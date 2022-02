Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu uskoo, että mikäli Venäjän sotilaallinen uhka todella laajenisi Suomeen, olisi kyse laajemmasta sotilaallisesta konfliktista Euroopassa, jolloin myös Natolla olisi tarve reagoida.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on viime päivinä tehnyt selväksi, että Yhdysvaltain joukot eivät lähde Eurooppaan taistelemaan Ukrainassa. Naton joukot puolustavat hänen mukaansa kuitenkin tarvittaessa jäsenmaitaan sotilaalliselta uhalta.

Venäjän toiminta sen sijaan vaikuttaa entistä arvaamattomammalta, eikä kukaan osaa sanoa, kuinka pitkälle Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmis jatkamaan sotatoimiaan.

Mitä Suomelle tarkoittaa se, että käytännössä Venäjälle ei ole pysäyttäjää ennen Naton maaperää?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Suomen johto ovat viime päivien aikana todenneet useaan otteeseen, että Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Venäjän sotilaalliset tavoitteet ovat rajatut ja ne liittyvät vain Ukrainaan.

Kysymys, joka kaikkia suomalaisia kuitenkin kiinnostaa on se, uhkaako Putinin vallanhimo myös Suomea?

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan ei, ainakaan välittömästi.

– Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainassa itään, etelään ja pohjoiseen. Ja ne ovat kaikki lähteneet liikenteeseen Ukrainan maaperälle. Siinä mielessä voi sanoa, että Venäjän kyky avata toista rintamaa jossakin, on tässä kohdassa rajallinen. Siinä mielessä Suomeen ei kohdistu mitään välitöntä uhkaa, Smith sanoo.

Suomen turvallisuusympäristöä sota on kuitenkin muuttanut.

– Se tuo selkeästi neutraalin statuksemme kysymyksen alle.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että Venäjä pyrkii Ukrainassa ainakin jonkinlaisiin rajamuutoksiin.

Ukraina ei kuulu EU:hun tai Natoon, mutta se halusi kuulua molempiin. Tämä oli yksi seikoista, jolla Putin on oikeuttanut hyökkäyksen Ukrainaan.

– Kyllähän se muuttaa Suomenkin asemaa. Jos me haluamme mennä Natoon, niin tarkoittaako se sitä, että Venäjä on valmis hyökkäämään sotilaallisesti Suomeen. Tämä täytyy ottaa ehdottomasti vakavasti, ja meidän pitää harkita uudelleen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslähtökohtiamme, Smith sanoo.

Mikäli se epätodennäköinen kuitenkin tapahtuisi, että Venäjä olisi valmis painostamaan yksin Suomea sotilaallisesti, ei tiivistetty yhteistyö Naton kanssa juuri auttaisi, toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

– Jos emme olisi Naton jäseniä, ja kriisi rajautuisi vain meihin, niin meillä olisi hankala asema. Mikäli kriisi olisi vain Venäjän ja Suomen välinen, niin tilanne muistuttaisi Ukrainaa, Pesu sanoo.

Tuolloin korostuisi hänen mukaansa EU-jäsenyyden arvo. EU:n perussopimuksen turvatakuulauseke, artikla 42.7 velvoittaa jäsenmaita avunantoon kaikin käytettävissä olevin keinoin silloin, jos jokin niistä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

– EU-jäsenyys toisi tilanteeseen oman lisäkierteensä. Se painostaisi Ranskaa ja Saksaakin toimimaan vahvemmin. Mutta niilläkään ei ole määräänsä enempää sotilaallisia kykyjä, joilla auttaa, Pesu muistuttaa.

Pesu kuitenkin uskoo, että mikäli Venäjän sotilaallinen uhka todella laajenisi Suomeen, olisi kyse laajemmasta sotilaallisesta konfliktista Euroopassa, jolloin myös Natolla olisi tarve reagoida.

– Jos Venäjä käyttäisi Ukrainaa hyökkäysalustana Nato-maita kohtaan, niin Naton ja Yhdysvaltojen toiminta näyttäisi nyt ihan toiselta suhteessa Ukrainaan ja sotilaallinen apu olisi pöydällä.

– Tällaisessa konfliktissa Suomen asema ja kyvyt olisivat sellaisessa roolissa, että Naton puolustus asettuisi sen kanssa yhteen. Silloin puhuttaisiin yhteisoperaatioista, Pesu sanoo.

