A-studio: Sauli Niinistöltä kysyttiin suoraan, pitäisikö Suomen liittyä Natoon – näin hän vastasi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä kysyttiin maanantaina Ylen A-studiossa, pitäisikö hänen mielestään Suomen liittyä Natoon.

Niinistö aloitti vastauksensa toteamalla, että Ylen tuoreen Nato-kyselyn tulos ei yllättänyt häntä.

Ylen mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Natoon liittymistä kannattaa kyselyssä 53 prosenttia, 28 prosenttia vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Hän kuitenkin painotti päättäjien vastuuta myös tilanteesta, jossa Venäjä ryhtyisi vastatoimiin Suomen jäsenyyden seurauksena.

– Tuo oli aika odotettu tulos. Helposti syntyy sellainen tunne, että Nato ja me olemme täydessä suojassa. Tässä tulee myös mieleen erään viisaan lähettilään kommentti siitä, että on melkoinen ero niiden, jotka ovat vastuussa ja jotka eivät ole, ajatusten välillä, Niinistön vastaus kuului.

– Totta kai tällainen tunnelma, että nyt olemme sitten täydessä suojassa, on hyvin ymmärrettävä. Sitä tietysti kannattaisi jokainen. Mutta joudumme sitten miettimään myös niitä vastavaikutuksia.

Niinistö tarkensi tarkoittavansa vastavaikutuksilla juuri Venäjän toimia Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksena.

Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova otti viime perjantaina kantaa Suomen mahdolliseen liittymiseen puolustusliitto Natoon ja totesi että sillä olisi merkittäviä sotilaallis-poliittisia seurauksia.

– Se lähtee siitä, että me olisimme jäsen. Silloin vasta-askeleet liikkuisivat laajamittaisessa ilkeydessä. Ilkeys on vähän kevyt sana tässä. Näen vähänkin tulevaisuuteen kun katson, niin kaikennäköiset tällaiset, joita me nimitämme hybridiuhaksi tulevat kasvamaan ja vakavoitumaan. Tulee keinoälyä, kvanttitekniikkaa, jossa joudutaan kysymään, kuinka hyvin suojautunut tällainen hyvin pitkälle kehittynyt yhteiskunta on, Niinistö sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kertonut tapaavansa tänään tiistaina parlamentaarisessa kokouksessa kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa käydäkseen Ukrainan tilannetta ja turvallisuustilannetta yhteisesti läpi.

Myös kansanäänestystä Suomen Nato-jäsenyydestä vaativa kansalaisaloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.