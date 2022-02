Halla-aho julkaisi vetoomuksen sujuvalla venäjällä: ”Nyt on tullut teidän aikanne taistella...”

Sodalle Ukrainassa ei ole mitään syytä, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) toteaa videoviestissään.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho on julkaissut venäjänkielisen videovetoomuksen venäläisille.

Videon aluksi Halla-aho esittelee itsensä ja kertoo haluavansa lausua muutaman sanan ”presidenttinne sodasta Ukrainaa vastaan”.

– Mikä tahansa sota on tragedia, mutta useimmilla sodilla on vähintään jonkinlainen syy. Teidän presidenttinne sodalle Ukrainassa ei ole mitään syytä. Tämä sota on vain käsittämätöntä pahuutta, Halla-aho sanoo.

– Ukrainassa teidän sotilaanne ja teidän nuoret miehenne, teidän poikanne, veljenne ja aviomiehenne tappavat viattomia ihmisiä ilman mitään syytä. Lapset, miehet ja naiset, pelkäävät, kärsivät ja kuolevat. Teidän omat nuoret miehenne myös kuolevat vailla mitään syytä, hän jatkaa.

Halla-ahon mukaan kauheinta tilanteessa on se, että jokaisen moraalisen henkilön on nyt pakko tuntea iloa siitä, että venäläiset sotilaat kuolevat ja on pakko toivoa, että mahdollisimman moni venäläinen sotilas kuolee.

– Sanotte ehkä, että te ette ole samaa mieltä tästä sodasta, ja että sotilaanne vain noudattavat käskyjä, joita heille on annettu. Mutta tiedättekö te, ketkä myös puolustautuivat samalla argumentilla? Myös Hitlerin teurastajat aikoinaan sanoivat, että hekin vain noudattivat käskyjä.

Halla-aho lopettaa videonsa kertomalla, että hänelläkin on lapsia, jotka ovat peloissaan sodan takia. Hän pyytää videon katsojia kertomaan, kuinka hän selittäisi lapsilleen, että Venäjä ei ole paha ja Euroopan vihollinen.

– Ukraina taistelee. Nyt on tullut teidän aikanne taistella oman maanne ja sielujenne puolesta.

Venäjän kieli ei tuota Halla-aholle ongelmia, sillä hän on koulutukseltaan kielitieteilijä ja väitellyt filosofian tohtoriksi muinaiskirkkoslaavista.

Lisäksi hän on aikanaan työskennellyt Suomen Kiovan-suurlähetystössä ja puhuu ukrainan kieltä.