Sanna Marin muutoksesta suomalaisten Nato-kannassa: ”Ymmärrän hyvin”

Suomen suhteet Venäjään ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Venäjä on sotilaallisesti mennyt Ukrainan rajan yli, pääministeri Sanna Marin sanoi tänään maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo ymmärtävänsä suomalaisten aiempaa myönteisempää kantaa Nato-jäsenyyden suhteen.

– Ymmärrän hyvin, että suomalaisten kannat ovat muutoksessa Venäjän toiminnan takia. Moni, joka on aikaisemmin ollut ehkä jäsenyyttä vastaan tai empivällä kannalla, on nyt muuttanut kantaansa myönteiseksi jäsenyydelle, Marin sanoi tänään maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Natoon liittymistä kannattaa kyselyssä 53 prosenttia, 28 prosenttia vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Taloustutkimus toteutti kyselyn viime viikolla samaan aikaan, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Kyselyn tietojen kerääminen aloitettiin Ylen mukaan päivää ennen Venäjän hyökkäystä.

Marin kertoi uskovansa, että muutoksen takana vaikuttaa kaksi asiaa.

– Ensinnäkin se, mikä on se raja, minkä yli Venäjä on mennyt ja mikä on se raja, minkä yli se ei menisi. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että jos Venäjä jonkin rajan ylittää, niin olemmeko siinä tilanteessa yksin vai yhdessä muiden kanssa, Marin sanoi.

Hän kertoi uskovansa, että Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä tullaan käymään lähiaikoina runsaasti parlamentaarista keskustelua. Marin muistutti, että eduskuntaan on myös tehty kansalaisaloite Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Hän kertoi myös huomenna tiistaina järjestettävästä parlamentaarisesta kokouksesta kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa, jossa tilannetta tullaan käymään yhteisesti läpi.