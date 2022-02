Pääministeri Marin kuvaili Ylellä puhelua Zelenskyin kanssa: ”Hän oli Kiovassa bunkkerissa”

Pääministeri Marinin mukaan Eurooppa-neuvoston kokouksessa otettiin yhteys kiovalaisessa bunkkerissa olleeseen presidentti Zelenskyihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvaili tarkoin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa käytyä videopuhelua Yle Uutisten erikoislähetyksessä.

Marinin mukaan eilen Eurooppa-neuvoston kokouksessa käyty keskustelu oli mieleenpainuva.

– Hän oli Kiovassa bunkkerissa ja kertoi meille tilanteesta, joka oli erittäin huolestuttava, ja niistä tappioista, joita Ukrainalla jo oli tuossa vaiheessa. Kyllä se oli monella tavalla mieleenpainuva hetki, Marin sanoi.

Pääministeri kertoi ymmärtävänsä hyvin Ukrainan muille valtioille osoittamat pyynnöt ja toiveet.

– Viesti on se, että auttakaa meitä. Siellä on todellinen hätä ja he tarvitsevat meidän tukeamme ja apuamme.