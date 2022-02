Aaltola: Aseiden vieminen Suomesta Ukrainaan on vielä hyvin mahdollista ja jopa loogista: ”Siinä on selkeä peruste edetä”

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltola pitää Suomen aselähetystä Ukrainaan vielä hyvin mahdollisena ja jopa loogisena.

Monet maat ovat ilmoittaneet avustavansa Ukrainaa toimittamalla maahan aseita. Esimerkiksi Saksa ilmoitti lauantaina lähettävänsä tuhat panssarintorjunta-asetta sekä 500 Stinger-ilmatorjuntaohjusta.

Myös Ruotsi ilmoitti sunnuntaina lähettävänsä aseita Ukrainaan. Ruotsi pääministeri Magdalena Andersson kertoi sunnuntaina, että Ruotsi lähettää 5 000 panssarintorjunta-asetta.

Suomi ei ole vielä ilmoittanut aseavusta. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kertoi sunnuntaina, että Suomi lähettää esimerkiksi 2 000 komposiittikypärää ja 2 000 luotiliiviä.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Suomen hitaus päätöksissä aseiden lähettämisen suhteen pohjaa maamme perinteisiin.

– Meillä ei ole traditiona ollut olla kovin etukenossa tällaisissa asioissa. Jos muistellaan vaikkapa (Mauno) Koiviston reaktiota Neuvostoliiton romahtamiseen, niin emme ole olleet ensimmäisten joukossa ennakoimassa tulevaisuutta, vaan olemme varoneet työntämästä nenäämme varsinkin niiden maiden asioihin, joiden kanssa Venäjä on riidoissa, Aaltola sanoo.

Aaltola kuitenkin näkee, että aseiden vieminen Suomesta Ukrainaan on vielä hyvin mahdollista ja jopa loogista.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilannetta radikaalisti, sillä Suomi on aina tukenut kansainvälistä oikeutta.

Aaltola nostaa esiin erityisesti itsepuolustusoikeuden, joka on määritelty YK:n peruskirjassa. Sen yhteydessä todetaan, että kollektiivinen avustaminen on sallittua.

– Siinä on selkeä peruste Suomelle edetä. Varsinkin, kun kyse on nyt pienen kansakunnan itsepuolustuksesta ja torjuntataistelusta, niin siinä on Suomella mahdollisuus edetä kansainvälisen oikeuden määrittelemällä tavalla.

Aaltolan mukaan asiaan vaikuttaa myös se, että Suomen ja Ruotsin suhde tulisi pitää nyt linjakkaana.

– Jos olemme kovasti eritahtisia, niin se herättää kummastusta Suomen asemasta.

EU-maiden ulkoministerit päättivät sunnuntaina yksimielisesti Euroopan rauhanrahaston käyttämisestä Ukrainan tukemiseen. Rahaston kautta Ukrainalle toimitetaan muun muassa aseellista apua.

Ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr) kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miksi Suomi ei vie aseita Ukrainaan.

Haaviston mukaan Suomen puolustus pohjautuu muun muassa reserviläisten varaan. Hän sanoi, että kriisiaikana on tarkkaan katsottava, mitä varastoista voidaan luovuttaa ja mitä ei.

Haaviston mukaan esimerkiksi aseiden toimitusajat ovat pitkiä, ja siksi niitä on oltava riittävästi omiin tarpeisiin.

Puolustusministeri Kaikkonen sanoi sunnuntaina, että suoraa aseapua ei ole kokonaan suljettu pois Suomen osalta. Hänen mukaansa asiaa selvitellään ja arvioidaan.