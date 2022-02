Kansanedustajat vaativat aseiden vientiä Ukrainaan – Orpo: ”Selvittämisen aika on nyt ohi”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati hallitusta kokoontumaan pikaisesti ja päättämään aseiden lähettämisestä Ukrainaan.

”Nyt on kiire!”, twiittasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo maanantaiaamuna.

Sosiaalisessa mediassa on sunnuntai-illan jälkeen noussut myrsky siitä, miten Suomi ei ole ryhtynyt toimittamaan useiden muiden EU-maiden tavoin aseita Ukrainalle.

Kokoomuksen kansanedustajat, puheenjohtaja Petteri Orpo etunenässä, vaati hallitusta kokoontumaan pikaisesti uudelleen ja päättämään aseiden lähettämisestä Ukrainaan.

Kokoomuslaisten lisäksi suoraa aseviestiä Ukrainaan ehtivät eilen sunnuntaina vaatia kuitenkin myös hallituspuolueiden jäsenet ja kansanedustajat.

Suomi aikoo antaa Ukrainalle puolustusmateriaaliapua. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi eilen tämä tarkoittavan 2 000:ta komposiittikypärää, 2 000:ta luotiliiviä, kahta ensihoitoyksikköä ja sataa paria paareja. Tämän lisäksi sisäministeriö valmistelee laajempaa humanitaarisen avun pakettia.

Suoraa aseellista tukea ukrainalaisille ei sen sijaan ole ainakaan toistaiseksi luvattu.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) perusteli päätöstä sunnuntai-iltana seuraavasti:

– Kun puhumme aseista ja aseellisesta tuesta, Suomen puolustus on suunniteltu Puolustusvoimien ja hyvin laajaan reservien varaan. Tätä reserviä varten on sotilaskalustoa varastoissa ja sitä on tarkoituksella varastoitu, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan kriisiaikana on tarkkaan katsottava, mitä varastoista voidaan luovuttaa ja mitä ei.

Lue lisää: Suomi antaa puolustus­apua Ukrainalle – kypäriä, luoti­liivejä, kaksi kenttä­sairaalaa ja lupa Viron haupitseille

Esimerkiksi Ruotsin hallitus kertoi eilen lähettävänsä Ukrainaan 5 000 panssarintorjuntaohjusta. EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Ukrainalle toimitetaan aseita 450 miljoonan euron edestä.