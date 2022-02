Presidentti Sauli Niinistö Vladimir Putinista sotatoimien alettua: ”Nyt on naamiot riisuttu ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät”

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marinin vakuuttivat Suomen olevan varautunut kaikenlaisiin skenaarioihin Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainassa. – Emme tosin tehneet siitä numeroa. Vakuutan, että me olemme tilanteen tasalla ja myöskin pysymme, Niinistö sanoi suomalaisille.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) tulivat äärimmäisen vakavailmeisinä tiedotusvälineiden eteen aamulla Venäjän Ukrainassa käynnistämien sotatoimien vuoksi pidetyn tp-utvan jälkeen.

– Ennakkovaroituksista huolimatta tämä aamu on ollut meille kaikille järkytys. Meidät syvät tuntemuksemme ovat Ukrainan ihmisten luona. Kiovassa, Harkovassa, Mariupolissa, Odessassa ja muualla viattomat ihmiset joutuvat nyt kokemaan sodan kauhuja, presidentti Niinistö avasi tilaisuuden.

Niinistö alleviivasi Venäjän laajentaneen massiivisesti sotatoimia aamulla Ukrainassa.

– Nyt naamiot on riisuttu vain sodan kylmät kasvot näkyvät. Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän toimenpiteet ja sodankäynnin ja vaatii sotaisten toimien pikaista lopettamista.

Kun Niinistöltä kysyttiin, mitä hän ajattelee Venäjän presidentti Vladimir Putinista juuri nyt, hän toisti naamioiden olevan nyt riisuttu ja vain sodan kasvojen näkyvän.

Presidentti totesi, ettei dialogi Venäjän kanssa toiminut, vaikka neuvotteluja käytiin pitkään ja sinnikkäästi monella tasolla.

– Nyt on sitten toinen tie. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu varmasti vielä tänään. Yhdysvallat ja EU keskustelevat tänään lisää sanktioista elikkä toisen tien vastauksesta. Me täällä Suomessa pidämme tiivistä yhteyttä kaikkiin kumppaneihimme.

Niinistö kertoi itse puhuneensa aamulla Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa. Presidentistä on hyvin ymmärrettävää, että moni suomalainenkin tuntee Venäjän sotatoimia seuratessaan pelkoa.

– Haluan kuitenkin korostaa, että uhka ei nyt kohdistu Suomeen. Kyllä se tietenkin vaikuttaa ja on jo vaikuttanut. Me olemme kaiken aikaa huolellisesti varautuneet erilaisiin skenaarioihin. Emme tosin tehneet siitä numeroa. Vakuutan, että me olemme tilanteen tasalla ja myöskin pysymme.

Marin yhtyi presidentti Niinistön sanoihin. Hän toisti Suomen tuomitsevan Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainaa vastaan.

– Olemme täysin Ukrainan ja ukrainalaisten tukena tässä vaikeassa ja erittäin vaarallisessa tilanteessa.

Marin lähtee tänään EU-maiden johtajien ylimääräiseen kokoukseen Brysseliin. Kokouksessa käsitellään muiden muassa Venäjää vastaan asetettavia lisäpakotteita. Hän ennakoi keskustelusta tulevan pitkä ja syvällinen. Suomessa arvioidaan erikseen, miten tukea Ukrainalle voidaan lisätä. Rahallisen tuen lisäksi Suomi kartoittaa materiaalisti tukea.

– Tilanne on vakava ja me olemme valmiita toiminaan osana Euroopan unionia.

Presidentti Niinistöä pyydettiin arvioimaan, millaisia vaikutuksia Ukrainassa alkaneiden sotatoimien laajenemisella olisi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan suhteessa Venäjään ja talouteen.

– Nyt on vasta nähty alkusoittoa ja ikävä kyllä soitto synkkenee. Se vaikuttaa kansainväliseen tilanteeseen ja heijastuu myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Mitä sitten tulee Suomen suhteeseen Venäjään. Olemme toisella tasolla. Samalla meidän ei pidä unohtaa maantiedettä. Meillä on edelleen sama naapuri.

Presidentti Niinistön mukaan läntisessä maailmassa on hyvin valmis Venäjälle asetettavien pakotteiden hintaan sille itselleen.

– Mitä pakotteisiin tulee niin ymmärtäisin, että lännessä on nyt aika paljon valmiuksia maksaa lunnaat Ukrainasta.

Marinin mukaan rauhalle, vakaudelle ja ihmishengille ei voida laittaa hintaa. EU on tästä syystä valmis koviin pakotteisiin ja varautunut myös Venäjän todennäköisiin vastapakotteisiin.

– Tämä on kestettävä. Se on tämän tilanteen hinta. EU ei ole tätä tilannetta halunnut. Tämä johtuu Venäjän toimista.

Presidentti Sauli Niinistö ei ole puhunut Putinin kanssa sitten tammikuun lopun.

– Juuri tähän hätään en usko, että on kovin paljon puhuttavaa. En usko, että se tilanne siitä paljoa paranisi.

Niinistön mukaan Venäjä katsoo, ettei Ukrainan tilanne ole Krimin valtauksen jälkeen ratkennut heitä tyydyttävällä tavalla ja nyt se hakee siihen sotatoimin ratkaisua.

– Jos kiinnititte huomiota Putinin aamuiseen puheeseen niin siinä otettiin yllättävän laajaa kantaa Ukrainan hallintoakin kohtaa. Puhuttiin natseista, rikoksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta, joka on sitten jotain muuta kuin maa-alueitten haltuunottoa. Voiko siitä näin pitkälle tulkita? Olemme arvailujen varassa.

Niinistön mukaan Suomessa nähdään nyt ymmärrettävästi nopeita kommentteja Naton jäsenyyshakemuksen jättämisestä.

– Nämä tunneilmaisut ovat ymmärrettäviä, mutta eivät sitten reaalimaailmassa oikein voi toimia.