Haavisto: EU reagoi vahvasti, jos Venäjä tunnustaa Luhanskin ja Donetskin itsenäisyyden

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan EU tulisi reagoimaan vahvasti Venäjää vastaan, mikäli se päätyisi tunnustamaan Itä-Ukrainan tasavaltojen Luhanskin ja Donetskin itsenäisyyden.

Tämä rikkoisi Haaviston mukaan Ukrainan koskemattomuutta ja olisi sekä kansainvälisten että Minskin sopimuksen vastainen.

– Mikäli näiden itsenäisyys tunnustettaisiin Venäjän puolelta, se rikkoisi Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja kansainvälistä oikeutta ja tekisi tyhjäksi sen, mitä Minskin sopimuksessa on sovittu tämän alueen rauhanomaisesta ratkaisusta, jota on koitettu viime päivinä edistää, Haavisto sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui maanantaina Venäjän turvallisuusneuvoston yllätyskokoukseen, jonka aikana julkisuuteen tuli tieto, että Itä-Ukrainan niin kutsuttu ”Donetskin kansantasavalta” pyytää Venäjältä sotilaallista apua.

VPutin on kertonut päättävänsä asiasta vielä tänään maanantaina.

Myös Haavisto muistutti, ettei Venäjä ole vielä tehnyt lopullisia päätöksiä asiassa.

– Mikäli tällaisia päätöksiä tapahtuu, ja jos ne menevät siihen suuntaan, mitä on spekuloitu, että Luhanskin ja Donetskin itsenäisyys tunnustettaisiin, niin EU tulee todennäköisesti reagoimaan hyvin vahvasti ja yhtenäisesti tähän tilanteeseen.

Haavisto osallistui tänään maanantaina EU:n ulkoasiainneuvoston kokoukseen Brysselissä. Kokouksen aiheina olivat Euroopan turvallisuustilanne, etenkin Venäjän sotilaallisen uhkan kasvu Ukrainan läheisyydessä.

Haaviston mukaan tämänpäiväisessä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa ei vielä tehty päätöksiä siitä, miten itsenäisyyden tunnustamiseen tarvittaessa reagoidaan ja millä aikataululla.

– Oletus on se, että hyvin nopea reaktio EU:lta on tulossa ja reaktio on myös sellainen, josta EU haluaa keskustella muiden toimijoiden kanssa.

Osa EU:n jäsenmaista näkee, että Venäjän hyökkäys on jo käytännössä käynnissä ja pakotteet tulisi jo ottaa käyttöön. Tätä kantaa edustavat etenkin Baltian maat.

– Jonkin verran keskusteluissa nostettiin esille erilaisia näkemyksiä siitä, milloin pakotteiden tulisi laueta. Uskon, että se on sitten sellainen poliittinen päätös, jonka EU tekee koordinoidusti myös Yhdysvaltojen kanssa, Haavisto sanoi.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi sunnuntaina, että Venäjälle on annettava vielä mahdollisuus palata neuvottelupöytään.

Ranska kertoi aiemmin Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien jo hyväksyneen ehdotuksen tapaamisesta. Toteutumisen ehtona oli, että Venäjä pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainaan.

Venäjä tiedotti kuitenkin tänään maanantaina, että Kremlin mukaan on liian aikaista järjestää presidenttien huippukokous Ukrainasta.

– Kannanmuutokset ja epävarmuus omissa kannoissa ovat ehkä sellaista pelin pitkittämistä, jolla pidetään muita epävarmuudessa. Mutta eihän sillä ainakaan ystäviä saa, Haavisto selitti Venäjän toimintaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Putin ovat eilen sunnuntaina keskustelleet Ukrainan tilanteesta. Macron keskusteli sunnuntaina myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa sekä ennen toista Putin-puhelua lyhyesti Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

– Diplomaattinen raide ei ole kokonaan kuollut, vaan sitä on hyvin aktiivisesti jatkettu. Tietysti täytyy katsoa tämän päivän päätökset Venäjälle sekä se, muuttavatko ne asetelmaa. Koska asetelman lähtökohta on ollut se, että saadaan tehoa Minskin sopimusten toteuttamiseen, Haavisto sanoi.

Tapahtumat Donbassin alueella huolestuttavat Haaviston mukaan Ukrainaa ja koko EU:n aluetta.

– Ukrainalaiset itse ovat vielä melko rauhallisia, eivätkä ainakaan liioittele sodan uhkaa. He koittavat olla provosoitumatta, vaikka Venäjä tällä hetkellä tilannetta hyvin vahvasti provosoi.

– Kaikkein dramaattisin tilanne, mikä saatetaan alueella nähdä on täyden mittakaavan maahyökkäys esimerkiksi kohti pääkaupunkia Kiovaa. Sitäkään mahdollisuutta ei ole voitu sulkea pois, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan myös Valko-Venäjän tilanne keskustelutti paljon tämänpäiväisessä kokouksessa.

Valko-Venäjän ja Venäjän yhteisten sotaharjoitusten piti päättyä eilen sunnuntaina, mutta venäläiset ovat jääneet maahan. Syyksi kerrottiin joukkojen tarkastamisen jatkaminen.

– Sotilasharjoituksiksi kutsuttu tapahtuma jatkuu nyt Valko-Venäjällä siten, että maan alueelta konkreettisesti uhataan Ukrainaa ja sen pääkaupunkia Kiovaa, joka on lähempänä Valko-Venäjän rajaa kuin Venäjän rajaa.

– Tämä koetaan vihamielisenä toimintana paitsi naapurimaiden osalta, myös koko EU:n alueella. Jos Valko-Venäjän identiteetti oli aikaisemmin idän ja lännen välissä toimiminen, niin nyt on tapahtunut geopoliittinen muutos ja Valko-Venäjä on luisunut yhä lähemmäksi Venäjää, Haavisto sanoo.

Pahimmassa tapauksessa Valko-Venäjä tulee Haaviston mukaan maaperäksi uusien ydinaseiden sijoittamiselle Eurooppaan.

