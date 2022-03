Perussuomalaisten kansanedustaja kertoo tavanneensa paikallisia viranomaisia puolustusasioihin liittyen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tom Packalén on parhaillaan Ukrainassa maan länsiosassa sijaitsevan Lvivin kaupungin johdon vieraana. Packalén kertoo IS:lle puhelimitse olevansa maassa alueellisesta puolustuksesta vastaavan apulaispormestarin kutsumana.

– Hän on minun vanha kollegani Ukrainan parlamentista. Ystävä pyysi niin tulin tänne auttamaan sen mitä pystyn, Packalén kertoo.

Edellispäivänä kaupunkiin saapunut Packalén kertoo joutuneensa heti perille päästyään pakenemaan pommisuojaan ilmahälytyksen vuoksi. Heti puhelun jälkeen Packalén kertoo uuden ilmahälytyksen alkaneen ja siirtyvänsä jälleen pommisuojaan.

Yllä olevalla videolla Tom Packálen siirtyy pommisuojaan ilmahälytyksen alkamisen jälkeen ja kertoo tunnelmista pommisuojassa.

Packalénin lähettämällä videolla hän kävelee pimeällä kadulla kohti pommisuojaa hälytyskuulutusten kaikuessa taustalla. Toisella videolla hän kertoo olevansa Lvivin kaupungintalon pommisuojassa, jossa on hänen lisäkseen muun muassa kaupungin pormestari ja autonkuljettaja.

– Tämä on täynnä väkeä. Kyllä tämä muistuttaa vähän toista maailmansotaa, Packalén toteaa videolla.

Kansanedustaja Tom Packalén on parhaillaan Ukrainassa.

Puhelimessa kansanedustaja kuvailee tunnelmaa kaupungissa rauhalliseksi mutta pelokkaaksi.

– Täällä ei tällä hetkellä vielä taistella. Huhut liikkuvat että Valko-Venäjällä convoy olisi liikkumassa kohti länttä, ja arvuutellaan tulevatko ne yli täältä, Packalen sanoo.

– Kaupungissa valmistaudutaan kyllä taisteluun, kaduilla on barrikadeja tiesulkuja. Tunnelma on odottava.

Packalén on kertonut Facebook-sivullaan matkastaan Suomesta Ukrainaan, jonka hän sanoo taittaneensa autolla ystävänsä kanssa. Hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia automatkasta sekä esimerkiksi pitkästä autojonosta Ukrainan rajalla.

Packalénin mukaan hänen ystävänsä jäi Puolan puolelle odottamaan ja hän jatkoi Ukrainan puolelle yksin. Rajan yli hän kertoo siirtyneensä Ukrainaan sotimaan menossa olleiden miesten kyydillä.

– En päässytkään Puolan puolelta tänne ilman että olin autossa. Jouduin sitten liftaamaan nuorten miesten kyytiin, jotka olivat menossa rintamalle. Kukaan ei oikein puhunut englantia.

Matkansa tarkemmasta tarkoituksesta Packalén on varsin vähänsanainen. Poliisitaustainen Packalén ei suostu tarkentamaan, millä tavalla hän voi olla hyödyksi kaupungin puolustamisessa.

– Olen tavannut täällä aluepuolustuksesta vastaavat henkilöt, joiden kanssa olemme käyneet keskusteluja ja neuvotteluja. En pysty sen tarkemmin keskustelemaan siitä asiasta. Sanotaan näin, että en ole täällä millään lomamatkalla.

Tom Packalén kertoo kuvan olevan peräisi autosta, jonka kyydillä hän saapui rajan yli Puolasta Ukrainaan.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä ja puolustusvaliokunnan varajäsenenä toimiva Packalén sanoo, ettei reissu liity kansanedustajan tehtävään millään lailla.

– Tämä on yksityinen matka eikä liity kansanedustajan työhön.

Eduskuntaa tai edes omaa puoluettaan hän ei informoinut matkastaan etukäteen.

– En ole sen enempää keskustellut. Ilmoitin kyllä omalle ryhmälleni kun olin jo täällä Ukrainan puolella ja pyysin avustajaani ilmoittamaan, etten pääse kokouksiin ja kutsumaan varaedustajan paikalle.

Packalénin mukaan hänen ohjelmassaan oli vielä pari tapaamista tiistaille. Hän kertoo, että keskiviikkona hänen olisi mahdollista saada kyyti takaisin rajan toiselle puolelle.

– Rajalla oli yli viidentoista kilometrin jono, joka kestää monta päivää. Huomenna minulle järjestyisi nähtävästi ylitys, kunhan Valko-Venäjä ei hyökkää tuolta.

Packalen Puolan puolella ennen rajan ylitystä Ukrainaan.

Ukrainalaisten into puolustaa maataan on tehnyt matkan aikana vaikutuksen.

– Taistelutahto on kyllä todella kova täällä. Halua on mutta välineitä puuttuu ja kyllä koulutustakin. On paljon halukkaita mutta myös väkeä, jolla on enemmän intoa kuin osaamista.

Pelkona on, että taistelut leviävät myös Ukrainan länsiosiin.

– Täällä on ihan rauhallista. Mutta on se kauheaa katsoa siviilejä, joista se huoli näkyy. Siviilejä, naisia ja lapsia, on täällä edelleen paljon, eivätkä kaikki ole paenneet sotaa.

Ihmiset jonottivat asekauppaan Lvivissä.