä, että Suomen tulisi irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Hallituspuolueet sen sijaan ovat sopimuksessa pysymisen kannalla.

Kysymys Ottawan jalkaväkimiinat kieltävästä sopimuksesta jakaa eduskuntaa selvästi kahteen leiriin.

Oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset, kristilliset ja Liike nyt ovat kaikki sitä mieltä, että Suomen tulisi irtautua sopimuksesta. Hallituspuolueet sen sijaan ovat sopimuksessa pysymisen kannalla.

Ottavan jalkaväkimiinat kieltävä sopimus on jälleen noussut ajankohtaiseksi aiheeksi sen jälkeen, kun presidentti Sauli Niinistö totesi maanantaina Ylen A-studiossa, että Suomella olisi käyttöä maamiinoille, ja niitä olisi hänen mukaansa hyvä olla myös varastossa.

– En lähde mitään sopimuksia kelaamaan taaksepäin tai eteenpäin. Mutta kyllä miinoilla meillä kait käyttöä on. On ollut, ja hyvä olla varastossakin, Niinistö vastasi eilen maanantaina Ylen A-studiossa kysymykseen siitä, mitä hän ajattelee Ottawan sopimuksesta irtautumisesta.

Myös Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund kommentoi eilen tiistaina Ilta-Sanomille, että Suomen liittyminen jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen oli hänen mielestään paha virhe maan puolustamisen kannalta.

Suomi on allekirjoittanut vuonna 2011 Ottawan sopimuksen, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön, valmistuksen ja varastoinnin.

Miinakieltoa ajoi aikanaan voimakkaasti muun muassa presidentti Tarja Halonen. Paineita lisäsi myös se, että Suomi oli ainoa EU-maa, joka ei ollut allekirjoittanut sopimusta.

Venäjä ei ole allekirjoittanut Ottawan sopimusta. Sopimuksen ulkopuolelle ovat jääneet myös muun muassa Yhdysvallat, Kiina, Intia, Iran, Israel, Syyria, Saudi-Arabia.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio toteaa, että Ottawan sopimuksesta irtautuminen on puolueen pitkäaikainen linja.

– Olemme esittäneet asiaa eduskunnassa useasti ja siitä on myös äänestystuloksia, joissa muistaakseni vain perussuomalaiset kannatti luopumista.

Hänen mukaansa irtautuminen on entistä ajankohtaisempaa Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotatoimien seurauksena.

– Perussuomalaisilla on valmius kasvattaa puolustusmäärärahoja heti. Suomen tulee myös varautua sulkemaan itäraja, jos pakolaisaaltoa käytetään hybridisodankäynnin aseena, Tavio sanoo.

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkäsen mukaan Suomen päätös liittyä Ottawan sopimukseen vuonna 2012 tehtiin silloisessa turvallisuusympäristössä, joka on nyt muuttunut.

– Jalkaväkimiinat olivat keskeinen osa puolustustamme ja niiden palauttaminen voisi tietyissä uhkatilanteissa vahvistaa maanpuolustustamme.

Hän viittaa myös presidentti Niinistön kommenttiin siitä, että maamiinoja olisi tarpeen olla varastossa tulevaisuudessakin.

– Olemme taipuvaisia ajattelemaan samoin. Emme voi tietää, minkälaisiin uhkiin joudumme varautumaan ja tietyissä tilanteissa miinat voivat olla tarpeen itsenäisyytemme säilyttämiseksi. Kokoomus on myös puoluekokouksessaan linjannut näin.

Mykkänen lisää, että valmiuslainsäädäntöön tarvitaan selkeämmät pykälät puuttua tilanteeseen, jossa rajalle kuljetettavia siviilejä käytetään valtiollisen painostuksen välineenä.

Kristillisten ryhmänjohtaja Päivi Räsänen muistuttaa, että Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti puolustuksellinen väline.

– Sillä voidaan merkittävästi vaikeuttaa teknologisesti kehittyneidenkin asevoimien operatiivista liikkuvuutta. Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti puolustuksellinen väline, ja niihin turvauduttaisiin vain sotilaallisen konfliktin syttyessä ja silloinkin niitä käytettäisiin vain Suomen rajaseuduilla. Rauhan aikana miinat ovat varastoituna, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat nostaneet ajankohtaiseksi Suomen puolustuksen tilan arvioinnin ylipäätään.

