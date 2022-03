Suomi lähettää hätäapua Moldovaan, jonne odotetaan suurta määrää pakolaisia Ukrainasta.

Suomi lähettää hätäapua Moldovaan, jonne on paennut suuri määrä ihmisiä Ukrainasta. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) kertoo Twitter-tilillään, että Suomi lähettää Moldovaan hätämajoitteita 4 500:lle ihmiselle sisältäen puolijoukkuetelttoja, kenttäkeittiön sekä suihku- ja monitoimitelttoja.

Mikkosen mukaan pyyntö tarvikkeiden lähettämiseen on tullut Moldovalta.

– Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista. Sen kyky auttaa pakolaisia on rajallinen ja sinne on julistettu hätätila. Siksi Moldova tarvitsee apua. Vaikka osa pakolaisista jatkaa matkaa Moldovasta EU-alueelle, raportoi se eilen maassa olleen 38 000 ukrainalaista pakolaista, Mikkonen kirjoittaa.

Hänen mukaansa Moldovaan on kaikkiaan paennut jo 70 000 ukrainalaista.

Mikkosen mukaan ensimmäiset materiaaliapulähetykset ovat jo lähteneet. Seuraavia avustuskuormia kootaan jo pyyntöjen mukaisesti.

– Koordinointia tehdään yhdessä EU:n kanssa, jotta apu saadaan tehokkaasti perille, Mikkonen sanoo.