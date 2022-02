”Luetaas tämä nyt sitten kertaalleen” – Näin presidentti Niinistö reagoi kysymykseen Venäjän Nato-uhittelusta

Muiden maiden yhteenkuuluvuuden tunne Ukrainan sodan edessä on Sauli Niinistön mielestä todennäköisesti yllättänyt maahan hyökänneen Venäjän.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui perjantai-iltana Nato-maiden videovälitteiseen huippukokoukseen, jossa käsiteltiin Ukrainan tilannetta.

Kokouksen jälkeen presidentti piti Mäntyniemessä lyhyen mediatilaisuuden, jossa hän kävi läpi Nato-kokouksen antia. Niinistö saapui median eteen ripeästi kävellen ja myöhästymistään pahoitellen.

– Tässä on ollut monenlaista asiaa ja nyt kesti tämän verran.

Yksi Suomen kannalta kohahduttavimmista uutisista oli perjantaina Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan lausuma, jonka mukaan Suomelle koituisi Natoon liittymisestä vakavia sotilaallis-poliittisia seurauksia.

Kun presidentiltä kysyttiin kommenttia tästä lausumasta, hän aloitti vastaamisen hieman turhautuneen oloisena ja otti edessään olevalta puhujanpöydältä paperin luettavakseen.

– Luetaas tämä nyt sitten kertaalleen oikein tarkasti, että mitä on sanottu. Zaharova aloittaa ensin niin, että jokaisen maan puolustus- ja turvallisuuspoliittiset valinnat ovat maan suvereniteetin piirissä, mutta hän muistuttaa Venäjän vasta-argumentista, ettei muiden turvallisuutta saa sillä tavoin vaarantaa, Niinistö sanoi paperia tarkastellessaan.

Presidentti painotti, ettei Zaharovan lausumassa hänen mukaansa ollut kyse sotilaallisilla toimilla uhkaamisesta, vaan siitä, millaisia ”vasta-askelia” Venäjä ottaisi, jos Natoon liityttäisiin.

Heti perään Niinistö haki Zaharovan lausuntoon tulkintaa Venäjän valtionjohdon aiemmista ulostuloista. Hänen mukaansa sanat eivät juurikaan eronneet esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin vuonna 2016 Kultarannassa antamassa lausunnosta.

– Vähän samanlaista tekstiä sieltä silloin tuli.

Niinistö huomautti, että myös Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on antanut samansuuntaisia kommentteja tammikuussa.

Presidentti ei siis nähnyt Zaharovan kommenteissa ”mitään muutosta” aiempaan.

Mediatilaisuudessaan Niinistö kävi lyhyesti läpi Venäjän sotilasoperaatioiden etenemistä muun muassa Kiovassa ja Mariupolissa. Niinistö totesi, että mahdollisesta aselevosta oli perjantain aikana käyty keskustelua, mutta hänen nähdäkseen tilanteessa ei otettu minkäänlaisia askelia eteenpäin.

Niinistö kertoi keskustelleensa heti perjantaina aamulla puhelimessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Välitin hänelle Suomen myötätunnon ja pahoittelut uhrien johdosta. Puhuimme Suomen lisäävän rahallista apuaan Ukrainalle.

Puhelu oli kuitenkin jouduttu lopettamaan dramaattisissa merkeissä Ukrainassa alkaneen ilmahälytyksen vuoksi.

– Sain konkreettisen kuvan niistä olosuhteista, joissa siellä tällä hetkellä ollaan, Niinistö sanoi.

Suomi osallistui perjantaiseen Nato-kokoukseen vahvistetun kumppanuuden maana, kuten myös Ruotsi ja EU. Niinistön mukaan kokouksessa painottui Nato-maiden yhtenäisenä pysyminen ja Venäjään kohdistettavat sanktiot, joista tuoreimpia presidentti kertoi pitävänsä mittavina ja vaikuttavina.

– Pienintäkään soraääntä ei tuntunut kuuluvan. Toisaalta esillä olivat tietysti ne keinot, sanktiot. On todettava, että lännen ase on talous, jossa me olemme vahvoja.

Presidentin mukaan keskustelua oli syntynyt jonkin verran myös Suomen ja Ruotsin erityisroolista Natossa. Kyse on on niin sanotusta MSI-järjestelmästä, jonka mukaan Suomi ja Ruotsi voivat olla halutessaan mukana Naton kanssa esimerkiksi tehostetussa tiedonvaihdossa, toiminnan koordinoinnissa ja strategisessa viestinnässä.

– Tässä ei sinänsä mitään kovin käänteentekevää ollut, mutta kannattaa toki huomioida, että kaikkien Nato-maiden mielestä tällainen menettely on ihan asianmukainen.

MSI-järjestelmässä on Niinistön näkemyksen mukaan kyse Nato-maiden ”jokapäiväisestä elämästä”. Hän ei usko, että Suomen MSI-toiminnalla on kovin suurta merkitystä Venäjän kannalta.

– He tietävät, että meillä on hyvin kehittynyt kumppanuus.

Muiden maiden yhteenkuuluvuuden tunne Ukrainan sodan edessä on Niinistön mielestä todennäköisesti yllättänyt Venäjän.

Presidentti totesi, että yhteinen uhka on ilmennyt läntisten demokratioiden kokemuksena siitä, että Euroopan totuttua turvallisuudentunnetta ja rauhaa on rikottu.

– Tässä on tapahtunut hyvin perustavaa laatua oleva muutos Euroopassa ja nimenomaisesti Venäjä-suhteessa. Perustavanlaatuinen ja aikajänteeltään määrittelemätön muutos. On hyvin vaikeaa nähdä tilanteen palaavan. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada rauha Ukrainaan.

Suomi on presidentin mukaan päättänyt lisätä taloudellista apua Ukrainalle. Hän ei kysyttäessä halunnut lähteä spekuloimaan, millainen avunsaantitilanne olisi Suomen suhteen, jos maa joutuisi vastaavaan tilanteeseen kuin Ukraina.

– En minä lähde tuomaan Suomeen sotaa nyt, kun ei ole oikein aihettakaan, Niinistö totesi.

