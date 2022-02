Ulkoministeri Pekka Haavistolta tivattiin useasti, miksei Suomi toimita aseita Ukrainaan. Ministerin mukaan Suomi tarvitsee aseita itse.

Vastoin kuin monet muut eurooppalaiset maat, Suomi ei ainakaan toistaiseksi toimita aseita Ukrainalle.

Suomen kanta kävi ilmi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) sunnuntai-iltaisesta tiedotustilaisuudesta.

Haaviston mukaan Suomen puolustus pohjautuu Puolustusvoimien ja reserviläisten varaan.

– Kun puhumme aseista ja aseellisesta tuesta, Suomen puolustus on suunniteltu Puolustusvoimien ja hyvin laajaan reservien varaan. Tätä reserviä varten on sotilaskalustoa varastoissa ja sitä on tarkoituksella varastoitu, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan kriisiaikana on tarkkaan katsottava, mitä varastoista voidaan luovuttaa ja mitä ei.

Haaviston mukaan esimerkiksi aseiden toimitusajat ovat pitkiä, ja siksi niitä on oltava riittävästi omiin tarpeisiin.

– Ymmärrän hyvin sellaisetkin näkemykset, että näinä aikoina on hyvä pitää varastot kunnossa. Uusia aseita tai niiden tilaamista tällaisena aikana, niissä on hyvin pitkät toimitusajat. Eli myöskin kansallisen turvallisuuden näkökulmat tässä vaikuttavat, Haavisto kertoi.

EU-maiden ulkoministerit päättivät yksimielisesti Euroopan rauhanrahaston käyttämisestä Ukrainan tukemiseen. Rahaston kautta Ukrainalle toimitetaan muun muassa aseellista apua.

Haaviston mukaan rauhanrahaston käytöstä kuullaan tarkempia tietoja myöhemmin. EU:n ulkosuhteita johtavan Josep Borrellin mukaan Ukrainalle toimitetaan aseita 450 miljoonan euron edestä.

Suomi aikoo antaa Ukrainalle myös puolustusmateriaaliapua.

Asiasta kertoi aiemmin sunnuntaina puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

– Se tarkoittaa 2 000 komposiittikypärää ja 2 000 luotiliiviä, tämän lisäksi annetaan kaksi ensihoitoyksikköä, Kaikkonen kertoi toimittajille Valtioneuvoston Linnassa.

Lisäksi Suomi antaa Ukrainalle sata kappaletta paareja, ja sisäministeriö valmistelee laajempaa humanitaarisen avun pakettia.