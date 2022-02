IS:n tiedot: Hallitus valmis lähettämään aseita Ukrainaan – päätös tahdotaan tehdä mahdollisimman nopeasti

Valtioneuvostolla on valmius kokoontua ylimääräiseen istuntoon siunaamaan aseapu Ukrainalle vielä tänään maanantaina. IS:lle kerrotaan hallituslähteistä, että valtioneuvosto päätti jo sunnuntaina siirtää mahdollista asevientiä koskevat päätökset välittömään valmisteluun.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus on valmis viemään aseita Ukrainaan, mutta tarkempi selvitystyö asiaa koskien on tällä hetkellä vielä kesken.

Päätös tahdotaan kuitenkin tehdä mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Valtioneuvostolla on valmius kokoontua ylimääräiseen istuntoon siunaamaan aseapu Ukrainalle vielä tänään maanantaina.

IS:lle kerrotaan, että hallituksessa vallitsee poliittinen yksituumaisuus siitä, että aseet voidaan päästää matkaan.

Ukrainaan vietävien aseiden tulee kuitenkin täyttää tietyt kriteerit. Selvityksen alla onkin tällä hetkellä se, minkälaisista aseista Suomi tällä hetkellä pystyy itse luopumaan, mutta myös se, minkälaisista aseista Ukrainalle ylipäätään on tässä vaiheessa hyötyä.

Valtioneuvosto tiedotti maanantaina päivällä, että hallitus järjestää tiedotustilaisuuden Ukrainaan annettavasta avusta ja EU:n toimista kello 18.30. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.

Puolustusvoimat on IS:n tietojen mukaan selvittänyt aseiden vientiä ja suorittanut riskiarviointia koko viikonlopun ajan. Kaikki perataan ja on perattu, IS:lle kuvaillaan tilannetta hallituslähteestä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi eilen sunnuntaina Suomen tarjoavan Ukrainalle puolustusmateriaaliapua.

Tämä tarkoittaa 2 000:tta komposiittikypärää, 2 000:tta luotiliiviä, kahta ensihoito­yksikköä ja sataa paria paareja. Sisäministeriö valmistelee myös laajempaa humanitaarisen avun pakettia.

Nyt käsillä olevassa asevientipäätöksessä ei kuitenkaan enää puhuttaisi luotiliiveistä tai kypäristä, vaan tappavasta materiaalista, eli räjähtävästä tavarasta tai asetarvikkeista.

Lue lisää: Suomi antaa puolustus­apua Ukrainalle – kypäriä, luoti­liivejä, kaksi kenttä­sairaalaa ja lupa Viron haupitseille

Valtioneuvoston eilen sunnuntaina järjestämä istunto oli alun perin määrä järjestää vasta tänään maanantaina, mutta päätöksiä nähtiin tarpeelliseksi kiirehtiä ja aikaistaa istuntoa.

IS:lle kerrotaan hallituslähteistä, että valtioneuvosto päätti jo sunnuntaina siirtää mahdollista asevientiä koskevat päätökset välittömään valmisteluun.

Kun Suomi eilen ilmoitti vievänsä Ukrainaan lähinnä puolustusmateriaalia, räjähti samalla myös julkinen paine aseiden viemiseksi sota-alueelle.

Ruotsin hallitus kertoi eilen lähettävänsä Ukrainaan 5 000 panssarintorjuntaohjusta. EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Ukrainalle toimitetaan aseita 450 miljoonan euron edestä.

Lue lisää: Kansanedustajat vaativat aseiden vientiä Ukrainaan – Orpo: ”Selvittämisen aika on nyt ohi”

Lue lisää: Nämä Euroopan maat ovat jo luvanneet aseita Ukrainalle

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) perusteli eilen sunnuntaina päätöstä olla viemättä aseita Ukrainaan sillä, että Suomi tarvitsee aseita itse.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp Pekka Toveri totesi tänään aamulla ISTV:n suorassa lähetyksessä olevansa Haaviston kanssa samoilla linjoilla.

– Puolustusvoimilla ei ole ylimääräisiä aseita. Jos niitä lähetetään pois, joku sodan ajan joukko on ilman aseita, Toveri totesi.

Toveri nosti esille myös Suomen aseman Venäjän naapurimaana ja muistutti, ettei Suomea ja Ruotsia sekä maiden aseapua voi täysin verrata toisiinsa.

– Moraalisista syistä ja tuen osoitukseksi olisi syytä antaa jotain. Pitää muistaa se, että Ruotsin on helppo lähettää aseistusta, koska Ruotsilla on turvatakuu: Suomi. Suomi on siinä välissä. He ovat paljon turvallisemmassa geostrategisessa asemassa kuin me, Toveri sanoi.