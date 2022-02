Presidentti Niinistö: ”Euroopassa sinisilmäisyys päättyi”

Presidentti Niinistö: Saksan päätökset merkittävin käänne Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Ukrainan kriisissä merkittävin käänne Venäjän hyökkäyksen jälkeen on ollut Saksan viikonlopun päätökset. Saksa päätti viikonloppuna sekä puolustusbudjettinsa vahvistamisesta että aseviennin sallimisesta Ukrainaan.

Presidentin mukaan päätökset vaikuttavat paitsi Saksaan myös koko Eurooppaan.

– Se ei ole vain Saksan muutos, vaan laajempi muutos, Niinistö sanoi.

Niinistö kommentoi asiaa päätoimittajille järjestetyssä tapaamisessa.

– Euroopassa sinisilmäisyys päättyi. On alettu ymmärtää, että maailmassa on pahaa, ja että sitä pahaa on vaikea pelkällä hyvällä taltuttaa.