Setä Arkadia: Putinista voi nyt sanoa ilman rohkaisevaa harjakaisryyppyäkin: ”Ryssä valehteli meille päin naamaa!”

Koko maailma on ällistynyt, millaista soopaa Venäjän presidentti Vladimir Putin suustaan päästää. Nykyään Putinista saa laukoa jo ilman harjakaisryyppyäkin, että ”ryssä valehteli meille päin naamaa”, pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala muistellessaan, miten puolustusvaliokunnan ”ryssä”-puheille kävi 31 vuotta sitten Pietarin edustalla ns. Kasimovin koukkauksessa.

Mieshän puhuu mitä sattuu, valehtelee suut ja silmät täyteen ja elää ilmeisesti harhoissa, että joku vielä uskookin hänen puheitaan. Ellei Putinilla olisi atomipommia, hänet olisi kärrätty hoitoon edesvastuuttomana. Ukrainan juutalainen presidentti Volodomyr Zelenskyi johtaa kuulemma natsikoplaa...

Putin puheet palauttivat Sedän mieleen muuan sattumuksen Venäjän maalta niiltä ajoilta, kun Neuvostoliitto oli lakannut, Boris Jeltsin johti kansakuntaa ja KGB:n pikkuagentti Putin kärrättiin muun sotakaluston mukana takaisin DDR:stä Leningradiin eli Pietariin.

Suomikin oli talkoissa mukana, kun venäläissotilaita palautettiin äiti-Venäjälle.

Suomi oli rakentanut Pietarin vieressä sijaitsevaan Kasimovin lentotukikohtaan palaavien sotilaiden majoittamiseksi parakkikylän, jonka harjannostajaisiin oli kutsuttu rahoittajan roolissa myös Suomen eduskunnan puolustusvaliokunta. Sitä johti tuolloin Naton ensimmäiseksi suomalaiseksi henkilöjäseneksi mainittu, vuosi sitten edesmennyt reservin majuri Kalevi Lamminen (kok). Vuosi taisi olla 1991.

Venäläiskenraalit kehuivat tilaisuudessa naapurisopua, parakkien teknistä tasoa ja maidemme ystävyyttä ja rauhantahtoa. Lisäksi he kertoivat, että Kasimovin kentällä ei kuulemma ole enää minkäänlaista sotakalustoa. Ei pitänyt ollakaan, oli sovittu.

Paitsi, että oli – ja paljon.

Mukana olleet suomalaistoimittajat, Setä A. muiden mukana, selvittivät suomalaisten ja venäläisten rakentajien avulla, että kentän toisella laidalla oli sotilashelikoptereita pilvin pimein ja muuta sotakalustoa päälle.

Legendaarinen tapahtuma muistetaan yhä ”Kasimovin koukkauksen” nimellä, jonka yksi kärkietenijä oli koripalloilijanakin mainetta niittänyt ex- kansanedustaja Anssi Rauramo (kok).

Asianmukaisten harjakaisryyppyjen jälkeen kaameus selvisi myös valiokunnan puheenjohtajalle Lammiselle, joka Suomen konsulaatissa lisäharjakaisten jälkeen kehotti toimittajia kirjoittamaan välineisiinsä ”kissankokoisilla kirjaimilla”, että ”ryssä valehteli meille päin naamaa”. Lamminen pysyi terhakkaasti kannassaan, vaikka puheenjohtajalle muistutettiin ainakin kolmeen kertaan, että lausunnosta voisi syntyä jälkipuheita, kun se luetaan seuraavan päivän lehdistä Suomessa.

No metelihän siitä syntyi.

Ensi töikseen eduskunnan puhemiesneuvosto asetti koko ”harkitsemattoman” puolustusvaliokunnan matkustuskieltoon syntyneen ”skandaalin” jälkeen. Siinä ja tässä, ettei koko puolustusvaliokuntaa lakkautettu. Suunniteltiin, että valiokunta sulautetaan ulkoasiainvaliokuntaan, kunnes peli vihellettiin poikki.

Hupaisaa, että tällä vaalikaudella Mika Niikon (ps) johtama ulkoasiainvaliokunta on herättänyt epäluottamusta, mutta Ilkka Kanervan (kok) johtamaan puolustusvaliokuntaan on luotettu. Jussi Halla-aho (ps) on palauttamassa uav:n uskottavuutta.

Mutta jokaisella tarinalla on opetus, niin tälläkin.

Nyt saa ja voi ilman harjakaisryyppyäkin todeta jopa presidentti Vladimir Putinista, että ryssä valehtelee meille päin naamaa. Kun Putin latelee suustaan mitä sattuu ja nimittelee muita natseiksi, ei vastauksissakaan kannata liikaa kohteliaisuuteen tuudittautua.

Kalevi Lammisen kunniaksi on sanottava, että totta hän puhui. Totuutta ei vain olisi saanut tuolla tavalla ääneen muotoilla. Pieni tahra jäi, kun Lamminen syytteli kohusta median vääristelyä, mutta niinhän poliitikot aina tekevät, mitäpä tuosta.

Mutta Venäjän valheet eivät ole kadonneet minnekään. Venäjä on kuulemma ikuinen, mutta niin on valhekin.