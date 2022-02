Poliisihallitus laati uuden ohjauskirjeen poliisille, kansanedustajat Ovaska ja Mäenpää jättivät poliisihallituksen ohjeista kirjalliset kysymyksensä.

Poliisihallituksen uutta ohjetta on paikoin tulkittu niin, että poliisi ei voisi enää antaa terveydenhuollolle virka-apua mielenterveysongelmien kanssa kamppailevan potilaan hoitoon saamiseksi, jos lähetettä hoitoon ei vielä ole. Kansanedustajat Jouni Ovaska ja Juha Mäenpää ovat kysyneet asiasta vastuuministeriltä.

Poliisihallituksen antama ohjauskirje poliisin virka-avun antamisesta esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstölle on herättänyt hämmennystä.

Peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) mukaan mikään ei ole muuttunut.

– Sosiaali- ja terveysministeriön saamien tietojen mukaan Poliisihallitus tulee edelleen ohjaamaan poliisia antamaan virka-apua laissa säädetyissä tilanteissa, Lindén totesi vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen.

Tammikuun 10. päivänä annettua ohjauskirjettä on tulkittu paikoin niin, että poliisi ei voisi enää antaa terveydenhuollolle virka-apua mielenterveysongelmaisten kuljetuksiin, jos mielenterveysongelmaa ei ole vielä todettu ja lähetettä hoitoon laadittu.

Terveydenhuoltohenkilöstö on aiemmin saanut poliisilta virka-apua, jos mielenterveysongelmaa on epäilty ja potilas on pitänyt saada hoitoon tai tutkittavaksi.

Ohjauskirjeestä tehtyjen tulkintojen mukaan poliisin virka-apua ei voisi saada, jos potilasta ei ole arvioitu ja lähetettä hoitoon ei ole.

Kansanedustajat Jouni Ovaska (kesk) ja Juha Mäenpää (ps) ovat jättäneet asiasta omat kirjalliset kysymyksensä eduskunnalle ministerin vastattavaksi.

Ovaska ja Mäenpää ovat huolissaan niin mahdollisten mielenterveyspotilaiden jäämisestä ilman hoitoa kuin terveydenhuoltohenkilöstön turvallisuudesta.

– Mihin välittömiin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeriö on ryhtynyt mielenterveyslain korjaamiseksi siten, että poliisin virka-apu mahdollistuu tilanteissa, joissa henkilö on saatava terveydenhuollon toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi, Ovaska kysyi.

– Millä turvataan jatkossa mielenterveysongelmien kanssa painivien suomalaisten oikeus terveyteen ja turvallisuuteen tilanteessa, jossa poliisi on muuttanut tulkintaansa virka-avun antamisesta, ja miten varmistetaan terveydenhoitohenkilökunnan oikeus koskemattomuuteen, Mäenpää muotoili oman kysymyksensä.

Peruspalveluministeri Lindén on nyt vastannut Ovaskan kysymykseen, Mäenpään kysymys odottaa vielä vastaustaan.

Peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) mukaan poliisi on edelleen velvollinen antamaan terveydenhuollolle virka-apua, vaikka lähetettä tahdonvastaiseen hoitoon ei vielä ole.

– Poliisi on mielenterveyslain mukaan velvollinen avustamaan kuljetuksessa, kun henkilö on kuljetettava terveydenhuollon toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi. Virka-apua on velvollisuus antaa tilanteessa, jossa virkasuhteinen lääkäri katsoo, että henkilön toimittamiseksi sairaanhoidon toimintayksikköön tarvitaan ammattikoulutuksen saaneen saattajan lisäksi muukin saattaja kuljetettavan väkivaltaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi, Lindén kirjoitti vastauksessaan.

Peruspalveluministeri Lindén sanoo, että mielenterveyslakia virka-avusta ei ole muutettu, ja poliisit uudet ohjeet eivät myöskään poista virka-apua ilman lähetettä.

Lindén muistutti, että poliisilla on velvollisuus lain mukaan myös toimia itse kohdatessaan mahdollisen mielenterveyspotilaan.

– Mielenterveyslain mukaan poliisin on ilmoitettava terveyskeskukseen tavatessaan tai saatuaan tietää henkilöstä, joka todennäköisesti voidaan määrätä hoitoon hänen tahdostaan riippumatta. Erittäin kiireellisessä tapauksessa poliisi on velvollinen toimittamaan hänet heti terveyskeskukseen tutkittavaksi.

– Poliisilla on oikeus toimittaa henkilö hänen tahdostaan riippumatta terveydenhuollon toimintayksikköön, jos henkilö voidaan ottaa kiinni hänen itsensä suojaamiseksi poliisilain perusteella. Henkilön kiinniottaminen voi poliisilain mukaan perustua myös siihen, että henkilön toiminnasta aiheutuisi todennäköisesti uhkaa tai vaaraa muille henkilöille, Lindén totesi.