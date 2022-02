Pekka Haavisto piti Venäjän ilmoitusta dramaattisena: ”Pahimmillaan edessä suora konflikti, käytännössä sota”

Ulkoministeri sanoo, että diplomaattisella tiellä tuskin päästään lähipäivinä eteenpäin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) pitää Venäjän päätöstä tunnustaa separatistitasavallat koko Donbassin ja Luhanskin hallinnollisilla alueilla dramaattisena.

Lue lisää: Biden: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on alkanut – Yhdysvallat lisää joukkoja ja kalustoa Eurooppaan

– Se oli dramaattinen ilmoitus. Myös duumalta on haettu lupaa sotilasvoiman käyttämiseen maan rajojen ulkopuolella, ja sellainen on ilmeisesti saatu. Kyllähän tämä viittaa siihen, että tätä separatistien hallinnoimaa aluetta laajemmin ollaan valmiita käyttämään sotilaallista voimaa, Haavisto sanoi videotiedotustilaisuudessaan Pariisista.

Lue lisää: Tutkijat: Venäjä on valmis kärsimään pakotteista länttä enemmän – öljy­kauppaan puuttumista se voisi kavahtaa

– Jos lähdetään tukemaan näitä Donbassin alueita koko laajuudessaan yli nykyisen kontaktilinjan, niin silloin on edessä pahimmillaan suora konflikti Venäjän ja Ukrainan sotavoimien välillä, käytännössä sota. Se on pahin vaihtoehto, joka tällaisesta päätöksestä voi seurata, Haavisto jatkoi.

Haavisto oli muiden EU-maiden ulkoministerien kanssa Pariisissa keskustelemassa Venäjää vastaan suunnattavista pakotteista. Haaviston mukaan poliittinen yhteisymmärrys löydettiinkin.

– Kaikki EU-maat kannattivat, että ryhdytään sanktiotoimiin Venäjää vastaan.

Haaviston mukaan Venäjän viime päivien toiminnan johdosta diplomaattiselta etenemiseltä on pudonnut pohja pois.

Tshekin pääkaupungissa Prahassa järjestettiin tiistaina tukimielenosoitus Ukrainan hyväksi.

– Ollaan sillä tavalla hankalassa tilanteessa, että sotatoimet saattavat jatkua tai kiristyä ihan lähipäivinä, ja uskon, että tähän puoleen kiinnitetään lähipäivinä paljon enemmän huomiota. Minun tiedossani ei ole, että diplomaattisella raiteella päästäisiin lähipäivinä eteenpäin.

Haavisto sanoi, että pakotteet jakautuvat sekä henkilö- että talouspakotteisiin.

” Ollaan sillä tavalla hankalassa tilanteessa, että sotatoimet saattavat jatkua tai kiristyä ihan lähipäivinä.

Henkilöpakotteet koskevat niitä, jotka ovat aktiivisesti tukeneet, toimeenpanneet tai rahoittaneet Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettia heikentävää politiikkaa. Heidän EU:ssa olevat omaisuutensa ja rahavaransa jäädytetään, ja heille tulee matkustuskielto EU-alueelle. Heitä tulee EU:n pakotelistalle noin 400.

Ulkoministerit keskustelivat mm. Venäjän valtion pääsystä EU:n rahoitus- ja pääomamarkkinoille ja venäläisten pankkien EU-alueella olevien varojen jäädyttämisestä.

– Nämä ovat pankkeja, jotka rahoittavat Venäjän sotilaallisia ja muita operaatioita Ukrainan separatistialueilla. Lisäksi tulee tuontiin ja vientiin kohdistuvia rajoituksia Ukrainan separatistialueilta Euroopan unioniin, Haavisto sanoi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo, että EU:n ulkoministerit keskustelivat sekä Venäjään kohdistuvista henkilö- että talouspakotteista.

Pakotepaketti vastaa hyvin paljon niitä toimia, joista Yhdysvallat, Kanada ja Britannia ovat jo päättäneet tai päättämässä.

Mikä on Suomen asema pakotekokonaisuudessa? Suomella on kuitenkin yhteinen pitkä raja Venäjän kanssa, ja idänkauppa on Suomelle tärkeää.

Onko vaarana, että Venäjä ottaisi Suomen jollakin tavalla silmätikuksi?

– EU:ssa pyritään valmistelemaan pakotekokonaisuuksia niin, etteivät ne erityisesti kohdistu jonkun maan käymään kauppaan tai taloudellisiin suhteisiin Venäjän kanssa eli maksumieheksi ei joutuisi vain yksi maa. Uskon, että tässä on onnistuttu, Haavisto sanoi.

Haavisto olettaa, että Venäjä tekee omia henkilöihin tai taloudellisiin toimijoihin kohdistuvia vastapakotteita. Miten ne kohdistuvat, on vielä avoinna.

– Olemme esittäneet EU:n neuvottelupöydässä toivomuksen, että jos johonkin maahan kohdistuu kohtuuton taloudellinen rasite vastapakotteiden kautta, niin silloin tarvitaan EU:n solidaarisuutta.

Haavisto tosin muistuttaa, että monella muullakin EU-maalla on läheisiä taloudellisia suhteita Venäjän kanssa esimerkiksi kaasu- tai energiatoimitusten, kaupan tai turismin kautta.

– Koetamme katsoa, ettei taakkaa yksittäiselle jäsenmaalle tule liian paljon. Tämä keskustelu on edessä sitten, kun Venäjän vastapakotteet on nähty, Haavisto totesi.