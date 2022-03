Suora lähetys juuri nyt: Puolueet koolla, Nato-kysymys nousee aiheeksi

IS SEURAA

Puoluejohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuvat eduskunnan auditorioon keskustelemaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Hetki hetkeltä -seuranta löytyy artikkelin lopusta.

Kaikki puolueet ovat koolla tänään kello 16.30 eduskunnan auditoriossa suljettujen ovien takana.

Puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja puhemiehistö keskustelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksesta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Nato-kysymys nousee myös keskustelun aiheeksi.

ISTV näyttää lähetyksen eduskunnan auditorion aulasta kello 16 alkaen ja päivystää tapahtumia oven takana, kunnes palaveri on päättynyt. Kokouksen arvellaan kestävän pari tuntia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi parlamentaarisesta kokouksesta eilen illalla Twitterissä.

Päätöksiä parlamentaarinen kokous ei tee, mutta Nato-kysymystä keskustelussa puolueiden kesken ei sivuuteta.

Suomi on yksimielisesti tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja vaatinut sotatoimien lopettamista heti.

Suomen toimista Ukrainan auttamiseksi ei myöskään enää ole erimielisyyttä puolueiden kesken, kun Suomi päätti eilen lähettää Ukrainalle avuksi myös aseita.

Nato-kysymystä ei tänään ratkaista, mutta Ylen eilinen Nato-kysely avasi keskustelulle uuden oven: suomalaisten enemmistö kääntyi liki yhdessä yössä Nato-jäsenyyden kannalle.

Ylen kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa nyt Nato-jäsenyyttä ja 28 prosenttia vastustaa jäsenyyttä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd) sanoi, että Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan turvallisuusympäristöä ja puolueiden yhteistyön tiivistämiselle on tarvetta.

– Asialistan ykkönen on, että ukrainalaisia pitää auttaa ja Venäjän hyökkäys pitää saada loppumaan.

Nato-jäsenyyden kannatuksessa tapahtui suuri muutos. Minkälaista keskustelua odotatte?

– Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota Ukrainassa vaikuttaa kaikkien suomalaisten ajatteluun. Venäjän toiminnalla on vaikutusta Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristöön ja turvallisuusajatteluun, Lindtman vastasi.

– Sitten on pohdinta siitä, että mitä johtopäätöksiä turvallisuusympäristön muutoksesta on tehtävä. Ne on tehtävä rauhassa ja huolella, hyvässä yhteistyössä hallituksen ja presidentin kanssa.

– Ja tietysti huolehtia siitä, että meitä ei vedetä akuutin kriisin pelinappulaksi, johon emme itse halua. Minkälaisia askelia jatkopohdinnassa on tarve ottaa, siitä hallitus hakee parhaita työmuotoja eduskunnan kanssa ja miten arviointi tulee tehdä, Lindtman jatkoi.

Arviointia ei tehdä varmaan tänään eikä ensi kuussa?

– Miten sota Euroopassa kehittyy, se osaltaan määrää, miten laajempaa pohdintaa turvallisuusympäristön muutoksesta on tarve käydä ja mitä johtopäätöksiä Suomen turvallisuusajattelussa täytyy tehdä.

– Se on vasta sitten edessä. Nyt on todella paikka ryhtyä tiivistämään puolueiden välistä keskustelua, Lindtman sanoi.

Puolueista vain kokoomuksella on ollut puoluekokouksessa linjattu myönteinen Nato-kanta.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkänen (kok) ei ole heti Nato-jäsenyyshakemusta jättämässä, vaikka kansan enemmistö ensimmäistä kertaa kääntyi jäsenyyden kannalle.

– Lähdemme keskusteluun niin, että emme halua luoda rintamalinjoja. Meidän mielestämme asiat pitäisi käydä läpi perusteellisesti puolueiden, hallituksen ja presidentin välillä. Ja miettiä, miten Suomi voisi liittoutumista vahvistaa, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan tilanne muuttui viime viikolla toisenlaiseksi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Jäsenyydessä on enemmän hyötyjä kuin haittoja. Kyllä tässä olisi tarve, että puolueet yhdessä – ja tasavallan presidentti ulkopolitiikan johtajana nuotittamassa – kävisivät asioita läpi. Se ei yhdessä istunnossa tapahdu, mutta meillä olisi prosessi, jossa käytäisiin läpi Suomen turvallisuusasento.

– Tässä on tapahtunut pelin sääntöjen muutos. Elämme vasta viikon uutta aikaa, ja kaikki näyttää hätäiseltä. Olen varma, että koko vuosikymmen on Naton ja Venäjän kannalta toisenlainen kuin viikko sitten saattoi toivoa. Näyttää vahvemmin sitä, että Putin kunnioittaa vain rautaa, Mykkänen sanoi.

Yhdessä yössä Nato-ratkaisua ei tehdä?

– Nato-jäsenyys edellyttää kansan tukea. Yksittäinen gallup ei saa olla määräävä tekijä, miten analyysi tehdään. On hyvä, jos suomalaisten herääminen herättää myös poliitikot.

– Kyllä se on poliitikkojen vastuu, riippumatta gallupeista, katsoa vaikeimmatkin kysymykset läpi ja muuttunut tilanne. Jos pahin päivä näytti kovin epätodennäköiseltä muutama viikko sitten – ei kukaan voinut uskoa, että panssarivaunut taistelisivat Kiovan lähiöissä. Meidän täytyy nostaa pahimman päivän painoarvoa ajattelussamme – verrattuna siihen, mitä harmeja Nato toisi Venäjä-suhteeseemme, Mykkänen vastasi.

Eduskunta joutuu lähiaikoina ottamaan jonkinlaista kantaa Nato-kysymykseen.

Eduskuntaan on tuloillaan kaksi kansalaisaloitetta Natosta: Suomen Nato-jäsenyydestä järjestettävä kansanäänestys ja Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä.

Kansanäänestystä Natosta vaativa aloite on jo ylittänyt 50 000 allekirjoituksen rajan.