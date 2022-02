Keskustan eduskuntaryhmä mukaan hiilipörssi olisi ratkaisu helpottamaan niin maatalouden tilannetta kuin polttoaineiden hinnankorotuspaineita.

Hiilipörssi. Hiilidioksidipäästöjä alas.

Maanviljelijät myisivät tekemiään päästövähennyksiä, ja yritykset kompensoisivat omia päästöjään ja ostaisivat hiilipörssistä viljelijöiden tekemiä päästövähennyksiä.

Ex-pääministeri, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk) esitteli keskustan ehdotusta maatalouden hiilipörssiksi.

– Ne, jotka haluavat vapaaehtoisesti kompensoida omaa hiilijalanjälkeään, esimerkiksi elintarviketeollisuus ja kauppa, ovat ilmoittaneet olevansa valmiit hiilineutraalisuuteen. He maksaisivat hiilipörssiin siitä, että he kompensoivat hiilitonneja, Sipilä kertoi.

Sipilän mukaan myös öljy-yhtiöt voisivat kompensoida polttoaineiden jakeluvelvoitetta, biopolttoaineiden osuutta bensiinissä ja dieselissä, hiilipörssin kautta.

– Olemme esittämässä, että tätä sekoitevelvoitetta voisi osin kompensoida, vaikka viljelijän turvepellolla tämän hiilipörssin kautta, Sipilä jatkoi.

Miten hiilipörssi käytännössä toimisi?

– Se pitää olla läpinäkyvä. Jokainen hiilitonni täytyy rekisteröidä, sillä täytyy olla omistaja. Esitämme tähän ledgeröintiä, jota käytetään virtuaalivaluuttojen identifioinnissa, Sipilä kertoi.

– Mihin hiilipörssistä voisi sitten maksaa? Esimerkkinä on käytöstä poistuneet turvemaat, niitä on noin 45 000 hehtaaria. Turvemaiden arvioidaan päästävän noin 35 tonnia hehtaarilta hiilidioksidia per vuosi. Siellä on merkittävä taloudellinen potentiaali, jos tämä maksu olisi satasesta useampaan sataan euroon, Sipilä totesi.

Eli jos esimerkiksi turvepellon omistaja entisöi maansa, tai ryhtyy viljelemään turvepellolla hiiltä sitovaa rahkasammalta, pajua tai kuituhamppua, hän saisi hiilipörssistä rahaa sitomistaan hiilitonneista.

Suomessa on tällä hetkellä käytössä noin 240 000 hehtaaria turvepeltoja ja ne aiheuttavat noin 8 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa.

– Siinä on valtava potentiaali. Hehtaarilta päästöt ovat 35 tonnia arvion mukaan. Satasella se olisi jo 3 500 euroa per hehtaari. Tällaisilla hinnoilla viljelijä jo tekee viljelytavan muutoksen, että päästää vähemmän, ei päästä ollenkaan tai jopa sitoo hiiltä, Sipilä valotti hiilipörssin toimintaa.

– Joutomaiden metsitys toimii myös tai metsien lisäisyys. Jos metsissä tehdään toimia, että metsä kasvaa yli keskiuran hakkutasoja muuttamalla tai ekstralannoituksella, se parantaa metsän kasvua ja sitä kautta hiilen sidontaa, Sipilä lisäsi.

IS kysyi Sipilältä, onko hiilipörssi pelkästään turvepeltojen viljelijöille, jotka saisivat korvausta peltojensa panemisesta niin sanotusti pakettiin.

– Ei suinkaan. Kivennäismailla pelto ei ominaisesti päästä eikä sidokaan, mutta viljelytapaa muuttamalla suorakylvöön ja kyntötoimien vähentämisellä on koetiloilla saatu jopa yksi tonni per hehtaari sitomaan hiiltä. Eli pellot voi kääntää päästölähteestä sitomaan hiiltä, Sipilä vastasi.

– Turvemailla on monia toimia, joita voidaan tehdä, jos tulee intensiivi. Raaimmillaan se on sitä, että viljelijä toteaa, että panee yhden palstan hiilensidontaan ja antaa vedenpinnan nousta, ja jos on kivennaismaata käytössä, jatkaa viljelyä siellä. Tähän löytyy kyllä väliltä olevia toimenpiteitä, jolla viljelytapaa muuttamalla pystytään päästöjä vähentämään, ei kokonaan 35 tonnia per hehtaari, mutta jos siitä 20 saa pois, siitäkin tulee hyvä korvaus, Sipilä laskeskeli.

Turvepeltojen päästöistä on tietoa, mutta valtaosa viljelymaista on kivennäismaata, joiden hiilensidonnasta ei ole vielä hirveästi tietoa.

Kivennäismailla hiilensidontaa ei juuri ole. Sadalla hiiliviljelyn koetilalla hiilen sidontaa on mitattu ja saatu pellot myös sitomaan hiiltä.

Maatalous perustuu pinta-alan perusteella maksettaviin tukiin. Onko tässä porkkanaa muille kuin turvepeltojen omistajille? Mikä saisi yhdenkään kivennäismailla viljelevän hiilipörssiin, koska päästöjä ei ole mitattu ja osoitettu, miten oma pelto sitoo hiiltä?

– Sen sitomisen pystyy mittamaan, miten hiilen määrä on kasvanut maaperässä. Tässä hiilipörssipilotissa pitäisi olla mittaaminen rinnalla. Jos kivennäismailla viljelijä muuttaa viljelytottumuksensa niin, että esimerkiksi nurmiviljely sitoo tonnin per hehtaari, siitä tulisi sitten vastaava korvaus, kun hiili on sidottu pellolla, ei pelkästään vähennetty päästöjä, Sipilä vastasi.

– Myös turvepelloilla viljelytapaa muuttamalla voidaan vähentää turpeelle ominaista päästöä, ja mittaukseen perustuen hän saisi siitä korvauksen. Ei tämä missään tapauksessa tarkoita, että viljely lopetettaisiin noilla mailla, Sipilä jatkoi.

Keskustan hiilipörssissä on myös idea hiilenkaappausteknologoista, joissa tehtaiden piipuista otetaan hiilidioksidia ja sidotaan se esimerkiksi synteettisiin polttoaineisiin.