Pekka Haaviston mukaan Suomi on valmis ottamaan osansa Ukrainasta sotaa pakenevista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomi on valmis kantamaan osansa Ukrainan sodan aiheuttamasta pakolaisaallosta. Arvioiden mukaan yli 100 000 ihmistä on jättänyt kotinsa ja paennut taisteluja.

Lue lisää: Kiovassa taistellaan – 100 000 ukrainalaista paennut Puolaan

– Tärkeintä on, että autetaan niitä ihmisiä, jotka ovat nyt tien päällä. Viime kädessä ollaan valmiita siihen, että Suomeenkin tulee pakolaisvirtaa. Uskon, että Suomi on valmis ottamaan osansa ja kantamaan vastuunsa, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan Kiovassa voidaan pian olla lähellä humanitääristä katastrofia.

Lue lisää: Tämä on Kiovan tilanne kello 12 – ”Ukraina ei laske aseitaan”

– Jos kaupunkia pyritään eristämään ja kaupunkiin johtavia teitä sulkemaan, niin kestokyvyllä on tietty raja: milloin elintarvikkeet loppuvat, milloin vesi tai lääkintähuolto loppuu? Humanitääriset asiat siviiliväestölle ovat kaikkein tärkeimmät. Tilanne on siviilien kannalta karmea, Haavisto painotti.

Haavisto painotti, että Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa. Hän kuitenkin totesi, että suhde Venäjään voi silti muuttua.

– Venäjä on kuitenkin aina rajanaapurimme, ja on asioita, joita rajanaapurin kanssa jatkossakin hoidetaan. Kun kriisi menee ohi, joudumme palaamaan näihin asioihin, Haavisto sanoi.

Haavisto myönsi, että EU:n mahdollisuudet puuttua konkreettisesti Venäjän hyökkäykseen ovat henkilö- ja talouspakotteiden lisäksi vähäiset.

– Keinovalikoima on aika vähäinen. EU ei ole mikään sotilasmahti, ei ole sotilaallisia keinoja käytössä, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan uhka ydinaseiden käytöstä ei ole täysin poissuljettu.

– Venäjän presidentti Vladimir Putin on esittänyt uhkauksen, että jos joku puuttuu sotatapahtumiin Ukrainassa, saa tuta sen. Se on tulkittu laajasti niin, että Venäjä on valmis käyttämään kaikkia keinoja. Silloin ollaan tekemisissä ydinasevaltion kanssa. Se mahdollisuus täytyy pitää mielessä.

Haavisto sanoi, että kaikki Venäjän puhe yhteisistä sotaharjoituksista Valko-Venäjän kanssa ja joukkojen vetäytymisestä raja-alueilta osoittautui silkaksi lumepuheeksi.

– Kyse oli laajan hyökkäyksen valmistelusta. Ehkä kansainväliselle yhteisölle oli yllätys se, että hyökkäys ei kohdistunut vain Luhanskin ja Donetskin alueille vaan pyritään riisumaan aseista koko Ukraina.

Haavisto sanoo, että Venäjän pyrkimyksenä on romuttaa nykyinen turvallisuusjärjestelmä Euroopassa ja palata etupiiriajatteluun.

– Valko-Venäjä on jo antautunut käsikassaraksi Venäjälle. Valko-Venäjä on antanut oman maaperänsä hyökkäyksen käyttöön, kun sen kautta hyökättiin Ukrainaan, ja nyt Venäjän päämäärä on sulattaa Ukraina tähän etupiiriin. Kyllä tämä näyttää Ukrainan aseistariisumiselta ja yritykseltä vaihtaa hallitus, joka olisi sitten lojaali Venäjälle.

Lue lisää: ”Niin kauan kuin Putin on vallassa, en näe että hän antaisi periksi” – asiantuntijat arvioivat, miten Putinin hyökkäys vaikuttaa Suomeen ja Eurooppaan

Lue lisää: Taistelu Kiovasta on alkanut – Venäjä yrittää ratkaista sodan valtaamalla Ukrainan pääkaupungin