Suomi ja Ruotsi osallistuvat tänään perjantaina Naton videokokouksena järjestettävään huippukokoukseen, jossa käsitellään Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Suomea kokouksessa edustaa presidentti Niinistö.

Pesun mielestä kutsu kriisikokoukseen on selvä osoitus maiden asemasta ja tärkeydestä Natolle.

Suomi on aikaisemminkin ollut mukana Naton huippukokouksissa, mutta se, että kutsu tuli Pohjois-Atlantin neuvoston kokoukseen, joka on se Naton päätöksentekoelin ja kokoontuu korkeimmalla mahdollisella tasolla kriisitilanteessa, on hänen mukaansa merkittävä signaali.

– Se on signaali siitä, että Suomen ja Ruotsin turvallisuus ei ole Naton turvallisuudesta erillinen, vaikka ne eivät kuulu puolustusliittoon ja sen turvatakuiden piiriin.

– Suomi ja Ruotsi ovat aivan eri kategoriassa kuin muut.

Pesun mukaan Suomi ja Ruotsi ovat Naton päätehtävän kannalta täysin olennaisia.

– Niillä on Pohjoisen Euroopan turvallisuudessa ja puolustamisessa väistämättä rooli. Jotta Nato kykenee puolustamaan näitä alueita, se tarvitsee Ruotsin ja Suomen myötämielisyyttä.

– Käytännön tasolla Suomi ja Ruotsi ovat tulleet viime vuosien aikana äärimmäisen lähelle Natoa. Vaikka ne eivät ole jäseniä, on maat integroitu läntiseen puolustusjärjestelmään. Siinä on vahva kyky toimia sota-aikana yhdessä.

Hän olettaakin, että tämänpäiväisen kokouksen julkilausumassa viitataan jollain uudella tavalla siihen, että Nato-ovi on auki Suomelle ja Ruotsille, ja että mailla on merkittävä rooli eurooppalaisessa turvallisuudessa.

Se, että Naton kollektiivisen puolustuksen viidettä artiklaa jollain tasolla ulotettaisiin Suomeen ja Ruotsiin, Pesu pitää hyvin epätodennäköisenä.

– Ihan siitä syystä, että Naton jäsenmaissa on valtioita, joille artikla 5 on todella pyhä. Olisin yllättynyt, jos turvatakuisiin edes millään tavalla viitattaisiin.

Siihen, että Venäjä lähtisi haastamaan Natoa sotilaallisesti, on kuitenkin vielä matkaa, toteaa Smith.

– Vaikka näyttää siltä, että Venäjän johto, Putin mukaan lukien on menettänyt todellisuudentajunsa tässä kokonaisuudessa.

Hänen mukaansa vaikuttaisi siltä, että Venäjä pyrkii Ukrainassa ainakin jonkinlaisiin rajamuutoksiin.

– Tarkoittaako se sitä, että Ukrainaa pyritään hajottamaan kahteen vai kolmeen osaan? Mitkä osat Ukrainassa liitetään mahdollisesti Venäjään ja mihin koetetaan saada Venäjän mielinen hallinto? Näihin me emme tiedä vastausta.

Hän muistuttaa, että Venäjällä näyttäisi olevan vielä melko paljon sotilaallista tekemistä Ukrainassakin.

– Vielä ei pystytä sanomaan, kuinka kauan taistelu Ukrainassa kestää. Se riippuu paljon siitä, kuinka paljon Ukraina laittaa kampoihin. Niin järkyttävältä kuin se kuulostaakin, niin nyt täytyy toivoa, että Ukraina onnistuu tappamaan niin paljon venäläisiä kuin mahdollista.

Keskeinen kysymys hänen mukaansa onkin se, miten venäläinen kansalaisyhteiskunta sotaan reagoi.

– Iso osa ihmisistä on ollut aika shokissa ja sitä mieltä, että tällainen sotakokonaisuus on liian raju. Monella on ystäviä ja sukulaisia Ukrainassa. Se, että Venäjälle tulee isoja tappioita, eikä sota mene niin kuin se oli suunniteltu, se on ehdottomasti tekijä, joka voi muuttaa jotakin.