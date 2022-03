”Todistakaa, että seisotte rinnallamme”, Zelenskyi sanoi puheessaan EU-parlamentille.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) on jakanut Twitterissä videon, jossa näkyy, kuinka parlamentin jäsenet osoittavat puheen päättyessä Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille suosiota seisaaltaan.

– Ukrainasta on tullut eurooppalaisen vapaudenhalun soihdunkantaja, Heinäluoma kirjoittaa.

Heinäluoman julkaisema video on nähtävissä alla olevasta twiitistä.

EU:n päämajassa Brysselissä 1.3.2022 näkyi paljon Ukrainan lippuja, Ukrainalle tukea ilmaisevia paitoja sekä sinikeltaisia rintanauhoja. Ukrainan presidentti Zelenskyi osallistui täysistuntoon etäyhteydellä.

Zelenskyi vetosi voimakkaasti EU:hun videoyhteydellä EU-parlamentille pitämässään puheessa tiistaina.

– Ilman teitä Ukraina on yksin, Zelenskyi sanoi.

– Olemme osoittaneet vahvuutemme, olemme osoittaneet, että olemme samanlaisia kuin tekin. Todistakaa siis, että seisotte rinnallamme. Todistakaa, ettette jätä meitä yksin. Todistakaa, että todella olette eurooppalaisia, Zelenskyi puhui.

Parlamentin jäsenet antoivat valtavat suosionosoitukset Zelenskyin puheen jälkeen 1. maaliskuuta 2022.

Ukrainan parlamentti kertoi maanantaina, että maa on hakenut EU:n jäsenyyttä. Zelenskyi sanoi puheessaan olevansa ilahtunut Euroopan unionin yhtenäisyydestä, mutta suri sen korkeaa hintaa.

– Tämä on tragedia minulle, tämä on tragedia jokaiselle ukrainalaiselle, tämä on tragedia meidän valtiollemme, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan kaksi risteilyohjusta osui aamulla Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan Vapauden aukiolle. Hän nosti myös esiin sodan lapsiuhrit. Zelenskyin mukaan pelkästään maanantaina kuoli kuusitoista lasta.

Zelensky huomautti Venäjän presidentin Vladimir Putinin puhuvan Ukrainan yhteydessä "sotilaallisesta operaatiosta".

– Millaiseen sotilaalliseen operaatioon nämä lapset kuuluvat? Millä tankeilla he liikkuvat, tai mitä risteilyohjuksia käyttävät? Hän tappoi kuusitoista lasta pelkästään eilen, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi myös ylisti puheessaan ukrainalaisia ja vakuutti uskoaan heidän taistelutahtoonsa.