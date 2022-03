Kommentti: Onko Venäjä tippumassa liki samaan yksinäisyyteen kuin Neuvostoliitto 1920-luvulla?

Venäjä ei ole ei ole ollut yhtä yksinäinen sitten vuoden 1917 vallankumouksen ja 1920-luvun kuin juuri nyt. Normaaliin tuskin on mahdollista palata niin kauan kuin Vladimir Putin on vallassa, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Vasemmalta oikealle: Lenin, Stalin, Putin. Nimilista on myös symbolisesti kuvaava.

Venäjän vallankumous 1917 on yksi maailmaa eniten järkyttäneistä ja historiaa muuttaneista tapahtumista.

Historiaa sopii muistella, kun katsoo, millaista tuhoa Venäjä tekee nyt veljeskansaansa Ukrainaa kohtaan.

Toistaako historia itseään?

Ukraina on kärsinyt ennenkin. Esimerkiksi 1932–1933 nälänhädässä menehtyi neljä miljoonaa ihmistä. Syyllinen löytyi silloinkin Venäjän puolelta, joskin diktaattori oli Georgiasta eli Josef Stalin.

Mutta palataan siihen pimeyteen ja yksinäisyyteen, mihin Venäjän valtio on Vladimir Putinin johdolla ajautumassa.

Tavallinen kansa seuraa voimattomana sivusta johtajansa ja johtonsa toimintaa.

Vallankumouksen päätteeksi kommunistit perustivat Neuvostoliiton. Maassa riehui kommunistien ja valkoisten välinen sisällissota, jota kesti vuoteen 1922 saakka.

1920-luvulla syntyi myös käsite ”punaisen hämärän maa”, jonne ulkopuoliset eivät juuri päässeet kurkistelemaan, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Termi tuli tunnetuksi esimerkiksi brittivakooja Paul Dukesin muistelmateoksessa Punainen hämärän maa – kokemuksia ja tutkimuksia Puna-Venäjältä, joka ilmestyi 1922.

Suomalaisia kommunisteja meni tosin vielä 1930-luvullakin itärajan yli, ja useimmat sinne myös katosivat, ”punaiseen hämärään”.

” Onko Putinin Venäjä menossa eräällä tapaa samankaltaiseen nollatilanteeseen kuin Neuvostoliitto tuolloin?

Kysymys kuuluu, onko Vladimir Putin viemässä maataan peräti samanlaiseen eristämiseen / eristäytymiseen, mihin kommunistit veivät Neuvostoliiton V. I. Leninin ja Stalinin johdolla 1920 luvulla.

Onko Putinin Venäjä menossa eräällä tapaa samankaltaiseen nollatilanteeseen kuin syntyvä Neuvostoliitto tuolloin?

Se olisi varsinainen saavutus nykyaikana. Vertailu kuulostaa alkuun oudolta ja kaukaa haetulta, mutta ajallisesti lähempää ei parempaakaan löydy.

Yksinäistä yksinäisemmäksi? Länsi on johtopäätökset tehnyt. Mikä on Kiinan lopullinen asenne?

Lue lisää: Putinin vaihtoehdot käyvät vähiin – Venäjä joutuu hakemaan voittoa taistelu­kentältä yhä kovemmin keinoin

Toiseen maailmansotaan mennessä neuvostovaltio voimistui ja harjoitteli muun muassa 1930-luvulla Espanjan sisällissodassa.

Toisen maailmansodan jälkeen kommunismi kelpasi jo vientituotteeksikin.

Kommunismi hävisi Neuvostoliiton myötä 1991. Boris Jeltsinin kauden jälkeen Putin saavutti presidenttinä suurta suosiota vakauttamalla maan ja ennen muuta sen talouden.

Ja nyt ollaan tässä.

Putinin johdolla Venäjä on eristänyt itsensä täydellisesti. Siitä on tullut lyhyessä ajassa Pohjois-Koreaan verrattava hylkiövaltio. Eristäminen syvenee päivä päivältä.

Sinne ei lennetä, eikä sieltä lennetä. Ilmatila on kiinni. Urheilijoiden kanssa ei urheilla.

Talouspakotteet ovat sitä luokkaa, että maan talous on matkalla kohti kurjistumista ja pankit luhistumassa.

Suomi sopi punaisen hämärän aikana rajansa Neuvostoliiton kanssa Tarton rauhassa 1920, mutta yhteistyötä itärajan yli ei käytännössä ollut. Suhde oli vihamielinen, ja Neuvosto-Venäjä näytti aikeensa aloittamalla talvisodan 30. marraskuuta 1939.

Nytkin yhteistyö on jäissä, koska Suomi on EU:n jäsen. Hyvä että on, siis jäsen, sillä muuten olisi kylmä. Presidentti Mauno Koivisto näki, että EU-jäsenyys oli Suomelle ennen muuta turvallisuuspoliittinen ratkaisu.

Putin on kaivannut Neuvostoliittoa takaisin. Mutta kaipasiko hän myös Neuvostoliiton alkuhämärää takaisin?

Kommunismia saattoi vielä 1920–30-luvuilla kehittää yhdessä maassa, mutta Putinilla ei ole samoja mahdollisuuksia toimintaansa. Kansainvälinen yhteistyö on kuitenkin elämisen ehto Venäjällekin.

Venäjän on pakko muuttaa hallintojärjestelmäänsä palatakseen normaalitilaan ja välttääkseen yksinäisyyden ja eristämisen.

Se tarkoittaa myös Putinin syrjäyttämistä vallasta.

Se tapahtuu, kun talouseliitti ja keskiluokka sen myötä heräävät. Ja herääväthän ne, sillä raha on kovaääninen herätyskello.