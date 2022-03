Näin Sanna Marin kertoi puolueiden neuvotteluista – kokoomuksen toivomaa Nato-linjausta ei tehty

Pääministeri korosti, että ulko- ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista on tärkeää päättää yhdessä.

Puoluejohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tiistaina keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

Pari tuntia kestäneen tilaisuuden jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) kuvaili keskustelua erittäin yksimieliseksi. Hän sanoi pitävänsä tärkeänä sitä, että kaikilla puolueilla on yhteinen tilannekuva.

– Kävimme keskustelua tilanteesta Ukrainan ja Suomen osalta. Näemme, että turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut merkittävästi.

Tapaamisessa keskusteltiin myös kahdesta eduskunnan käsittelyyn etenemässä olevaa kansalaisaloitetta, joissa vaaditaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Tiedämme, että kansalaiset ovat tästä huolissaan, hän sanoi viitaten turvallisuustilanteeseen.

Marinin mukaan eduskunta tulee käsittelemään aloitteet asianmukaisesti ja keskustelu tulee jatkumaan. Hän kuitenkin antoi ymmärtää, ettei sotilaallinen liittoutuminen ole asia, josta voidaan päättää kansalaisaloitteen perusteella.

– On myös selvää, että kun kyse on ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin tässä instituutioiden rooli on keskeinen, tasavallan presidentin rooli, valtioneuvoston rooli, eduskunnan rooli ja tietenkin puolueiden yhteinen keskustelu mitä tänäänkin käytiin, Marin sanoi.

– Kansalaisaloitteet asianmukaisesti käsitellään, mutta niiden kautta tietenkään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei tehdä, vaan sitä tehdään vakaasti harkiten ja kaikkia näitä menettelyjä kunnioittaen.

Nyt arvioidaan, mikä olisi sopiva tapa käydä keskustelua mahdollisesta liittoutumisesta rauhallisesti, järjestäytyneesti ja tarkkaan harkiten muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä. Marinin mukaan esimerkiksi valtioneuvoston selontekojen päivittäminen voisi tulla kyseeseen.

Nato-jäsenyyttä kannattavasta oppositiopuolue kokoomuksesta toivottiin ennen neuvotteluja, että niissä voitaisiin tehdä linjaus jäsenyyden arvioinnin jatkotyöstä. Marinin mukaan mitään tällaista päätöstä ei tehty.

– Emme tänään tehneet mitään tällaisia lopullisia päätöksiä mistään prosesseista tai muista. Kävimme yhteistä tilannekuvaa ja arviota läpi, ja tullaan arvioimaan mikä olisi se oikea tapa tässä edetä. Minulla ei ole vielä siihen vastauksia.

Marin sanoi ymmärtävänsä suomalaisten kasvanutta tukea Nato-jäsenyydelle nykyisessä tilanteessa ja sitä, että myös puolueiden kannat liittoutumiseen ovat muutoksessa. Hän ei kuitenkaan halunnut tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan Suomen puolueet olisivat nyt myötämielisempiä Nato-jäsenyydelle kuin ennen Venäjän hyökkäystä.

– Minun tehtäväni pääministerinä on varmistaa, että meillä on mahdollisuus tätä keskustelua käydä.

Marin kuitenkin muistutti, että valtioneuvoston selontekojen linjauksessa turvallisuuspoliittisen ympäristön muuttuessa Suomi voi aina arvioida omaa suhtautumistaan esimerkiksi Nato-jäsenyyteen.

– Nyt tämä turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut ja me tulemme tätä keskustelua ja arviointia käymään.

Marin korosti useaan kertaan pitävänsä tärkeänä, että keskustelua ulko- ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista käydään yhdessä. Hän muistutti, että esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot on valmisteltu yhdessä puolueiden kesken ja hyväksytty yksimielisesti.

Tapaamisessa keskusteltiin myös Suomen käytännön puolustuskyvystä ja puolustusmäärärahoista. Suomen todettiin olevan hyvin varustautunut, mutta jatkossa puolustukseen on panostettava entistä enemmän.

– On myös selvää että puolustuksen määrärahoja pitää korottaa. Varmasti myös sisäisen turvallisuuden näkökulmasta määrärahatarpeita on.

Lisää panostuksia tarvitaan Marinin mukaan myös hybridi- ja kyberuhkiin varautumiseen, ja tilannetta on päivitettävä myös huoltovarmuuden osalta. Päätöksiä voidaan tehdä mahdollisesti lisätalousarviolla tai kevään kehysriihessä.

– Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin moni asia on muuttunut. Esimerkiksi taloudellisilla pakotteilla tulee varmasti olemaan laaja-alaista vaikutusta yhteiskuntaan.

Marin sanoi, että Suomessa on myös varmistettava, että ensi talvena kodit lämpenevät kohtuullisin hinnoin ja esimerkiksi ruokaturvasta huolehditaan.