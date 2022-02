Torstaina julkistetaan Sanna Marin (sd) hallituksen ministerien sidonnaisuus­ilmoitukset.

Niiden mukaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on noussut hallituksen ehkä äveriäimmäksi ministeriksi, pitkälti osakeomistustensa kautta.

Demariministerit eivät yleensä ole osakeomistuslistojen kärjessä.

IS:n haastattelussa Harakka valottaa, mistä potti koostuu ja miten syksyllä tehty kohuttu kauppa meta-fi-verkko-osoitteesta eteni.

Harakalla on kymmenien eri yhtiöiden osakkeita pörssiarvoltaan 447 611 euron edestä. Lisäksi Harakan 90-prosenttisesti omistamalla (puolisolla 10%) Kansakunta Oy:llä on 256 232 euron arvoiset osakkeet.

Rahastoissa Harakalla on 191 402 euroa.

Omistus- ja sijoitusasuntojen verotusarvot ovat yhteensä 320 000 euroa. Todellinen arvo on tietenkin suurempi.

Yhteensä varovaisesti arvioiden pitkälti toista miljoonaa – ja päälle oma asunto, jota Harakka ei ole hinnoitellut.

Rikas mies!

Ei huonosti köyhistä lähtökohdista Äänekoskelta maailmalle ponnistaneelta poliitikolta, vaikkei varallisuus ja politiikka varsinkaan vasemmistossa yleensä lyö veljenkättä.

– En ole todellakaan kultalusikka suussa syntynyt, Harakka sanoo.

Harakan vaurastumiseen liittyy myös viime syksyinen kohua herättänyt kauppa, joka lisäsi Harakan varallisuutta arvioilta liki 400 000 eurolla.

Kyse on Facebookin nimenmuutokseen yhdistetystä suomalaisen meta-fi-verkko­tunnuksen myymisestä, jonka Harakan yhtiö Kansakunta Oy omisti.

Harakka itse ei summaa täsmennä, mutta se käy ilmi Harakan Kansakunta Oy:n tilipäätöstiedoista, jotka on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Eikä Harakka arviota kiistäkään. Harakan firma tuotti voittoa 368 188 euroa.

Mark Zuckerbergin päätös muuttaa firmansa Facebookista Metaksi oli onnenpotku Timo Harakalle. Hän möi Meta.fi -verkko-osoitteensa noin 400 000 eurolla.

Harakan firman hallussa ollut domain muuttui, ellei suoraan kullaksi niin rahatavaraksi, kun Facebookin perustaja Mark Zuckerberg ilmoitti lokakuussa muuttavansa emoyhtiönsä nimen Metaksi.

Nyt Zuckerberg onkin Meta Inc. toimitusjohtaja.

Harakalle alkoi tulla jo ennen virallista nimenmuutosta sähköpostiin Venäjältä ja ”ties mistä” meta-fi-verkkotunnukseen liittyviä ostotarjouksia, joita hän epäili alkuun spämmiksi.

Lopulta varsinainen ostaja eli Facebookin asioita hoitavan kansainvälisen Hogan Lovells -asianajotoimiston Pariisin-konttori pani sähköpostinsa Harakalle uudestaan ja kehotti tutustumaan ostotarjouksen tarkemmin.

– Multa meni pari viikkoa ennen kuin tämä viestin lähettäjä korosti, että hei, tämä on ihan vakavissaan esitetty tarjous. Lokakuun puoliväliin mennessä sain vastattua ja sitä neuvottelua sitten käytiin joitain viikkoja, Harakka kertoo.

Harakka puhuu ”pakkolunastuksesta”, sillä hän itse ei olisi voinut verkko-osoitetta omasta mielestään edes käyttää.

– Tämä on tuulentuomaa (rahaa). Toisaalta mikään mahti maailmassa ei pakota kauppaan toista osapuolta, Harakka sanoo meta.fi -verkkotunnuksen myynnistä.

Harakka sai tiettävästi moninkertaistettua alkuperäisen tarjouksen. Syksyllä kaupan hinnaksi arvioitiin 100 000 euroa.

– Totesin jossakin kohtaa, että pitää itsekin johonkin kohtaan vetää raja. Tämä on tuulentuomaa (rahaa). Toisaalta mikään mahti maailmassa ei pakota kauppaan toista osapuolta.

Facebookin kanssa Harakka ei ole ollut yhteydessä missään vaiheessa.

Kauppa ja yhteydet solmittiin Hogan Lovellsin kanssa.

– Se yhteys (Facebookiin) ei tullut ilmi missään vaiheessa, Harakka sanoo.

Yhteys on toki päivänselvä, sillä Hogan Lovells on hoitanut Facebookin asioita ja on ollut liikkeellä sen toimeksiannosta.

Harakkaa epäiltiin myös siitä, että hän juuri liikenne- ja viestintäministerinä olisi ollut esteellinen kyseisessä liiketoimessa. Harakka kertoo käyneensä asian läpi etukäteen oikeuskanslerin kanssa, eikä esteellisyyttä ilmennyt.

– Jos sen ajattelee pakkolunastustilanteeseen verrattavana tilanteena, niin sehän on juuri niin että ei siitä mitään sidosta jää, kun sen on kerran myyty.

Osapuolet sopivat, ettei kauppasummaa kerrota, vaikkei asiasta kirjallista sopimusta olekaan.

Veroja kaupasta Harakan firma maksoi 20 prosenttia. Kauppasumma näkyy yhtiön kassassa, osa on sijoitettu jo uusiin osakkeisiin.

Osakeomistuksiaan Harakka ei ole yrittänyt piilotella – eikä se ministerien sidonnaisuusilmoitusten takia olisi mahdollistakaan..

Harakka muistuttaa, että vaikka Sdp:n ministerimiehellä on nyt varallisuutta, hän ei ole kultalusikka suussa syntynyt.

Julkisuudessa Harakka on kertonut, että hänet adoptoitiin jo vauvana kuuron pariskunnan ainoaksi lapseksi, joten Harakan yksi äidinkieli on viittomakieli.

Kun Äänekosken teollisuuspaikkakunnan rintamiestaloon saatiin vesijohto, taloon tuli sentään kylmää vettä. Köyhyyttä tai rikkautta ei osattu Harakan lapsuudessa sen kummemmin eritellä, koska kaikki lähtivät suunnilleen samoista lähtökohdista.

– Ei sitä teollisuuspaikkakunnalla niin huomannut, kun kukaan ei ole oikein mitään. Isä oli eläkkeellä koko sen ajan kun muistan Ei ollut autoja eikä kesämökkejä.

Harakka omistaa myös kolmanneksen Äänekosken Kaupunkisanomista.

Yrittäjyyttäkin Harakka on ehtinyt nähdä myös surkeammasta vinkkelistä.

– Velkoja on maksettu ja ulosotossa oltu joskus kauemminkin. Muovikortteja on leikattu saksilla.

Mutta nyt menee hyvin, mitä Harakka ei käy kieltämään.

Rahat Harakka on siis sijoittanut osakkeisiin. Kun kyse on demaripoliitikosta, Harakan osakeomistukset ovat herättäneet ihmettelyä, myös kateutta.

Meta-fi-verkko-osoitteen Harakka varasi 2012, kun Harakka jätti Yleisradion, pohti yrittäjäksi ryhtymistä ja varasi verkko-osoitteita sitä varten.

Harakan ministerituolikin on ollut spekulaatioiden kohteena, mutta ainakaan rahan takia hänen ei tarvitse ministerinä roikkua.