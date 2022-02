Pietikäinen uskoo, että EU:n kaavailema sosiaalinen ilmastorahasto menee läpi Suomen ja muiden Pohjoismaiden vastustuksesta huolimatta.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mielestä ilmastorahasto on tärkeä muun muassa siksi, etteivät ihmiset ryhdy vastustamaan ilmastotoimia.

Kyse on europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen (kok) mukaan nyt enää siitä, miten rahasto päätetään toteuttaa.

– Pidän toteutumista hyvin todennäköisenä. Ja toivonkin, että Suomi onnistuisi nyt neuvottelemaan siitä, mihin sitä rahaa käytetään.

Sosiaalinen ilmastorahasto on osa EU:n komission viime kesänä esittelemää Fit for 55 -ilmastopakettia, jolla unioni pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Se on kytketty ilmastopaketin tieliikenteen ja lämmityksen erilliseen päästökauppaan.

Rahaston tarkoituksena on pyrkiä tasaamaan ilmastopaketin vaikutuksia ja kasvavia energialaskuja kansalaisille. Komission ehdotus tarkoittaisi käytännössä sitä, että unioni maksaisi tulevina vuosina suoraa tukea köyhimmille EU-maille ja kotitalouksille.

Pietikäisen mielestä energian hintojen kasvua pitää tasoittaa.

– Ilmastokriisi on meille taloudellisesti niin kova paukku. Heitä, joita kolhaisee työttömyys tai jotka elävät pienillä eläkkeillä tai joilla on erityisen kalliit asumiskustannukset, se kolhaisee vähän liikaa. Meidän pitää tasoittaa tätä vaikutusta.

Tuki on hänen mukaansa tärkeää myös siksi, etteivät ihmiset ryhdy vastustamaan ilmastotoimia.

Suorat tulotuet tarkoittaisivat hänen mukaansa kuitenkin käytännössä Venäjän energiaviennin tukemista, eikä ongelma katoaisi mihinkään.

– Sosiaalinen tuki tarvitaan, mutta kannettu vesi kaivossa ei ole oikea tapa.

– Jos me nyt tuemme perhettä antamalla suora tulotukea, ongelma on seuraavana vuonna edessä. Ja rahat päätyvät vähän liioitellen suoraan Putinin taskuun, koska me olemme Euroopassa niin kaasulämmitteisiä. Kun nämä paneelit ovat siellä katolla, niin auringon hanaa ei joku suurvalta noin vain katkaise.

Rahastossa on vasta kyse komission ehdotuksesta, eikä EU-parlamentti ole vielä muodostanut kantaansa rahastoon.

Pietikäinen kertookin jättäneensä ehdotukseen viime viikolla muutosesityksen, jossa suorat tulotuet korvattaisiin energiatehokkuusremonteilla sekä uusiutuvan energian, käytännössä aurinkopaneelien asentamisella.

– Digi-innovaatioita, ympäristöosaamista, ympäristöteknologiaa, hän listaa. – Me saisimme aivan massiivisen piikin, kun rahat menisivät yrityksille, jotka tekevät nämä remontit. Saisimme sinne työtä, laajennettua markkinoita, yrityksiä kasvuun, mikä poikisi myös talouskasvua.

Aurinkopaneeleista ja energiaremonteista kotitaloudet saisivat hänen mukaansa pysyvän avun energialaskuunsa.

– Energiaa voisi osittain tuottaa omavaraisesti ja tietyissä tapauksissa sillä voisi jopa tienata, jos omistaa isot kattopinta-alat.

Hän kuitenkin myöntää, ettei aurinkopaneeleista ole ratkaisuksi akuuttiin tilanteeseen.

– Ymmärrän, että ihmisillä on hätä. Suhtautuminen Itä- ja Etelä-Euroopan maissa on se, että nyt tulee talvi, eikä pysty maksamaan tämän talven energialaskua. Että ei tässä nyt mitään aurinkopaneeleita ruveta rakentamaan.

Pietikäinen kertoo esityksen sisältävänkin ajatuksen, että EU-jäsenmaat hoitaisivat kansalaistensa energialaskujen tuet yhden vuoden ajalta. EU taas hoitaisi uusiutuvien remontit ja paneelien asennukset.

– Luulen, että jos nyt tehtäisiin päätökset, niin ehdittäisiin jo aika paljon rakentaa ja korjata ennen ensi talvea.

Pietikäisen mukaan asia käsitellään parlamentissa kevään aikana ja kesällä asiassa on määrä etsiä sopu neuvoston kanssa.

Hän ei usko, että kotitalouksien suorat tuet poistuisivat rahastomallista kokonaan.

– Todennäköisesti päädytään siihen, että se on sekä että. Mutta hankala nähdä, että suorat tulotuet sieltä kokonaan poistuvat. Koska on niin paljon ihmisiä, joille tämä on niin akuutisti iso ongelma, varsinkin Itä-Euroopassa.

Ilmastorahasto on saanut vastustusta osakseen, koska sen nähtäisiin siirtävän EU:ta tulonsiirtounionia kohti. Yksi jyrkimpiä vastustajia on muiden Pohjoismaiden tavoin Suomi, joka ei saisi rahastosta läheskään yhtä paljon kuin siihen maksaisi.

Sen sijaan eteläisen Euroopan maat kannattavat mallia, sillä he ovat myös riippuvaisempia maakaasusta. Rahaston suuria hyötyjät olisivatkin etenkin Puola, Ranska, Italia ja Espanja.

– Voi ajatella, että he ovat itsekkäitä, mutta niin olemme mekin. Mehän saimme merkittävät tuet Venäjän pakotteisiin, koska vastasanktiot iskivät meitä. Me saimme Nokian jälkeen rahaa globalisaatiorahastosta. Miltä olisi tuntunut, jos Italia olisi tuolloin sanonut meille, että Suomi ei tarvitse rahoja, Pietikäinen sanoo.

Hän myös muistuttaa, että ilmastorahastossa on kyse noin kymmenesosasta esimerkiksi EU:n elvytyspakettiin verrattuna.

– Se antaa kokoluokan. Venäjän vastapakotteiden tuet, joita Suomi saisi merkittävästi, olisivat todennäköisesti selvästi isompia.

Se, kuinka paljon Suomi päätyisi lopulta maksamaan rahaston kautta muille maille, riippuu Pietikäisen mukaan täysin siitä, mihin tuki käytetään ja miten se jaksottuu eri vuosille.

Rahaston kooksi kaavaillaan 144,4 miljardia euroa, josta puolet tulisi EU:n budjetista ja puolet jäsenmailta.