– Itärajan puolustus perustuu riittävään määrään taistelukykyistä kalustoa, osaavaan henkilöstöön, koulutettuun reserviin ja kattavaan maanpuolustustahtoon. Näitä elementtejä tulee vahvistaa.

Liike nytin Hjallis Harkimo kannattaa muiden oppositiopuolueiden tavoin sopimuksesta irtautumista, mikäli se on mahdollista.

Pitkällä tähtäimellä itärajaa voitaisiin hänen mukaansa turvata muun muassa erilaisin valmiuden säätelykeinoin. Hän mainitsee etenkin estetyöt ja valmiusvarastojen siirtämisen lähemmäksi oletettuja operaatioalueita.

– Näiden provokatiivisia vaikutuksia tulee kuitenkin arvioida tarkasti. Suomella on liikekannallepanojärjestelmä, erilaiset valmiusjärjestelmät ja lakipykälät, joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Suomella on toimiva kriisinhallintasysteemi, joka otetaan käyttöön tarvittaessa.

Hallituspuolueissa sen sijaan kannatusta sopimuksesta irtautumiselle ei löydy.

Spd:n ryhmänjohtaja Antti Lindtman ei tosin ota suoraan kantaa siihen, pitäisikö sopimuksesta hänen ryhmänsä mielestä irtautua vai ei.

– Nykyisessä jännitteisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on tärkeää, että näissä kysymyksissä luotetaan puolustusvoimien ja valtiojohdon arvioon, Lindtman sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että Puolustusvoimiemme suorituskyky on korkealla tasolla.

– Tässä jännitteisessä tilanteessa meillä on valtiojohdon tekemän arvion perusteella myös valmiutta korottaa puolustusmäärärahoja ja varmistaa puolustuksemme ajantasaisuus kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Keskustan ryhmänjohtaja Juha Pylväs muistuttaa, että jalkaväkimiinojen on sittemmin korvattu muilla tavoilla. Tämä on hänen mukaansa kokonaisuudessaan jopa lisännyt puolustusvoimien suorituskykyä.

– Tähän kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa modernisoitu panssarimiinoittaminen, tiedustelu-, valvonta- ja tulenjohtosensorit, pimeätoimintakyky sekä etälaukaistavat viuhkapanokset, Pylväs sanoo.

Samaa mieltä on vasemmistoliiton ryhmä.

– Emme kannata irtautumista eikä asia ole ajankohtainen, miinoille on korvaava järjestelmä. Mikäli järjestelmää pitää päivittää, on asiasta paras asiantuntemus puolustusvoimilla, sanoo vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Jussi Saramo.

Vihreät jakaa muun hallituksen linjan. Ryhmänjohtaja Atte Harjanne toteaa, että sodankäynnin rajoituksilla, normistoilla ja säännöillä on tärkeä rooli etenkin silloin, kun sotaa käydään.

– Suora sotilastekninen arviointi on yksi asia. Toinen on miettiä sitä, mikä on rooli sillä on, että noudatetaan ja kunnioitetaan sopimuksia, joihin ollaan sitouduttu.

Rkp:n ryhmänjohtaja Anders Adlercreutz muistuttaa, että eikä Puolustusvoimat tai puolustushallinto eivät itse aja irtautumista sopimuksesta.

– Kansainvälisistä sopimuksista irtautumisella on myös huomattavia negatiivisia vaikutuksia jotka voivat vaikuttaa turvallisuustilanteeseen heikentävästi. Emme ole - kuten ei puolustusvoimatkaan - katsoneet, että tähän on syytä lähteä. Jalkaväkimiinakielto on ollut maailmanlaajuisesti erittäin tärkeä, Adlercreutz sanoo.

– Suomi on liittynyt Ottawan sopimukseen siksi, että jalkaväkimiinat ovat maailmanlaajuinen ongelma. Vaikka me käyttäisimme niitä vastuullisesti, muut maat eivät sitä tee.

Hän myös toteaa Puolustusvoimien saaneen merkittävää lisärahoitusta, jolla on voitu melko hyvin korvata jalkaväkimiinat.

Ottawan sopimuksesta irtautumisesta on parhaillaan vireillä myös kansalaisaloite. Sen ovat allekirjoittaneet muun muassa entinen ulkoministeri Timo Soini ja entinen puolustusministeri Jussi Niinistö.

Aloitteen mukaan jalkaväkimiinat ja muut Ottawan sopimuksella kielletyt aseet ja asejärjestelmät ovat merkittävä osa Suomen puolustusta.