Venäjän pää­neuvottelijan vanhat Suomi-kommentit nousivat esiin – "Hän on pää­arkkitehti historian uudelleen­muovaamisessa"

Venäjä ja Ukraina neuvottelevat tänään Valko-Venäjän rajalla.

Venäjä hyökkäsi torstaiaamuna Ukrainaan, ja maiden ensimmäiseltä yhteydenpidolta ei ole oletettavissa läpimurtoa.

Presidentti Vladimir Putinin nimittämä Venäjän pääneuvottelija herätti heti kenraalimajuri (evp) Harri Ohra-ahon huomion.

Vladimir Medinski on Venäjän pääneuvottelija Venäjän ja Ukrainan neuvotteluissa Valko-Venäjän rajalla.

Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinski on maan historiapolitiikan ideologi, joka toimi liki vuosikymmenen Venäjän kulttuuriministerinä.

– Syksyllä 2012 hän piti Unkarissa puheenvuoron, jossa hän piti suomalais-ugrilaisten kansojen yhteistyötä Venäjää vastaan suunnattuna liikehdintänä. Hän myös väitti Suomen olevan ”erottamaton osa venäläistä maailmaa”, puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Ohra-aho twiittasi.

Kenraalimajuri (evp) Ohra-aho on Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö ja kulttuuriministeri Medinski ei ole jäänyt häneltä huomaamatta.

– Medinski kuului hallitukseen kulttuuriministerinä 2012-2020. Nyt hän on pääarkkitehti historian uudelleenmuovaamisessa. Hän on sotahistoriallisen seuran puheenjohtaja.

– Venäjän johto on ajatellut viime ajat aika vahvasti historian kautta, ja olemme siinä tilanteessa kuin olemme, Ohra-aho sanoi.

Kenraalimajuri (evp) Harri Ohra-aho toimii nykyisin puolustusministeriön virkamiehenä.

Ohra-ahon mukaan Medinski johtaa Venäjällä poikkihallinnollista ryhmää, joka jo kasvatuksessa huolehtii historian uudelleentulkinnasta.

– Eli oppikirjoista pyyhitään pois kaikki sellaiset asiat, jotka ovat epäedullisia Venäjän kansallisen edun näkökulmasta, Ohra-aho kertoi.

Mitä voisi ajatella, kun Venäjän pääneuvottelija on pääarkkitehti historian uudelleenmuovaamisessa?

– Sitten vielä, että hän on ymmärtääkseni syntyjään ukrainalainen. Siinä on isovenäläinen lähestymistapa ollut koko ajan. Pääneuvottelijan valinta on lähtenyt historiankirjoituksen kautta – ei siitä, että tämä homma ratkaistaisiin Venäjän ja Ukrainan välillä, Ohra-aho vastasi.

– Jos tällainen neuvottelija on valittu, siellä ei anneta pätkääkään periksi. Kaikki lähtee historian kautta. Kuten Putin on itsekin kirjoittanut, että me olemme yksi kansa: Ukraina, Venäjä, ja tässä historiallisia vääryyksiä korjataan, Ohra-aho jatkoi.

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat jo valtioliitossa. Aljaksandr Lukashenkan johtama Valko-Venäjä on ajautunut täysin Venäjän ja Putinin talutusnuoraan, ja nyt Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Ennusmerkit Venäjän ja Ukrainan neuvottelujen onnistumisesta ovat kehnot.

– En ennusta, mutta lähtökohdat ovat huonot tällaisen neuvottelun onnistumiselle. Tämä saattaa olla Venäjältä osin ajanpeluuta, ja voidaan lähteä vähän voimakkaammin sotilaalliseen operaatioon mukaan, Ohra-aho arveli.