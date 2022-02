Koronaministeriryhmän esityksen mukaan hygieniavelvoitteet jäisivät voimaan.

Hallituksen koronaministerityöryhmä esittää, että ravintoloiden anniskelua, aukioloa, asiakasmääriä ja istumapaikkaa koskevat vaatimukset poistetaan kokonaan 1. maaliskuuta alkaen.

Ehdotuksen mukaan ravintoloiden hygieniavelvoitteet pidettäisiin edelleen voimassa. Ne olisivat voimassa kaikilla alueilla 31. maaliskuuta saakka.

Ministerityöryhmän mukaan rajoitteiden tarpeellisuutta katsotaan uudelleen, jos sairaaloiden kuormitus nousee merkittävästi. Ryhmä korostaa, että koronaturvallisen elämäntavan merkitys korostuu yhteiskunnan avautuessa ja rokotteiden ottaminen vallitsevassa tautitilanteessa on tärkeää.

Hallituksen koronaministerityöryhmä sai tiistaina tuoreen katsauksen tautitilanteesta. Viimeisten havaintojen omikron-virusmuunnoksen aiheuttama koronaepidemia on Euroopassa laskusuunnassa. Suomessa koronatapausten kokonaismäärän lasku on jatkunut, vaikka alueellinen epidemiatilanne vaihtelee edelleen huomattavasti.

Sairaalahoidon tarve on edelleen pysynyt monilla alueilla korkealla tasolla. Tehohoidon kuormitus taas on alhaisempi kuin aiempien epidemiahuippujen yhteydessä.

Rokotuskattavuus on Suomessa hyvällä tasolla erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. Viime aikoina into rokotusten ottamiseen on kuitenkin laskenut selvästi.

Ministerityöryhmän esitys työturvallisuuslain väliaikaisesta muuttamisesta halutaan seuraavaksi lähettää lausuntokierrokselle. Tämä nähdään tarpeelliseksi, sillä esitys koskee laajasti työelämää. Tarkoituksena on kuulla esimerkiksi tietosuojavaltuutettua.

Työryhmä esittää että koronaepidemian vuoksi tehdyt väliaikaiset muutokset sairaus-vakuutuslakiin pidettäisiin voimassa 30. kesäkuuta saakka. Väliaikaiset työttömyysturvalakiin tehdyt poikkeukset taas olisivat voimassa 28. helmikuuta saakka.